Zgodnie z postanowieniami porozumienia Airbus będzie odpowiadać za projekt i budowę platformy, Babcock za szkolenie, a CAE za zaawansowane rozwiązania symulacyjne. Są to obszary, w których współpraca jest już realizowana w podobnym zakresie np. w Wielkiej Brytanii czy Francji.

Jeśli chodzi o śmigłowiec, to nie jest zaskoczeniem, iż chodzi o maszynę typu Airbus Helicopters H145M, która w podobnej roli jest wykorzystywana przez siły zbrojne wielu krajów, w tym m.in. USA, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Co istotne, maszyna ta może realizować nie tylko zadania szkolno-treningowe, ale też jest lekkim śmigłowcem bojowym, uzbrojonym również w pociski kierowane Spike, zapewniające rażenie celów poza polem widzenia. Bundeshwehra tak uzbrojoną wersję H145M wybrała jako rozwiązanie pomostowe w miejsce wycofywanych śmigłowców uderzeniowych Tiger.

Ludovic Boistot, szef sprzedaży na Europę Wschodnią w Airbus Helicopters, podkreśla, że: „H145 to idealny czterotonowy śmigłowiec podwójnego zastosowania, posiadający wyposażenie do wykonywania szerokiego zakresu misji wojskowych, w tym szkoleń, pomocy w przypadku katastrof, poszukiwań i ratownictwa sił specjalnych, lekkich zadań szturmowych i innych. Jest używany do tych misji przez kluczowych sojuszników Polski w NATO. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z naszymi partnerami szkoleniowymi Babcock i CAE, którzy są uznanymi na świecie firmami w dziedzinie szkolenia wojskowego, zapewnimy polskiemu wojsku najlepszy śmigłowiec wielozadaniowy i najlepsze warunki szkoleniowe, pozwalające zmodernizować Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie z myślą o przyszłych pilotach Apache oraz innych śmigłowców”.

H145M ILA 24 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Babcock podkreślał wielokrotnie, że jego system szkolenia dla załóg śmigłowców może być realizowany w oparciu o dowolną platformę latającą, gdyż jest wszechstronny i uniwersalny. Jednak Jo Rayson, dyrektor zarządzająca działalnością szkoleniową w koncernie Babcock, skłania się ku temu, że oferowany przez ten triumwirat system jest optymalny. Jak mówi: „Nasze partnerstwo z Airbus i CAE zapewni Siłom Zbrojnym RP wyjątkową platformę o wysokich osiągach, a także sprawdzone rozwiązania w zakresie szkolenia i wsparcia. Babcock odgrywa już istotną rolę w programie modernizacyjnym polskiej Marynarki Wojennej „Miecznik”. Cieszymy się na współpracę z Airbus i CAE mającą na celu dostarczenie znaczących zdolności obronnych dla Polski”.

Wtóruje mu Thibaut Trancart, wiceprezes i dyrektor generalny CAE Defense & Security w krajach EMEA,który dodał: „Dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu i globalnej obecności jako preferowany partner szkoleniowy dla sił zbrojnych na całym świecie, nasze najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie szkoleń śmigłowcowych i zaawansowane rozwiązania symulacyjne umożliwiają wojskom rozwijanie niezbędnych umiejętności i najlepszych praktyk do realizacji rzeczywistych zadań. Zaawansowana technika i wiedza specjalistyczna CAE, dzięki współpracy z Airbus i Babcock, zapewnią doskonałe wyniki szkoleń, będą wspierać i wzmacniać działania operacyjne oraz gotowość operacyjną Sił Zbrojnych RP. Nasz zespół w pięciu lokalizacjach w Polsce odegra kluczową rolę w tym wysiłku”.

Z powodu braku szczegółowych informacji trudno jest ocenić ofertę, o której mówią wspomniane podmioty, ale są to z pewnością oferenci z dużym doświadczeniem na świecie. Polska potrzebuje obecnie sprawnego, nowoczesnego i skutecznego systemu szkolenia, jeśli spojrzymy na liczbę i wymagania, jakie stawiaj maszyny takie jak AW149, S-70i Black Hawk czy AH-64E Apache.