Polska „długa ręka” technologii. MTJD 15 ujawnia możliwości w czasie testów

MTJD - Modular Turbo Jet Drone to rodzina bezzałogowych statków powietrznych z napędem turboodrzutowym rozwijana przez TKH i koncesjonowany podmiot TOP GUN, która zyskała miano polskiej „długiej ręki” technologii. Rozwiązania po raz pierwszy zostały zaprezentowane szerszej publiczności podczas MSPO2025 w Kielcach. Rodzina MTJD obejmuje trzy warianty:

MTJD 15 – zasięg do 1000 km, pułap 13 000 m, udźwig ponad 15 kg, prędkość 0,54 Mach,

MTJD 70 – zdolny do lotu z prędkością 0,8 Mach i przenoszenia cięższego ładunku,

MTJD 100 – najmocniejsza wersja, osiągająca prędkość Mach 2,3 (ok. 2440 km/h) i udźwig powyżej 100 kg.

MTJD 15 sprawdzany w realnych warunkach

Jak się okazuje, prace nad konstrukcjami nie tracą tempa, a bezzałogowce przechodzą testy w różnych warunkach. Portal Obronny dotarł do nagrania z testów bezzałogowca MTJD 15 (były one realizowane od listopada 2025 roku na jednym z poligonów wojskowych w Polsce), gdzie zastosowanie silnika turboodrzutowego przekłada się nie tylko na dynamikę lotu, ale też na możliwość działania na większych dystansach i w bardziej wymagających warunkach. Dziś takie innowacyjne systemy dalekiego zasięgu są priorytetem na rynku światowym. Jak słyszymy w spółce, testy to ważny etap w budowaniu krajowych kompetencji w obszarze systemów bezzałogowych.

„To projekt, który pokazuje, że jesteśmy w stanie rozwijać rozwiązania wykraczające poza standardowe podejście do systemów bezzałogowych. Prędkość, jaką osiąga ta platforma, otwiera zupełnie nowe możliwości operacyjne, zarówno w kontekście rozpoznania, jak i zastosowań specjalistycznych” - przekazał Portalowi Obronnemu Mariusz Maciołek członek zarządu TKH.

Jak zaznacza, rozwój tego typu technologii ma kluczowe znaczenie dla budowania przewagi w obszarze nowoczesnych systemów uzbrojenia. „Dziś liczy się nie tylko skuteczność, ale też czas reakcji i zdolność do działania w dynamicznie zmieniającym się, ale też rozwijającym się świecie. Właśnie na te potrzeby odpowiadają takie projekty jak nasz” – dodaje

Jedna platforma, wiele zastosowań operacyjnych

MTJD to konstrukcja stworzony przez krajowy zespół inżynierów, która opiera się na nowoczesnych technologiach lotniczych i modułowej architekturze. Przy jego opracowaniu wykorzystano niemal wyłącznie polskie zasoby - od silnika, przez systemy hydrauliczne, po awionikę - ograniczając zależność od importu do minimum.

Jednym z kluczowych wyróżników platformy jest jej modułowość. Ten sam dron może zostać szybko dostosowany do różnych zadań: od rozpoznania, przez misje bojowe, po transport czy patrol. TKH zdecydowało się również na samodzielne opracowanie silnika odrzutowego, a to daje firmie pełną kontrolę nad procesem produkcji seryjnej.

Wariant MTJD 15 dysponuje ładownością 15 kg. Masa własna platformy wynosi 45 kg, rozpiętość skrzydeł 2,4 m, a maksymalna masa startowa sięga 105 kg. Bezzałogowiec startuje z pasa o długości około 430 metrów, osiąga prędkość przelotową przekraczającą 600 km/h, pułap do 13 km oraz zasięg rzędu 1000 km.