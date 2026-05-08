Warszawskie Targi Obronne. Dzień branżowy będzie 19 czerwca

Czego naprawdę potrzebują polskie Siły Powietrzne RP? Czym w istocie jest bezpieczeństwo 360 st.? Jak projektować i wybierać śmigłowce do najbardziej wymagających operacji? Jakie znaczenie mają satelity i kosmos w polskim systemie obrony? A jaką rolę odgrywają samorządy w budowaniu odporności lokalnej? I czy schron powinien być w każdej, najmniejszej gminie? Na te i wiele innych pytań poszukają odpowiedzi goście, eksperci i prelegenci pierwszego dnia Warszawskich Targów Obronnych. Wydarzenie odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo XXI w Warszawie.

Pierwszy dzień WTO - 19 czerwca - będzie dniem branżowym, zamkniętym. To kluczowy moment naszych targów – dedykowany wyłącznie przedstawicielom instytucji, biznesu i środowisk eksperckich. To właśnie tutaj spotykają się decydenci, liderzy i praktycy sektora, powstają relacje przekładające się na konkretne projekty, prowadzone będą rozmowy o współpracy, inwestycjach i wdrożeniach technologii.

Kto może uczestniczyć w zamkniętej części WTO?

Ta część WTO, która odbędzie się 19 czerwca, skierowana jest do branży obronnej: firm związanych z sektorem bezpieczeństwa i obronności, a także służb mundurowych: żołnierzy Wojska Polskiego, Polskiej Policji, strażników granicznych, strażaków, przedstawicieli państwa i spółek zbrojeniowych, ale też do kadetów. I tu mamy ważną informację: trwa rejestracja branżowa na Warszawskie Targi Obronne.

Rejestracja branżowa na Warszawskie Targi Obronne

Aby wziąć udział w naszych targach, należy się wcześniej zarejestrować. Rejestracja branżowa jest całkowicie bezpłatna. Zapewnia ona dostęp do obu dni wydarzenia. Oznacza to, że rejestrując się raz, zyskują Państwo możliwość udziału zarówno w części branżowej, jak i w kolejnym dniu targowym.

Jak to zrobić? Jak zarejestrować się na Warszawskie Targi Obronne? Można przez stronę www.warszawskietargiobronne.pl lub rejestracja branżowa jest bezpośrednio TUTAJ. Zapraszamy do rejestracji i dołączenia do grona uczestników wydarzenia, które tworzy przestrzeń do rozmów, partnerstw oraz konkretnych działań w sektorze obronnym i bezpieczeństwa.

Drugi dzień Warszawskich Targów Obronnych będzie otwarty

Drugi dzień Warszawskich Targów Obronnych - 20 czerwca - będzie dniem otwartym, połączonym z prezentacją nowoczesnych rozwiązań szerokiemu gronu odbiorców zainteresowanych sektorem obronnym i bezpieczeństwa. Drugi dzień targów jest otwarty dla wszystkich odwiedzających zainteresowanych rozwiązaniami i wyposażeniem sektora obronnego. To propozycja zarówno dla pasjonatów, profesjonalistów, jak i osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

Jak kupić bilet na Warszawskie Tragi Obronne w Expo XXI?

Jak kupić bilet na Warszawskie Targi Obronne, które odbęda się w expo XXI 19 i 20 czerwca? Najlepiej TUTAJ lub na warszawskietargiobronne.pl.

Ważna informacja dla Warszawiaków: posiadacze Karty Warszawiaka wraz z dziećmi oraz pełnoletni posiadacze Karty Młodego Warszawiaka mogą wygenerować bezpłatny bilet bezpośrednio na miejscu targów – bez konieczności wcześniejszej rejestracji.