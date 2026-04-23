Tarcza Wschód nabiera kształtów. Kluczowe testy dronów i antydronowe w Ustce

W Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbyły się dwutygodniowe testy innowacyjnych systemów dronowych i antydronowych na potrzeby programu Tarcza Wschód.

Testowano osiem rozwiązań z zakresu walki radioelektronicznej oraz siedem z rozpoznania akustycznego, w tym wykrywanie, śledzenie i klasyfikację dronów, używając polskiego drona Shahed.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że Polska przeznaczy na drony i systemy antydronowe ok. 25 mld zł w 2026 roku, stawiając na rozwój rodzimych technologii.

Wyniki testów mają być gotowe w połowie maja, a kolejne próby odbędą się w czerwcu podczas ćwiczeń "Amber Defender 26" z udziałem 17 przedsiębiorców.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce był miejscem, gdzie przyszłość polskiej obronności zderzała się z innowacją. Program Tarcza Wschód, mający na celu wzmocnienie granic z Rosją i Białorusią, testuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie systemów dronowych i antydronowych. Jak podkreślił w środę (22 kwietnia) wiceszef MON, Cezary Tomczyk,

„Rewolucja dronowa dzieje się na naszych oczach, my nie możemy być obok tej wielkiej lekcji, która płynie do nas z Ukrainy. Jesteśmy w trakcie absolutnej rewolucji dronowej w Wojsku Polskim”.

W ubiegłym tygodniu na poligonie sprawdzono osiem innowacyjnych rozwiązań technicznych z obszaru walki radioelektronicznej, skupiając się na zdolności wykrywania i zakłócania sygnałów. W środę zakończono testy kolejnych siedmiu systemów z zakresu rozpoznania akustycznego. Te zaawansowane technologie mają za zadanie lokalizować źródła dźwięku, wykrywać nadlatujące drony, określać kierunek ich przylotu, a także śledzić i klasyfikować obiekty. Do sprawdzenia tych systemów wykorzystano polskiego Shaheda, opracowanego przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) dla Ośrodka Systemów Autonomicznych (OSA) w ramach programu Pelargonia.

„Rewolucja dronowa dzieje się na naszych oczach, my nie możemy być obok tej wielkiej lekcji, która płynie do nas z Ukrainy. Jesteśmy w trakcie absolutnej rewolucji dronowej w Wojsku Polskim” – mówił wiceminister @CTomczyk podczas konferencji prasowej podsumowującej testy… pic.twitter.com/aMtzI7li9X— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 22, 2026

Inwestycje w przyszłość: 25 mld zł na drony do 2026 roku

Cezary Tomczyk zwrócił uwagę na dynamiczny wzrost inwestycji w technologie dronowe. Podczas gdy w 2023 roku zakupy dronów i systemów antydronowych wyniosły około 100 mln zł, plany na 2026 rok przewidują przeznaczenie na ten cel aż 25 mld zł. Środki te będą pochodzić zarówno z budżetu państwa, jak i z programu SAFE. To świadczy o priorytetowym traktowaniu rozwoju tej gałęzi obronności przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wiceszef MON podkreślił, że inwestycje te są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa w obliczu współczesnych zagrożeń.

Polskie innowacje w centrum uwagi: wsparcie dla rodzimych firm

Podczas wizyty na poligonie w Ustce, Tomczyk wyraził przekonanie, że Polska dysponuje firmami posiadającymi technologię niezbędną dla wojska, i należy im dać szansę.

„Łatwo jest kupić za granicą. Wystarczy mieć worek pieniędzy. Są technologie w Stanach Zjednoczonych, w Korei, które można kupić z półki, ale to nigdy nie będzie do końca to, czego potrzebuje Wojsko Polskie” – powiedział.

Podkreślił, że to właśnie dzięki testom, innowacjom i badaniom rozwojowym, polskie firmy, startupy i uczelnie mogą rozwijać kluczowe projekty. Posiadanie własnych technologii, kontrolowanych przez MON lub polskie spółki państwowe, gwarantuje, że „nikt ich nam nie zabierze”.

Dyrektor Departamentu Innowacji MON, gen. Marcin Górka, zapewnił, że rozwiązania, które najlepiej spełnią potrzeby Wojska Polskiego, zostaną włączone do programu Tarcza Wschód. Płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, szef Ośrodka Systemów Autonomicznych i kierownik Zakładu Informatycznego Wsparcia Logistyki ITWL, podkreślił, że szczególnie zależy mu na identyfikacji rozwiązań, które mogą być przyszłościowo wykorzystane w Siłach Zbrojnych RP.

Kolejne etapy i przyszłe wyzwania programu Tarcza Wschód

Testy operacyjne, prowadzone przez Departament Innowacji MON i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, stanowią kolejny etap wdrażania nowych rozwiązań. Po zgłoszeniu i eksperckiej analizie, innowacje są kwalifikowane do próby. Od wyników tych prób zależy późniejsza rekomendacja dla kierownictwa MON i decyzja o zastosowaniu technologii w Siłach Zbrojnych.

Od początku 2025 roku do departamentu wpłynęło ponad 715 zgłoszeń innowacyjnych z różnych obszarów technologicznych, w tym sensorów, systemów autonomicznych, inżynierii i logistyki wojskowej, łączności i cyberbezpieczeństwa. Dotychczas przetestowano 36 rozwiązań w warunkach zbliżonych do działań bojowych. Wyniki testów przeprowadzonych na poligonie w Ustce w formie raportu mają być gotowe w połowie maja.

Aktualnie trwają przygotowania do kolejnych testów rozwiązań zgłoszonych przez 17 przedsiębiorców. Zostaną one sprawdzone podczas planowanych na czerwiec ćwiczeń 16. Dywizji Zmechanizowanej „Amber Defender 26”. Program Tarcza Wschód to kompleksowe podejście do umacniania granic, obejmujące zarówno rozbudowę infrastruktury, jak i wdrażanie nowoczesnych technologii, by skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia.