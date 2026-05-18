Warszawskie Targi Obronne - 19 i 20 czerwca w Expo XXI

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19 i 20 czerwca w Expo XXI. Piątek, 19 czerwca zaplanowaliśmy jako dzień dla branży, biznesu i środowisk eksperckich - dzień zamknięty. Zachęcamy wszystkie służby i osoby związane zawodowo z branżą obronną do rejestracji na nasze targi. Jest ona bezpłatna i można to zrobić TUTAJ.

Natomiast w sobotę, 20 czerwca zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką obronności, bezpieczeństwa, militariów czy survivalu. Można kupować bilety na Warszawskie Targi Obronne - TUTAJ. Przewidzieliśmy specjalne udogodnienia dla mieszkańców Warszawy. Bezpłatne wejście przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka (również dla ich małoletnich dzieci) oraz pełnoletnim posiadaczom Karty Młodego Warszawiaka. Jest to propozycja szczególnie atrakcyjna dla rodzin oraz osób, które chcą aktywnie i świadomie podchodzić do kwestii bezpieczeństwa.

Program Warszawskich Targów Obronnych

Atrakcji będzie sporo. Na miejscu będzie można zobaczyć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany m.in. przez wojsko i służby mundurowe, uzbrojenie oraz nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Wydarzenie stanowi również doskonałą okazję do bezpośrednich rozmów z producentami, dystrybutorami oraz ekspertami branżowymi. Odwiedzający będą mieli okazję też poznać rozwiązania technologiczne wykorzystywane zarówno przez służby, jak i cywilów.

Dziś uchylmy rąbka tajemnicy na temat programu dnia otwartego 20 czerwca. Prócz debat i paneli dyskusyjnych zaplanowaliśmy m.in. prelekcje edukacyjne połączone z praktycznymi warsztatami. Będzie to znakomita okazja do nauki np. zasad pierwszej pomocy przedmedycznej, zdobycia praktycznych informacji o tym, jak zbudować swoją odporność na zagrożenia i odpowiednio zareagować, gdy pojawią się w naszym życiu oraz jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu, na ulicy czy w komunikacji miejskiej. Tam też przecież dochodzi do zdarzeń zagrażających życiu naszemu i osób trzecich.

Fundacja Gotowi.Org na Warszawskich Targach Obronnych

Fundacja Gotowi.Org przygotuje - specjalnie w myślą o uczestnikach WTO - bloki tematyczne połączone z praktycznymi ćwiczeniami. Udział w warsztatach będzie bezpłatny. Będzie m.in. blok o samoobronie pt. „Bądź bezpieczny i gotowy" - teoria połączona z praktyką. Podczas 15-minutowej prelekcji uczestnicy WTO dowiedzą się:

czym jest obrona konieczna?

co to jest stan wyższej konieczności?

kiedy mówimy o przekroczeniu obrony koniecznej?

Ponadto poznają formy bezpiecznych zachowań: na ulicy, w bloku, mieszkaniu, w transporcie miejskim, taksówce. A podczas 30-minutowych ćwiczeń praktycznych z mieszkańcami przewidziano m.in.

naukę postawy pozycji, równowagi

skanowanie terenu oraz przeciwnika

naukę bezpiecznego dystansu

poznanie technik obrony zgodnych z prawem.

Czym zajmuje się Fundacja Gotowi.Org?

Dodajmy, że misją Fundacji Gotowi.Org jest prowadzenie stałej kampanii informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do młodzieży i dorosłych, z której dowiecie się, jak być przygotowanym do przetrwania katastrof naturalnych i zagrożeń będących skutkiem działalności człowieka. Przygotowani zwiększymy swoje bezpieczeństwo, zadbamy o bliskich, redukując ryzyka zagrożeń i ograniczając ich skutki.