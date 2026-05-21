Śmigłowce, drony i hiszpański okręt dziają wspólnie. Udany test systemu HTeaming

Marynarka Wojenna Hiszpanii z Airbusem przetestowała przełomową integrację śmigłowców załogowych z dronami i okrętem.

Załoga H135 skutecznie zarządzała dronami z powietrza, przesyłając kluczowe dane w czasie rzeczywistym przez system HTeaming.

Podczas prób zarówno śmigłowiec, jak i obie platformy bezzałogowe wykonywały starty i lądowania z pokładu poruszającego się okrętu. Znajdujący się na pokładzie H135 operator zarządzał maszynami w trakcie lotu za pomocą tabletu wyposażonego w system HTeaming. Jest to rozwiązanie modułowe, które potwierdziło swoją uniwersalność poprzez skuteczną integrację z systemem A900 firmy Alpha Unmanned Systems. System HTeaming pozwala na łatwą integrację ze śmigłowcami Airbus Helicopters bezzałogowców dowolnego producenta.

The exercise coordinated the vessel Rayo with an H135 helicopter and two uncrewed systems, the Airbus Flexrotor and Alpha Unmanned Systems´ A900. Utilising the HTeaming solution, it validated real-time drone control and imagery sharing to establish a multi-domain link. https://t.co/8OIszRjX9W pic.twitter.com/yEzw26Sqe0— Airbus Helicopters (@AirbusHeli) May 20, 2026

System ten zapewnia załogom pełną kontrolę nad bezzałogowymi systemami powietrznymi podczas lotu. Umożliwia zarówno sterowanie jak i integrację sensorów bezzałogowych z operacjami załogowymi w celu zwiększenia efektywności misji. Równolegle dane z systemów bezzałogowych były przetwarzane przez HITS (ang. Helicopter Integrated Tactical System) – konsolę taktyczną opracowaną przez Airbusa, która pełniła rolę łącznika z okrętem. Dzięki temu informacje były kompatybilne z okretowym systemem walki NAIAD/SCOMBA firmy Navantia.

Ćwiczenia obejmowały m.in. symulowany pościg za szybką łodzią podczas morskiej operacji ISTAR, w trakcie której Flexrotor i Alpha 900 śledziły cel oraz przekazywały obraz na żywo zarówno do śmigłowca, jak i na okręt. Dane zostały zintegrowane z systemem NAIAD (Naval Advanced Integrated Autonomous Vehicles Defence system) – taktycznym systemem integracji pojazdów bezzałogowych opracowanym przez Navantię, producenta m.in. modułowych okrętów patrolowych typu Meteoro (hisp: Buque de Acción Marítima – BAM), do którego należy użyta podczas testów jednostka Rayo hispańskie Armada.

System NAIAD może być stosowany również na znacznie większych jednostkach bojowych. Umożliwia on dowodzenie, kontrolę i interoperacyjność systemów powietrznych, nawodnych i podwodnych w ramach SCOMBA, systemu zarządzania walką Marynarki Wojennej Hiszpanii stworzonego przez Navantię.

Ćwiczenia, które zostały zrealizowane wspólnie przez producentów i siły zbrojne potwierdziły możliwość prowadzenia w czasie rzeczywistym kontroli nad dronami oraz wymiany obrazu i danych pomiędzy systemami bezzałogowymi, śmigłowcami i jednostkami marynarki wojennej w celu stworzenia połączonych zdolności operacyjnych. Dzięki tej zdolności okręt może uzyskiwać dostęp do kluczowych informacji z obszarów znajdujących się daleko poza zasięgiem własnych sensorów bezpośrednio na stanowisku bojowym.

Jak stwierdził Fernando Lombo, dyrektor zarządzający Airbus Helicopters w Hiszpanii -„Airbus Helicopters jest zaangażowany w rozwijanie nowych możliwości współdziałania platform załogowych i bezzałogowych, które przynoszą klientom realną wartość dodaną. Ścisła współpraca pionierskich firm, takich jak Airbus, Navantia i Alpha Unmanned Systems, połączona z zaufaniem instytucji publicznych, takich jak Marynarka Wojenna Hiszpanii, pokazuje nasz wspólny potencjał do wzmacniania pozycji Europy jako suwerennego lidera w dziedzinie obronności. Wspólnie dowodzimy, że jesteśmy w stanie dostarczać innowacyjne technologie niezbędne do osiągnięcia wiodącej pozycji na arenie światowej.”

Obecne testy i ćwiczenia wspólnie z siłami zbrojnymi to kolejny krok w rozwoju systemów HTeaming i HITS. Dalsze prace rozwojowe będą opierać się na sukcesie tych prób poprzez badanie możliwości wykorzystania rojów dronów oraz dalsze zwiększanie integracji pomiędzy środkami powietrznymi i morskimi, a także transportem lądowym.

Jest to element szerszego programu Airbus Helicopters, dotyczącego integracji systemów załogowych i bezzałogowych w jeden system. Nie dotyczy to jedynie zastosowań wojskowych, ale również służb publicznych, systemów bezpieczeństwa czy wykrywania i walki ze skutkami klęsk żywiołowych, takich jak powodzie czy pożary.