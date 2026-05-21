Niemiecki rząd podjął decyzję o przejęciu 40% udziałów w KNDS, francusko-niemieckiej spółce zbrojeniowej produkującej m.in. czołgi Leopard 2. Celem jest zrównanie praw Berlina z Paryżem w zarządzaniu firmą.

Ten strategiczny ruch ma zabezpieczyć niemieckie interesy technologiczne i przemysłowe, szczególnie w kontekście planowanego wejścia KNDS na giełdę we Frankfurcie i Paryżu. Rząd planuje docelowo zmniejszyć swoje zaangażowanie do 30% w ciągu 2-3 lat.

Po tygodniach intensywnych dyskusji koalicja rządząca w Niemczech doszła do porozumienia w sprawie historycznej inwestycji. Rząd niemiecki nabędzie początkowo 40-procentowy pakiet udziałów w spółce KNDS. Jednocześnie zadeklarowano zamiar zmniejszenia tego zaangażowania do 30% w perspektywie dwóch do trzech lat. Kluczowym elementem umowy jest zrównanie praw w zakresie ładu korporacyjnego z Francją, która obecnie posiada 50% udziałów w firmie. Oznacza to, że strategiczne decyzje, na przykład dotyczące lokalizacji zakładów produkcyjnych czy kluczowych projektów, będą musiały być podejmowane wspólnie.

Równowaga sił: niemiecko-francuska współpraca i rywalizacja

Decyzja o państwowej inwestycji ma na celu nie tylko zabezpieczenie niemieckich interesów, ale również utrzymanie równowagi w relacjach z Francją. Porozumienie gwarantuje, że Berlin zachowa równe prawa głosu nawet po planowanej redukcji udziałów do 30%, niezależnie od tego, czy Francja zdecyduje się na podobny krok. Niemiecki rząd wyraził jednak nadzieję, że Paryż również zmniejszy swoje zaangażowanie kapitałowe. Ta transakcja ma kluczowe znaczenie dla przyszłości wielkich, wspólnych projektów, takich jak czołg nowej generacji Main Ground Combat System (MGCS), gdzie rywalizacja technologiczna między oboma krajami jest bardzo widoczna.

Tło transakcji: wyjście rodziny Wegmann i plany giełdowe

Bezpośrednim powodem umożliwiającym wejście niemieckiego rządu do KNDS jest planowane wyjście niemieckiej rodziny założycielskiej, Wegmann Holding, która zamierza sprzedać swoje udziały. Moment ten zbiega się ze strategicznymi planami samej spółki, która przygotowuje się do pierwszej oferty publicznej (IPO). KNDS zamierza wprowadzić do 20% swoich akcji na giełdy we Frankfurcie i Paryżu, co ma na celu pozyskanie kapitału na dalszy rozwój i inwestycje. Ustalono, że cena zakupu udziałów przez rząd będzie odpowiadać cenie emisyjnej akcji z oferty publicznej.

Rządowe motywacje i przyszłość niemieckiego przemysłu obronnego

Zaangażowanie państwa w KNDS było od dawna postulowane przez ministra obrony Borisa Pistoriusa. Argumentował on, że inwestycje państwowe są niezbędne, aby zabezpieczyć kluczowe know-how oraz miejsca pracy w Niemczech. W obliczu rosnących napięć geopolitycznych i potrzeby modernizacji Bundeswehry, rząd uznał za priorytet utrzymanie kontroli nad kluczowymi technologiami obronnymi.

Transakcją pokieruje Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii. Jednocześnie pojawiają się głosy eksperckie, takie jak przewodniczącego rady nadzorczej KNDS, Toma Endersa, który z zadowoleniem przyjął inwestycję, ale podkreślił, że docelowo łączny udział państw (Niemiec i Francji) powinien spaść poniżej 50%.

Po ofercie publicznej KNDS będzie zatem w 80 procentach własnością państwa. „Celem musi być znaczące zmniejszenie udziału państwa w przyszłości” – powiedział były prezes Airbusa. Enders podkreślił, że firmy zbrojeniowe zasadniczo nie potrzebują większościowych udziałowców państwa. Jego zdaniem interesy bezpieczeństwa narodowego powinny być chronione głównie przez konkretne kontrakty, a nie większościowe udziały państwowe.

KNDS (Krauss-Maffei Wegmann Nexter Defense Systems) to jeden z filarów europejskiego przemysłu obronnego, powstały w 2015 roku z fuzji niemieckiej firmy Krauss-Maffei Wegmann i francuskiej Nexter Systems. Portfolio firmy obejmuje jedne z najbardziej zaawansowanych systemów uzbrojenia na świecie, w tym:

Czołg podstawowy Leopard 2

Samobieżną haubicę Panzerhaubitze 2000

Wojskowy pojazd transportowy Boxer

Systemy artyleryjskie i amunicję

Spółka z siedzibą w Amsterdamie zatrudnia ponad 11 000 pracowników. Jej wartość rynkowa w kręgach finansowych jest wyceniana na 18–20 miliardów euro. W 2024 roku obroty KNDS wyniosły 3,8 miliarda euro, a portfel zamówień sięgnął imponującej kwoty 23,5 miliarda euro.