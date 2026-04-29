Grupa WB dostarczy drony Warmate dla Rumunii. Pierwszy zagraniczny sukces w SAFE?

Rumunia przeznaczy 146,6 mln euro z programu SAFE na systemy amunicji krążącej Warmate od polskiej Grupy WB.

Zakup obejmuje transfer technologii i lokalne wsparcie serwisowe, a realizowany będzie najprawdopodobniej wspólnie z Polską.

System Warmate to sprawdzona bojowo amunicja krążąca, zdolna do operowania w różnych warunkach i misjach.

Jakie możliwości oferuje ten system i dlaczego cieszy się uznaniem na świecie?

Korzystając z miliardowych funduszy unijnego programu SAFE, podobnie jak Polska, Rumunia chce znacząco zmodernizować swoje siły zbrojne i wypełnić luki w zdolnościach, na których wypełnienie brakowało dotąd funduszy. Wśród 15 programów, których lista została opublikowana przez portal Defense Romania, znalazł się również polski akcent.

146,6 mln euro ma zostać przeznaczonych na system bezzałogowców rozpoznawczo-uderzeniowy, czyli amunicję krążącą. Kluczowym partnerem w tym obszarze została polska Grupa WB, która najprawdopodobniej dostarczy systemy Warmate. Informacja ta łączy się w logiczną całość z uruchomieniem na początku kwietnia przez Grupę WB lokalnej spółki WB Romania, ponieważ Bukareszt wymaga udziału lokalnego przemysłu.

Najprawdopodobniej zakup będzie realizowany wspólnie z Polską, co pozwala na uzyskanie lepszych warunków finansowych i operacyjnych. Wpisuje się też w unijną strategię unifikacji uzbrojenia. Współpraca ta obejmie nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii i lokalne wsparcie serwisowe w Bukareszcie i Braszowie.

Warmate jest stale modyfikowanym systemem uderzeniowym, który współpracuje też z innymi bezzałogowcami Grupy WB, takimi jak rozpoznawcze maszyny FlyEye.Bezzałogowiec Warmate to płatowiec w klasycznym układzie ze śmigłem pchającym i napędem elektrycznym, co zapewnia skryte i ciche podejście do celu. Może być wyposażony w różne typy głowic bojowych, w tym odłamkowo-burzące, termobaryczne lub przeciwpancerne w zależności od wykonywanej misji. Jego budowa umożliwia także integrację ładunków niekinetycznych, co czyni WARMATE użytecznym narzędziem również w działaniach specjalnych i misjach rozpoznawczych.

Bezzałogowiec startuje z wyrzutni pneumatycznej, dzięki czemu możliwe jest rozmieszczenie systemu w terenie bez konieczności posiadania infrastruktury lotniskowej. Zestaw obsługiwany jest przez dwuosobowy zespół i może być transportowany w plecakach, a to sprawia, że jest rozwiązaniem niezwykle mobilnym i dostosowanym do wymagań wojsk lekkich, sił specjalnych oraz jednostek operujących w trudnym terenie.

Co istotne, dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów elektrooptycznych oraz głowic termowizyjnych, bezzałogowiec może działać zarówno w dzień, jak i w nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych. Jego zasięg operacyjny przekracza 15 km, a czas lotu wynosi ok. 70 minut.

Specyfikacja oraz możliwość wykorzystania bezzałogowca do różnych misji sprawiają, że polska amunicja krążąca cieszy się sporym uznaniem w wielu armiach świata – zwłaszcza że została sprawdzona bojowo w najtrudniejszych warunkach konfliktów o wysokiej intensywności.