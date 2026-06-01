Estonia instaluje systemy antydronowe po groźnych incydentach. Gdzie pojawiły się pierwsze systemy?

Jak poinformował dziennik „Postimees”, pierwsze systemy antydronowe zostały już zainstalowane na newralgicznym południowym odcinku wschodniej granicy. Te zaawansowane technologicznie urządzenia służą do wykrywania i monitorowania aktywności bezzałogowców, co jest kluczowe w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Oprócz stacjonarnych instalacji, na granicy rozmieszczono również mobilne systemy radarowe. Są one montowane na przyczepach, co umożliwia ich szybkie przemieszczanie w przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia lub zmiany jego charakteru. Taka elastyczność pozwala na dynamiczne reagowanie na ewentualne naruszenia przestrzeni powietrznej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, któremu podlega straż graniczna, zapowiedziało, że do końca bieżącego roku systemy antydronowe zostaną rozszerzone na wszystkie pozostałe odcinki wschodniej granicy Estonii, aż do miasta Narwa, położonego na północy kraju. Ta kompleksowa strategia ma zapewnić szczelną ochronę całego obszaru granicznego przed nieautoryzowanym wtargnięciem dronów.

Igor Taro o zagrożeniach i bezpieczeństwie Europy

W kontekście ostatnich wydarzeń szef MSW, Igor Taro, podkreślił znaczenie tych działań. „Ostatnie incydenty z dronami pokazują, że bardzo realistycznie ocenialiśmy zagrożenia. Nasza wschodnia granica jest dobrze chroniona, a ulepszone możliwości w zakresie dronów wzmocnią poczucie bezpieczeństwa w całej Europie” – powiedział Igor Taro. Jego wypowiedź nawiązuje do niedawnego zestrzelenia drona nad Estonią, co uwypukliło potrzebę natychmiastowych i skutecznych rozwiązań obronnych.

Incydent z dronem i specyfika granicy

Wspomniany incydent miał miejsce pod koniec maja, kiedy to myśliwiec NATO, operujący w ramach misji patrolującej przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich, strącił ukraińskiego bezzałogowca. Dron wtargnął w przestrzeń Estonii od strony Łotwy. Według ustaleń służb, bezzałogowiec zmierzał w kierunku rosyjskich celów, jednak zboczył z kursu. Przyczyną były prawdopodobnie stosowane przez Rosję metody walki elektronicznej, w tym aktywne zagłuszanie sygnału GPS. To zdarzenie dobitnie pokazało, jak realne są zagrożenia związane z wykorzystaniem dronów i jak zaawansowane mogą być próby ich neutralizacji przez stronę rosyjską.

Cała estońska granica z Rosją liczy 338 km. Jej charakter jest zróżnicowany – 76 km przebiega przez rzekę Narwę, a kolejne 127 km przez jezioro Pejpus, z którego wypływa wspomniana rzeka i wpada do Zatoki Fińskiej. Większość wschodniej granicy Estonii biegnie wzdłuż cieków wodnych, co stanowi naturalną barierę. Jednak jej południowo-wschodni odcinek przebiega przez ląd, często gęsto zalesiony i słabo zaludniony, co stwarza dodatkowe wyzwania dla skutecznej ochrony i monitoringu.