F-22 Raptor z nową zdolnością? USA wzmacniają odporność na zakłócenia GPS

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-04-25 14:02

Amerykański przemysł zbrojeniowy wykonał kolejny krok w kierunku wzmocnienia zdolności bojowych krajowego lotnictwa. 17 kwietnia 2026 roku Northrop Grumman ogłosił dostarczenie pierwszego seryjnego egzemplarza systemu nawigacyjnego EGI-M (LN-351), który zapewnia odporność na zakłócenia sygnału GPS. Jak podaje Army Recognition, rozwiązanie trafi m.in. do F-22 Raptor oraz samolotów wczesnego ostrzegania E-2D Advanced Hawkeye.

F-22 Raptor
F-22 Raptor F-22 Raptor F-22 Raptor F-22 Raptor
Galeria zdjęć 10

"Northrop Grumman dostarczył pierwszy egzemplarz produkcyjny systemu nawigacyjnego EGI-M, zaprojektowanego w celu zapewnienia użytkownikom wojskowym dokładnych danych pozycjonowania, nawigacji i synchronizacji czasu (PNT). System został zmodernizowany, aby wspierać powodzenie operacji w obszarach o wysokiej intensywności konfliktu na całym świecie" - przekazała firma w komunikacie.

Nowy system łączy nawigację inercyjną z zaszyfrowanym wojskowym sygnałem GPS (M-code), umożliwiając zachowanie dokładności pozycjonowania nawet w środowisku silnych zakłóceń. LN-351 wykorzystuje m.in. zaawansowaną architekturę INS/GPS i oferuje różne tryby pracy, w tym autonomiczny INS, GPS-only oraz tryby mieszane, a także funkcję weryfikacji integralności sygnału.

"Northrop Grumman ma długą tradycję dostarczania niezawodnych i innowacyjnych rozwiązań nawigacyjnych dla sił zbrojnych USA i naszych sojuszników. Nasz najnowszy zmodernizowany system PNT, EGI-M, zwiększa skuteczność operacyjną i został zaprojektowany tak, by przeciwdziałać współczesnym zagrożeniom oraz dostosowywać się do przyszłych wymagań misji" - przekazał Ryan Arrington, wiceprezes ds. systemów nawigacji i kokpitu w Northrop Grumman.

Ppłk Chris Grover z Sił Powietrznych USA zwrócił natomiast uwagę, że: "Ten zaawansowany, odporny odbiornik PNT daje naszym siłom zbrojnym możliwość działania tam, gdzie chcemy, z potrzebnymi zdolnościami i w wybranym przez nas czasie".

Warto przypomnieć, że kontrakt na rozwój i produkcję systemów EGI-M został podpisany już w 2019 roku i może osiągnąć wartość 1,39 mld dolarów w ciągu 13 lat. Nowa technologia ma zapewnić przewagę w przyszłych konfliktach, gdzie dominacja w powietrzu będzie zależała nie tylko od stealth i uzbrojenia, ale także od odporności na zakłócenia i precyzji działania.

F-22 Raptor z nową zdolnością?

Dla F-22 Raptor to modernizacja o strategicznym znaczeniu. Myśliwiec piątej generacji bazuje na precyzyjnych danych nawigacyjnych przy realizacji kluczowych zadań - od przechwytywania celów po tankowanie w powietrzu i operacje w przestrzeni silnie bronionej. Zakłócenie GPS może zaburzyć cały łańcuch decyzyjny, nawet bez fizycznego wykrycia samolotu.

Jak zwraca uwagę Army Recognition, nowy system odpowiada na tę lukę. W warunkach walki elektronicznej przeciwnik może próbować zakłócać lub fałszować sygnał GPS, wpływając na skuteczność operacji powietrznych. LN-351 zwiększa odporność na takie działania, umożliwiając utrzymanie dokładności i ciągłości misji nawet w obecności zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej i zakłóceń elektromagnetycznych.

Znaczenie tej technologii rośnie szczególnie w kontekście potencjalnych konfliktów w regionie Indo-Pacyfiku, gdzie kluczową rolę odgrywają strategie antydostępowe (A2/AD). W takich warunkach F-22 Raptor może działać jako pierwszy element ofensywy, otwierając przestrzeń powietrzną i zapewniając przewagę dla kolejnych sił. System wpisuje się również w koncepcję Agile Combat Employment, zakładającą operowanie z rozproszonych baz i w trudnych warunkach logistycznych. W takich scenariuszach odporna na zakłócenia nawigacja staje się kluczowa dla utrzymania tempa operacji i koordynacji działań.

Program ma szerszy zasięg niż tylko F-22. Jak wskazuje Army Recognition, EGI-M może zostać wdrożony także na innych platformach, takich jak RQ-4 Global Hawk, MQ-4C Triton, P-8 Poseidon czy CH-53K King Stallion. 

Andrzej Mochoń: bezpieczeństwo i obronność jeszcze długo będą napędzać MSPO | GARDA
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNICTWO
F-22 Raptor
MYŚLIWCE
USA