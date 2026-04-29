Nominacje generalskie w Wojsku Polskim. Prezydent i MON osiągnęli porozumienie

Po miesiącach napięć na linii Pałac Prezydencki – rząd, w jednej z najważniejszych dla bezpieczeństwa państwa spraw udało się wypracować kompromis. Chodzi o awans w Wojsku Polskim, a konkretnie o nominacje na najwyższe stopnie oficerskie, które od dłuższego czasu były zamrożone z powodu politycznego sporu. Według informacji Radia ESKA, kluczową rolę w odblokowaniu sytuacji odegrały dobre relacje robocze między prezydentem Karolem Nawrockim a szefem MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Formalnie procedura wymaga, aby minister obrony narodowej złożył wniosek do prezydenta, który jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych nadaje stopnie generalskie i admiralskie. W praktyce wymaga to ścisłej współpracy MON, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i samego prezydenta. W ostatnich miesiącach ta współpraca była mocno utrudniona. Jak wskazują źródła, zmiana na stanowisku szefa BBN i odejście Sławomira Cenckiewicza, postrzeganego jako zwolennik konfrontacyjnego kursu wobec rządu, otworzyło drogę do bardziej pragmatycznych rozmów. Porozumienie w sprawie nominacji jest więc postrzegane jako sygnał odwilży i dowód, że w strategicznych obszarach, takich jak obronność, możliwa jest współpraca ponad politycznymi podziałami.

Kluczowe nominacje: Wzmocnienie strategicznych obszarów obronności

Wśród oficerów, którzy mają otrzymać awanse, znajdują się nazwiska o kluczowym znaczeniu dla polskiej armii. Na stopień generała dywizji ma awansować gen. bryg. Dariusz Lewandowski, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, znanej jako „Żelazna Dywizja”.

Kolejną istotną nominacją na stopień generała dywizji ma być awans gen. bryg. Michała Strzeleckiego, dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych.

Marynarka Wojenna i Wojska Lądowe: Nowe stopnie i wyzwania

Marynarka Wojenna również doczeka się ważnego awansu. Kmdr Przemysław Karaś, zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego, ma zostać mianowany na stopień kontradmirała.

Ponadto, na stopień generała brygady ma awansować płk Marcin Dusza, dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.