Warszawskie Targi Obronne w Expo XXI to unikalna okazja, by zdobyć wiedzę o bezpieczeństwie i kluczowe umiejętności ratowania życia.

Fundacja Gotowi.Org zaprasza na intensywne warsztaty pierwszej pomocy, gdzie dowiesz się, jak działać w sytuacjach nagłego zagrożenia życia.

Pamiętaj, masz tylko 3-5 minut na reakcję, zanim karetka dotrze za 12 – nie przegap szansy, by nauczyć się ratować życie!

Fundacja Gotowi.Org będzie na Warszawskich Targach Obronnych

W sytuacji zagrożenia życia liczy się każda sekunda. Czas reakcji i pomocy jest kluczowy. O tym, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, zachować zimną krew i uratować inną osobę w sytuacji zagrożenia życia i jednocześnie ochronić siebie i bliskich opowiedzą podczas Warszawskich Targów Obronnych przedstawiciele Fundacji Gotowi.Org.

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19 i 20 czerwca w Expo XXI. Piątek, 19 czerwca zaplanowany został jako dzień branżowy, zamknięty dla branży, biznesu i środowisk eksperckich. Zachęcamy wszystkie służby i osoby związane zawodowo z branżą obronną do rejestracji na nasze targi. Jest ona bezpłatna i można to zrobić TUTAJ.

20 czerwca to dzień otwarty podczas WTO

Z kolei w sobotę, 20 czerwca zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką obronności, bezpieczeństwa, militariów czy survivalu. Można już kupować bilety na Warszawskie Targi Obronne - TUTAJ. Co przygotowaliśmy dla mieszkańców i wszystkich osób zainteresowanych obronnością, militariami i szeroko rozumianym bezpieczeństwem na 20 czerwca? Moc atrakcji!

Przede wszystkim w Expo XXI będzie można zobaczyć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany m.in. przez wojsko i służby mundurowe, uzbrojenie oraz nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Odwiedzający będą mieli okazję też poznać rozwiązania technologiczne wykorzystywane zarówno przez służby, jak i cywilów. Warto zaznaczyć, że WTO stanowią również doskonałą okazję do bezpośrednich rozmów z producentami, dystrybutorami oraz ekspertami branżowymi.

EKG 2026 - Piotr Zawieja, wiceprezes PGZ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Karetka dojedzie za 12 minut, nie masz tyle czasu"

Ale to nie wszystko! Będą debaty i panele dyskusyjne. Zaplanowaliśmy również m.in. prelekcje edukacyjne połączone z praktycznymi warsztatami. Fundacja Gotowi.Org przygotuje, specjalnie dla uczestników naszych Warszawskich Targów Obronnych, bloki tematyczne będące połączeniem pogadanki z warsztatami. Pierwszy będzie dotyczył samoobrony - będzie to blok pt. „Bądź bezpieczny i gotowy".

Ale będzie też blok tematyczny o pierwszej pomocy pt. „Karetka dojedzie za 12 minut, nie masz tyle czasu". Przedstawiciele Fundacji Gotowi.Org podkreślają, że kiedy dochodzi do:

nagłego zatrzymania krążenia,

masywnego krwotoku

albo zadławienia

mamy ma ok. 3-5 minut na ratunek. Dlatego przedstawiciele Fundacji Gotowi.Org mówią wprost:

Karetka dojedzie na miejsce za ok. 12 minut, nie masz tyle czasu. W takich chwilach nie liczy się sprzęt. Nie liczą się deklaracje. Liczy się to, czy ktoś obok potrafi działać. Twoje ręce mogą być pierwszym i jedynym ratownikiem, zanim przyjedzie karetka. Przyjdź na pokaz pierwszej pomocy. Naucz się działać wtedy, gdy każda sekunda decyduje o życiu. Ratuj życie!

Pokaz pierwszej pomocy w drugim dniu targów WTO

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowany przez Fundację Gotowi.Org - ukierunkowanej na prowadzenie stałej kampanii informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do młodzieży i dorosłych, z której każdy dowie się, jak być przygotowanym do przetrwania katastrof naturalnych i zagrożeń będących skutkiem działalności człowieka - będzie podczas Warszawskich Targów Obronnych, 20 czerwca (w drugim dniu tego wydarzenia), w Expo XXI. Zapraszamy!