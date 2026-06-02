Warszawskie Targi Obronne (WTO) odbędą się po raz pierwszy w stolicy 19-20 czerwca, łącząc zamknięty dzień branżowy z otwartymi atrakcjami dla mieszkańców.

Podczas wydarzenia zostaną wręczone prestiżowe nagrody „Złote Gardy” Portalu Obronnego - uhonorowanie wybitnych osób i firm, które wzmacniają bezpieczeństwo Polski.

Sprawdź, kto otrzyma wyróżnienia za heroizm i wkład w obronność kraju, a także jak możesz bezpłatnie odwiedzić Expo XXI!

Redakcja Portalu Obronnego uhonoruje wojskowych i cywilów, firmy i instytucje

Współczesny świat stawia przed nami bezprecedensowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. Wojny, niestabilność geopolityczna, dynamicznie ewoluujące zagrożenia hybrydowe, cyberataki, terroryzm, a także konieczność adaptacji do zmieniającego się środowiska operacyjnego wymagają nieustannego rozwoju, innowacyjności oraz – co najważniejsze – zaangażowania i poświęcenia ludzi. W tych realiach znaczenie obronności i bezpieczeństwa staje się absolutnie kluczowe dla zachowania pokoju, stabilności i dobrobytu.

– Oczywiście nie mogę zdradzić, kto otrzyma statuetki. Zapewniam jednak, że będą to, bez wyjątku, wybitne postaci i instytucje – mówi Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny „Super Expressu” i dyrektor generalny Warszawskich Targów Obronnych. – Nasze nagrody odpowiadają na potrzebę publicznego uhonorowania tych, którzy swoją pracą, wizją i odwagą w znaczący sposób przyczyniają się do wzmacniania naszego bezpieczeństwa. Czasem ich działania pozostają niewidoczne dla opinii publicznej, a jednak mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania państwa i ochrony jego obywateli – podkreśla Grzegorz Zasępa.

Redakcja Portalu Obronnego uhonoruje wojskowych i cywilów, osoby, firmy oraz instytucje – słowem wszystkich tych, którzy mają szczególne zasługi dla obronności naszego kraju i Wojska Polskiego, a także przyczynili się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Doceni również tych, którzy podczas swojej służby i pracy wykazują się odwagą, patriotyczną postawą oraz gotowością bojową, zmieniając naszą rzeczywistość na lepszą i bezpieczniejszą.

Złote Gardy to nagrody dla działających w branży obronnej i militarnej

Złote Gardy to także wyróżnienie dla osób i spółek działających w branży obronnej i militarnej, dzięki którym Polska stawiana jest za wzór nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań, promujących polską obronność poza granicami kraju.

To również nagroda pozwalająca docenić żołnierzy i cywilów, którzy wykazali się bohaterstwem i ponadprzeciętną odwagą, kierują się honorem, a ich immanentną cechą jest męstwo w boju oraz gotowość do największego poświęcenia – ratowania innych w sytuacji zagrożenia, a nawet oddania życia za drugiego człowieka.

Za każdą Złotą Gardą stoi historia konkretnego człowieka lub firmy

Za każdą Złotą Gardą stoi historia konkretnego człowieka, firmy lub jednostki oraz wielkie zaangażowanie w służbę.

- Nazwa nagrody nawiązuje do cyklu wywiadów wideo „Garda” realizowanego przez Portal Obronny – mówi Maria Olecha-Lisiecka, szefowa Portalu Obronnego. - W redakcyjnym studiu gościmy najważniejsze osobistości ze świata wojska, polityki obronnej Polski i nie tylko. Rozmawiamy o bezpieczeństwie Polski, zbrojeniach, modernizacji Wojska Polskiego i innych armii. W ramach cyklu „Garda” nasi dziennikarze komentują również najważniejsze wydarzenia w branży – zaznacza.

Podczas gali wręczymy 10 statuetek. Laureatów poznamy już 19 czerwca.

Dodajmy, że Warszawskie Targi Obronne to wyjątkowa okazja, by z bliska zobaczyć nowoczesny sprzęt, broń, wyposażenie oraz technologie wykorzystywane przez sektor obronny i bezpieczeństwa. Na odwiedzających czekać będą ekspozycje, prezentacje innowacyjnych rozwiązań oraz możliwość rozmowy z ekspertami i wystawcami z całej Polski.

Wydarzenie odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo XXI. Bilety na drugi, otwarty dzień można kupić na stronie warszawskietargiobronne.pl Organizatorzy przewidzieli specjalne udogodnienia dla mieszkańców Warszawy. Bezpłatne wejście przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka (również dla ich małoletnich dzieci) oraz pełnoletnim posiadaczom Karty Młodego Warszawiaka.