Ryzyko chińskiej inwazji na Tajwan rośnie. Niepokojące sygnały po spotkaniu Trump-Xi w Pekinie

Doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa obawiają się, że jego niedawna wizyta w Pekinie może zwiększyć ryzyko ataku Chin na Tajwan w ciągu najbliższych pięciu lat. Inwazja mogłaby zablokować dostęp do tajwańskich chipów, kluczowych dla sztucznej inteligencji.

Prezydent Trump po rozmowach z Xi Jinpingiem nie podjął jeszcze decyzji o odblokowaniu kolejnej dostawy uzbrojenia dla Tajwanu, co wzbudziło niepewność co do dalszego wsparcia USA. Xi ostrzegł Trumpa, że kwestia Tajwanu może doprowadzić do konfliktu.

Prezydent Tajwanu Lai Ching-te wyraził zaniepokojenie rozmowami liderów USA i Chin, podkreślając, że Tajwan nie zrezygnuje z wolności ani suwerenności. Zaapelował o realizację zobowiązań USA dotyczących dostaw broni.

Wiceminister spraw zagranicznych Tajwanu Chen Ming-chi podkreślił, że sprzedaż amerykańskiej broni Tajwanowi jest podstawą regionalnego pokoju i stabilności, uregulowaną przez amerykańskie prawo. Dodał, że Tajwan jest suwerennym państwem, a o jego przyszłości mogą zadecydować tylko jego mieszkańcy.

Według portalu Axios, niektórzy spośród bliskich doradców prezydenta USA Donalda Trumpa wyrażają poważne zaniepokojenie po jego wizycie w Pekinie, która odbyła się od środy do piątku. Ich główna obawa koncentruje się wokół potencjalnego ataku Chin na Tajwan w nadchodzących latach. Taki rozwój wydarzeń mógłby mieć katastrofalne skutki nie tylko dla regionu, ale i dla całej globalnej ekonomii. Chińska inwazja na wyspę, która jest kluczowym producentem zaawansowanych chipów, mogłaby bowiem uniemożliwić amerykańskim firmom dostęp do tajwańskich chipów, wykorzystywanych do zasilania sztucznej inteligencji. To strategiczny surowiec, bez którego funkcjonowanie wielu gałęzi przemysłu byłoby zagrożone.

Jeden z doradców Trumpa, cytowany przez Axios, zauważył zmianę w retoryce Chin: „Jeden z doradców Trumpa powiedział, że Xi »próbuje zmienić pozycję Chin, mówiąc: nie jesteśmy wschodzącą potęgą, jesteśmy wam równi, a Tajwan jest mój«”. Ta nowa postawa, w połączeniu z treścią rozmów między dwoma liderami, zasygnalizowała, że przyszłość Tajwanu może stać się przedmiotem intensywnych negocjacji.

„Ta wizyta zasygnalizowała znacznie większe prawdopodobieństwo, że Tajwan będzie przedmiotem negocjacji w ciągu najbliższych pięciu lat” – dodał rozmówca serwisu Axios, podkreślając wagę i pilność sytuacji.

Łańcuch dostaw chipów: Kluczowa rola Tajwanu

Kwestia łańcucha dostaw chipów jest jednym z najbardziej palących problemów, z którymi mierzą się światowe gospodarki. Tajwan jest globalnym liderem w produkcji zaawansowanych półprzewodników, a jego stabilność ma bezpośrednie przełożenie na dostępność kluczowych komponentów elektronicznych. Ewentualna inwazja Chin na wyspę mogłaby całkowicie sparaliżować ten sektor, wywołując kryzys na niespotykaną skalę.

Doradca amerykańskiego przywódcy, również cytowany przez Axios, wyraził głębokie zaniepokojenie stanem gotowości USA na taką ewentualność:

„Nie ma mowy, żebyśmy byli gotowi ekonomicznie – łańcuch dostaw chipów nie będzie nawet bliski samowystarczalności. Dla prezesów firm, a tak naprawdę dla całej gospodarki nie ma pilniejszej kwestii niż łańcuch dostaw chipów”.

W obliczu rosnących napięć geopolitycznych, zabezpieczenie łańcucha dostaw chipów staje się priorytetem, a los Tajwanu jest w tym kontekście absolutnie kluczowy.

