Klucz do polskiej autonomii rakietowej. Nowoczesne Centrum Badań Nieniszczących w Gamracie otwarte

21 maja oficjalne otwarto Centrum Badań Nieniszczących w ZPS „Gamrat”. W uroczystości wzięli udział kluczowi przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym prezes zarządu PGZ Adam Leszkiewicz oraz pierwszy wiceprezes zarządu PGZ Arkadiusz Bąk.

Nowo otwarte Centrum Badań Nieniszczących stanowi przełom w możliwościach kontroli jakości i bezpieczeństwa kluczowych komponentów wykorzystywanych w obronności. Jest to unikatowa w skali kraju specjalistyczna infrastruktura badawcza, która umożliwia bezpieczne i zaawansowane prześwietlanie między innymi silników rakietowych, produktów wysokoenergetycznych oraz systemów napędowych opartych na paliwach kompozytowych. Ta innowacyjna jednostka ma na celu wzmocnienie krajowego potencjału technologicznego i uniezależnienie Polski w strategicznych obszarach.

Grzegorz Wrona, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, podkreślił znaczenie tej inwestycji dla państwa.

„Ministerstwo Aktywów Państwowych aktywnie wspiera rozwój krajowego przemysłu obronnego oraz zwiększanie autonomii strategicznej w tym obszarze. Centrum Badań Nieniszczących jest doskonałym przykładem sprawczości państwa, zwiększania naszego bezpieczeństwa, ale także jest to inwestycja, która została zrealizowana w rekordowym tempie i w duchu projektu local content. Środki z programu SAFE pomogą rozwijać w jeszcze szybszym tempie nasz przemysł obronny, co nie tylko zwiększy nasze bezpieczeństwo, ale także wykreuje nowe miejsca pracy” – zaznaczył Wrona.

Inwestycja ta wpisuje się w szerszą strategię wspierania rodzimej produkcji i tworzenia nowych miejsc pracy, co ma istotne znaczenie dla lokalnej gospodarki w Jaśle i całego regionu. Rozwój kompetencji w obszarze badań nieniszczących to również krok w kierunku zwiększenia zaufania do polskich produktów obronnych na arenie międzynarodowej.

Jak zaznaczył prezes Adam Leszkiewicz, rozwój krajowych zdolności w kluczowych obszarach jest dziś priorytetem.

"Dzisiejsze otwarcie Centrum Badań Nieniszczących w Gamracie to kolejny ważny krok w budowie nowoczesnego i suwerennego potencjału polskiego przemysłu obronnego. Rozwijamy kompetencje całej Grupy PGZ w obszarze amunicji, paliw rakietowych i technologii rakietowych, bo bezpieczeństwo Polski wymaga dziś inwestycji realizowanych szybko, odpowiedzialnie i długofalowo" – podkreślił prezes zarządu PGZ.

Adam Leszkiewicz, wyraził swoje zadowolenie z nowej inwestycji.

„Otwarcie nowego Centrum Badań Nieniszczących zwiększa potencjał badawczy i wytwórczy nie tylko spółki Gamrat, ale całej Grupy PGZ. Jest to dla nas szczególnie istotne, gdyż 2026 r. ogłosiliśmy „Rokiem dla rakiet” - stawiamy na intensywny rozwój krajowego potencjału rakietowego” – powiedział Leszkiewicz.

Innowacyjna technologia w służbie obronności

Modernizacja i rozbudowa dotychczasowego procesu badań RTG to serce nowej inwestycji w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat”. Jednoczęściowe manualne stanowisko zastąpiono nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym systemem, który obejmuje trzy niezależne kabiny rentgenowskie. To rozwiązanie znacznie zwiększa wydajność i precyzję prowadzonych badań. System jest również zintegrowany ze wspólnym układem transportowym, który odpowiada za załadunek, pozycjonowanie i wyładunek palet bez udziału operatora. Dzięki temu minimalizowane są przestoje, a proces kontroli staje się bardziej efektywny.

Inteligentne algorytmy sterowania dynamicznie zarządzają przepływem palet, kierując je do kabin dostępnych w danym momencie i optymalizują obciążenie całego układu. Nowoczesne oprogramowanie radiograficzne zapewnia pełną kontrolę jakości obrazowania, zgodność z normami międzynarodowymi oraz automatyczną dokumentację parametrów. To znacząco podnosi wiarygodność i powtarzalność wyników badań, co jest kluczowe w przypadku produktów o tak wysokim znaczeniu strategicznym, jak silniki rakietowe czy inne elementy systemów obronnych. Inwestycja w te zaawansowane technologie umacnia pozycję Gamratu jako lidera w obszarze badań nieniszczących w Polsce.

Rekordowa inwestycja z polskim kapitałem

Realizacja projektu Centrum Badań Nieniszczących w Jaśle odbyła się w imponująco krótkim czasie. Jak podkreślił Mariusz Bałuka, Prezes Zarządu Gamrat,

„Inwestycja została zrealizowana w rekordowym czasie 9 miesięcy i stanowi istotny krok w rozwoju krajowych kompetencji technologicznych w obszarze bezpieczeństwa i przemysłu obronnego. Znacząco zwiększa efektywność, stabilność i jakość procesu inspekcji RTG, tworząc solidną podstawę do dalszego rozwoju Spółki”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 11 milionów złotych i została pokryta ze środków własnych spółki.

Co ważne, projekt zrealizowano zgodnie z filozofią „Local content”, co oznacza, że polskie przedsiębiorstwa odegrały kluczową rolę w jego wdrożeniu. Wykonawcą projektu była polska firma Casp System Sp. z o.o., która jest uznawana za lidera europejskiego w zakresie budowy infrastruktury do badań nieniszczących. Wsparcie wyspecjalizowanych poddostawców zagranicznych uzupełniło lokalne kompetencje, tworząc synergię, która pozwoliła na osiągnięcie tak ambitnych celów w krótkim czasie. To dowód na rosnące zdolności polskiego przemysłu obronnego i technologicznego.

PGZ aktywnie działa na rzecz zwiększenia zdolności produkcyjnych rakiet w Polsce. Niedawno uruchomiono najnowocześniejsze centrum produkcyjno-serwisowe systemów rakietowych, a także podpisano i negocjowane są kolejne umowy, które pozwolą na produkcję elementów rakiet w kraju.

„Ta inwestycja jest jednym z elementów tej strategii. Konsekwentnie budujemy kompetencje całej Grupy PGZ po to, by zabezpieczyć potrzeby Sił Zbrojnych RP” – dodał Leszkiewicz.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