Jak nowocześnie rozwijać umiejętności obronne? Warszawskie Targi Obronnych (19-20 czerwca) zaprezentują przełomowe rozwiązania.

Laser Target i Fundacja Gotowi.org przedstawią mobilną strzelnicę laserową – bezpieczne, realistyczne ćwiczenia z natychmiastową analizą wyników.

Sprawdź, jak ten system wzmacnia obronę cywilną i przygotowanie na zagrożenia. Jesteś gotowy na przyszłość?

Jak działa strzelnica laserowa?

Strzelnica laserowa to miejsce, gdzie można bezpiecznie, a jednocześnie bardzo realistycznie ćwiczyć strzelanie. Strzela się specjalnymi replikami broni wyposażonymi w laserowe wkładki. Systemy rejestrują każdy strzał, co pozwala na dokładne monitorowanie wyników i bieżące poprawianie techniki strzeleckiej. Zazwyczaj strzelnice laserowe oferują symulację kilku scenariuszy – od rekreacyjnych po taktyczne, dzięki czemu można dopasować poziom trudności do umiejętności osoby strzelającej.

Co ważne, strzelnica laserowa jest bardzo bezpieczna, bowiem nie strzela się z ostrej amunicji, więc jest idealna dla rodzin z dziećmi i osób poczatkujących, które chcą spróbować strzelania. Jednocześnie strzelanie jest bardzo realistyczne, daje odczucie panowania nad bronią i wiernie odwzorowuje strzały. Do tego można monitorować swoje strzały, śledząc wyniki.

Mobilna strzelnica laserowa na Warszawskich Targach Obronnych

Brzmi ciekawie? Chcecie postrzelać na takiej laserowej strzelnicy? Okazja nadarzy się 20 czerwca, podczas otwartego dnia Warszawskich Targów Obronnych. Firma Laser Target we współpracy z Fundacją Gotowi.org zapraszają na nasze targi do Expo XXI. Drugiego dnia WTO, który będzie dniem otwartym, będzie okazja potrenować umiejętności strzeleckie lub postrzelać pierwszy raz w życiu właśnie na mobilnej strzelnicy laserowej.

Przyjdź do nas i sprawdź w praktyce, jak rewolucjonizujemy obronę cywilną, powszechne przygotowanie na zagrożenia oraz szkolenie strzeleckie. Nasza mobilna strzelnica laserowa tworzy kompletny system szkoleniowy, który umożliwia przeprowadzenie realistycznych ćwiczeń strzeleckich z użyciem fizycznych tarcz elektronicznych i replik broni - zachęcają w Laser Target i Fundacji Gotowi.Org.

Strzelnica laserowa a wzmacnianie obrony cywilnej

Jak zapowiadają Laser Target i Fundacja Gotowi.org, korzystając z laserowej strzelnicy mobilnej, można opanować prawidłową postawę, zgrywanie przyrządów, a elektroniczne tarcze natychmiast podsumują nasze wyniki.

W ramach wzmacniania obrony cywilnej nasz system od dłuższego czasu współpracuje z Fundacją Gotowi.org, budując odporność społeczną i przygotowując na sytuacje kryzysowe. To idealne narzędzie do realizacji EDB, szkoleń służb mundurowych oraz dla ludności cywilnej i pasjonatów - zachęca firma Laser Target.

Dodatkowo, system ten jest elastyczny, dopasowuje się do strzelca, więc można trenować będąc osobą poczatkującą, można poćwiczyć strzelectwo sportowe, taktyczne lub obronne.

Przyjdź do nas, przetestuj gotowy system osobiście i przekonaj się, jak technologia wspiera odpowiedzialną edukację. Do zobaczenia 19–20 czerwca w Warszawie na stoisku Fundacji Gotowi.org oraz Laser Target.pl. Czas na celny wybór!

Fundacja Gotowi.Org podczas Warszawskich Targów Obronnych

Dodajmy, że podczas Warszawskich Targów Obronnych, drugiego dnia, czyli 20 czerwca, Fundacja Gotowi.Org zaprasza na praktyczne szkolenia z samoobrony, pierwszej pomocy i budowania odporności na zagrożenia, dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Fundacja zaprezentuje w sumie trzy bloki tematyczne przygotowane z myślą o uczestnikach naszego wydarzenia.

Będzie m.in. blok o samoobronie pt. „Bądź bezpieczny i gotowy" - teoria połączona z praktyką. Ponadto zaplanowano blok tematyczny o pierwszej pomocy pt. „Karetka dojedzie za 12 minut, nie masz tyle czasu". Przedstawiciele Fundacji Gotowi.Org podkreślają, że kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, masywnego krwotoku albo zadławienia mamy ma ok. 3-5 minut na ratunek. Trzecim blokiem tematycznym będzie budowanie odporności na zagrożenia - „Twoje 10 kroków do zbudowania odporności na zagrożenia".

Cała agenda WTO dostępna jest TUTAJ.