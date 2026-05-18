Jak obronić się na ulicy? Przyjdź na Warszawskie Targi Obronne i poznaj tajniki samoobrony z Fundacją Gotowi.Org

Maria Olecha-Lisiecka
Maria Olecha-Lisiecka
2026-05-18 10:19

Warszawskie Targi Obronne zbliżają się wielkimi krokami. Dwudniowe wydarzenie organizowanie przez Portal Obronny i Grupę ZPR Media odbędzie się 19 i 20 czerwca. 19 czerwca będzie dniem branżowym i zamkniętym, a 20 czerwca - otwartym. To właśnie tego dnia wszyscy zainteresowani tematyką obronności i bezpieczeństwa powinni pojawić się w Expo XXI. Atrakcji nie zabraknie. Prelekcje dotyczące zasad bezpieczeństwa połączone z praktycznymi ćwiczeniami zapewni Fundacja Gotowi.Org.

Warszawskie Targi Obronne - 19 i 20 czerwca w Expo XXI

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19 i 20 czerwca w Expo XXI. Piątek, 19 czerwca zaplanowaliśmy jako dzień dla branży, biznesu i środowisk eksperckich - dzień zamknięty. Zachęcamy wszystkie służby i osoby związane zawodowo z branżą obronną do rejestracji na nasze targi. Jest ona bezpłatna i można to zrobić TUTAJ.

Natomiast w sobotę, 20 czerwca zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką obronności, bezpieczeństwa, militariów czy survivalu. Można kupować bilety na Warszawskie Targi Obronne - TUTAJ. Przewidzieliśmy specjalne udogodnienia dla mieszkańców Warszawy. Bezpłatne wejście przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka (również dla ich małoletnich dzieci) oraz pełnoletnim posiadaczom Karty Młodego Warszawiaka. Jest to propozycja szczególnie atrakcyjna dla rodzin oraz osób, które chcą aktywnie i świadomie podchodzić do kwestii bezpieczeństwa.

Program Warszawskich Targów Obronnych

Atrakcji będzie sporo. Na miejscu będzie można zobaczyć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany m.in. przez wojsko i służby mundurowe, uzbrojenie oraz nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Wydarzenie stanowi również doskonałą okazję do bezpośrednich rozmów z producentami, dystrybutorami oraz ekspertami branżowymi. Odwiedzający będą mieli okazję też poznać rozwiązania technologiczne wykorzystywane zarówno przez służby, jak i cywilów. 

Dziś uchylmy rąbka tajemnicy na temat programu dnia otwartego 20 czerwca. Prócz debat i paneli dyskusyjnych zaplanowaliśmy m.in. prelekcje edukacyjne połączone z praktycznymi warsztatami. Będzie to znakomita okazja do nauki np. zasad pierwszej pomocy przedmedycznej, zdobycia praktycznych informacji o tym, jak zbudować swoją odporność na zagrożenia i odpowiednio zareagować, gdy pojawią się w naszym życiu oraz jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu, na ulicy czy w komunikacji miejskiej. Tam też przecież dochodzi do zdarzeń zagrażających życiu naszemu i osób trzecich.

Polecany artykuł:

Warszawskie Targi Obronne. Od satelitów po schrony: co oznacza bezpieczeństwo 3…

Fundacja Gotowi.Org na Warszawskich Targach Obronnych

Fundacja Gotowi.Org przygotuje - specjalnie w myślą o uczestnikach WTO - bloki tematyczne połączone z praktycznymi ćwiczeniami. Udział w warsztatach będzie bezpłatny. Będzie m.in. blok o samoobronie pt. „Bądź bezpieczny i gotowy" - teoria połączona z praktyką. Podczas 15-minutowej prelekcji uczestnicy WTO dowiedzą się:

  • czym jest obrona konieczna?
  • co to jest stan wyższej konieczności?
  • kiedy mówimy o przekroczeniu obrony koniecznej?

Ponadto poznają formy bezpiecznych zachowań: na ulicy, w bloku, mieszkaniu, w transporcie miejskim, taksówce. A podczas 30-minutowych ćwiczeń praktycznych z mieszkańcami przewidziano m.in.

  • naukę postawy pozycji, równowagi 
  • skanowanie terenu oraz przeciwnika 
  • naukę bezpiecznego dystansu 
  • poznanie technik obrony zgodnych z prawem.

Czym zajmuje się Fundacja Gotowi.Org?

Dodajmy, że misją Fundacji Gotowi.Org jest prowadzenie stałej kampanii informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do młodzieży i dorosłych, z której dowiecie się, jak być przygotowanym do przetrwania katastrof naturalnych i zagrożeń będących skutkiem działalności człowieka. Przygotowani zwiększymy swoje bezpieczeństwo, zadbamy o bliskich, redukując ryzyka zagrożeń i ograniczając ich skutki.

Warszawskie Targi Obronne
Garda: Sitarski o zezwoleniu na posiadanie broni

Polecany artykuł:

Firmy, służby i obywatele. Kogo nie może zabraknąć na Warszawskich Targach Obro…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Warszawskie Targi Obronne