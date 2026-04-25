F-22 Raptor z nową zdolnością? USA wzmacniają odporność na zakłócenia GPS

"Northrop Grumman dostarczył pierwszy egzemplarz produkcyjny systemu nawigacyjnego EGI-M, zaprojektowanego w celu zapewnienia użytkownikom wojskowym dokładnych danych pozycjonowania, nawigacji i synchronizacji czasu (PNT). System został zmodernizowany, aby wspierać powodzenie operacji w obszarach o wysokiej intensywności konfliktu na całym świecie" - przekazała firma w komunikacie.

Nowy system łączy nawigację inercyjną z zaszyfrowanym wojskowym sygnałem GPS (M-code), umożliwiając zachowanie dokładności pozycjonowania nawet w środowisku silnych zakłóceń. LN-351 wykorzystuje m.in. zaawansowaną architekturę INS/GPS i oferuje różne tryby pracy, w tym autonomiczny INS, GPS-only oraz tryby mieszane, a także funkcję weryfikacji integralności sygnału.

"Northrop Grumman ma długą tradycję dostarczania niezawodnych i innowacyjnych rozwiązań nawigacyjnych dla sił zbrojnych USA i naszych sojuszników. Nasz najnowszy zmodernizowany system PNT, EGI-M, zwiększa skuteczność operacyjną i został zaprojektowany tak, by przeciwdziałać współczesnym zagrożeniom oraz dostosowywać się do przyszłych wymagań misji" - przekazał Ryan Arrington, wiceprezes ds. systemów nawigacji i kokpitu w Northrop Grumman.

Ppłk Chris Grover z Sił Powietrznych USA zwrócił natomiast uwagę, że: "Ten zaawansowany, odporny odbiornik PNT daje naszym siłom zbrojnym możliwość działania tam, gdzie chcemy, z potrzebnymi zdolnościami i w wybranym przez nas czasie".

Warto przypomnieć, że kontrakt na rozwój i produkcję systemów EGI-M został podpisany już w 2019 roku i może osiągnąć wartość 1,39 mld dolarów w ciągu 13 lat. Nowa technologia ma zapewnić przewagę w przyszłych konfliktach, gdzie dominacja w powietrzu będzie zależała nie tylko od stealth i uzbrojenia, ale także od odporności na zakłócenia i precyzji działania.

F-22 Raptor z nową zdolnością?

Dla F-22 Raptor to modernizacja o strategicznym znaczeniu. Myśliwiec piątej generacji bazuje na precyzyjnych danych nawigacyjnych przy realizacji kluczowych zadań - od przechwytywania celów po tankowanie w powietrzu i operacje w przestrzeni silnie bronionej. Zakłócenie GPS może zaburzyć cały łańcuch decyzyjny, nawet bez fizycznego wykrycia samolotu.

Jak zwraca uwagę Army Recognition, nowy system odpowiada na tę lukę. W warunkach walki elektronicznej przeciwnik może próbować zakłócać lub fałszować sygnał GPS, wpływając na skuteczność operacji powietrznych. LN-351 zwiększa odporność na takie działania, umożliwiając utrzymanie dokładności i ciągłości misji nawet w obecności zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej i zakłóceń elektromagnetycznych.

Znaczenie tej technologii rośnie szczególnie w kontekście potencjalnych konfliktów w regionie Indo-Pacyfiku, gdzie kluczową rolę odgrywają strategie antydostępowe (A2/AD). W takich warunkach F-22 Raptor może działać jako pierwszy element ofensywy, otwierając przestrzeń powietrzną i zapewniając przewagę dla kolejnych sił. System wpisuje się również w koncepcję Agile Combat Employment, zakładającą operowanie z rozproszonych baz i w trudnych warunkach logistycznych. W takich scenariuszach odporna na zakłócenia nawigacja staje się kluczowa dla utrzymania tempa operacji i koordynacji działań.

Program ma szerszy zasięg niż tylko F-22. Jak wskazuje Army Recognition, EGI-M może zostać wdrożony także na innych platformach, takich jak RQ-4 Global Hawk, MQ-4C Triton, P-8 Poseidon czy CH-53K King Stallion.