Niejasne stanowisko Donalda Trumpa i ostrzeżenia Xi Jinpinga

Po rozmowach w Pekinie, prezydent USA Donald Trump przyznał, że chiński przywódca Xi Jinping dopytywał go, czy będzie bronił Tajwanu, a także poruszył z nim temat dostaw amerykańskiej broni na wyspę. Co więcej, Trump oświadczył, że jeszcze nie podjął decyzji w sprawie odblokowania kolejnej dostawy uzbrojenia dla Tajpej. W ocenie agencji Reutera, ta wypowiedź wzmogła niepewność w kwestii dalszego wsparcia Waszyngtonu dla strony tajwańskiej. Wcześniej, jeszcze przed wizytą w Pekinie, Trump określał kwestię sprzedaży uzbrojenia Tajwanowi jako „dobrą kartę przetargową” w rozmowach z Chinami.

Ze strony Chin płyną jasne ostrzeżenia. Według chińskiego MSZ, Xi Jinping ostrzegł Trumpa, że kwestia Tajwanu, jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązana, może doprowadzić do konfliktu między Chinami a USA. To stanowisko jest zgodne z długoterminową polityką Pekinu, który uważa demokratycznie rządzony Tajwan za integralną część Chińskiej Republiki Ludowej i dąży do przejęcia nad nim kontroli. USA są największym dostawcą uzbrojenia dla władz w Tajpej, co czyni ich kluczowym graczem w utrzymaniu równowagi sił w regionie. Brak jednoznacznego potwierdzenia dalszego wsparcia ze strony USA może być interpretowany przez Pekin jako sygnał osłabienia determinacji Waszyngtonu.

Tajwan reaguje: Lai Ching-te o suwerenności i bezpieczeństwie

W obliczu rosnących napięć i niepewności po rozmowach amerykańsko-chińskich, prezydent Tajwanu Lai Ching-te stanowczo zareagował na doniesienia. W niedzielę (17 maja) na Facebooku Lai Ching-te napisał, że bezpieczeństwo Tajwanu nie będzie kartą przetargową, a jego kraj nie zrezygnuje z wolności. Podkreślił, że planowane dostarczenie Tajwanowi broni przez USA jest „zobowiązaniem w zakresie bezpieczeństwa opartym na prawie”. Prezydent Lai Ching-te przyznał, że mieszkańcy jego kraju są „bardzo zaniepokojeni” niedawnymi rozmowami liderów Chin i USA, Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, na temat Tajwanu. Równocześnie podziękował amerykańskiemu rządowi za zaangażowanie na rzecz pokoju w Cieśninie Tajwańskiej.

Lai Ching-te zadeklarował, że Tajwan nie będzie prowokował ani eskalował żadnego konfliktu. Jednocześnie postawił sprawę jasno: „Ale nie oddamy naszej suwerenności narodowej i godności, ani naszego demokratycznego i wolnościowego stylu życia pod presją”. Dodał również, że to Chiny są źródłem niestabilności w regionie, co jest bezpośrednią odpowiedzią na retorykę Pekinu. Podkreślił, że dostawy broni „to nie tylko zobowiązanie USA w zakresie bezpieczeństwa wobec Tajwanu, ale też od lat najważniejsza siła odstraszająca przed działaniami podważającymi pokój i stabilność w regionie”. Przywódca odniósł się również do zatwierdzonej przez Biały Dom w grudniu ub.r. sprzedaży pakietu uzbrojenia o wartości 11 mld dol. dla Tajpej, która do tej pory nie została zrealizowana. Drugi pakiet uzbrojenia, o wartości około 14 mld dol., został zatwierdzony w styczniu i czeka na akceptację prezydenta USA.

W sobotę, wiceminister spraw zagranicznych Tajwanu Chen Ming-chi również wypowiedział się na temat dostaw broni. W rozmowie z dziennikarzami w Tajpej podkreślił, że sprzedaż amerykańskiej broni Tajwanowi to podstawa regionalnego pokoju i stabilności i jest potwierdzona przez amerykańskie prawo. Dodał, że władze Tajwanu będą komunikować się z Waszyngtonem, aby zrozumieć ocenę obecnej sytuacji przez stronę amerykańską i dowiedzieć się, jak wygląda sprawa dalszych dostaw broni. Chen Ming-chi przypomniał, że kwestia sprzedaży broni Tajwanowi jest uregulowana w ustawie Taiwan Relations Act. Oświadczył także, że Tajwan jest „suwerennym i niepodległym państwem i tylko 23 miliony jego mieszkańców mogą demokratycznie zadecydować o jego przyszłości”.