POLSECURE 2026 w Kielcach. Integracja zdolności służb i przemysłu bezpieczeństwa

Jednym z najważniejszych elementów programu są dynamiczne pokazy operacyjne, przygotowane w formie realistycznych symulacji. Scenariusz pokazów obejmuje m.in. ewakuację VIP-a z obszaru zagrożenia, działania funkcjonariuszy Służba Ochrony Państwa oraz interwencję kontrterrorystyczną realizowaną przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Policji, które zresztą podczas Polsecure 2026 pokazuje to, co na co dzień jest niedostępne dla zwykłego obywatela. To m.in. nowoczesne wozy szturmowe czy sprzęt do neutralizacji podejrzanych ładunków.

"Z punktu widzenia praktyki operacyjnej istotne jest odwzorowanie pełnego łańcucha reagowania: od rozpoznania zagrożenia, przez działania kinetyczne, po neutralizację skutków incydentu. W scenariuszu uwzględniono także wykorzystanie psa służbowego oraz działania zespołów pirotechnicznych, które kończą operację neutralizacją podejrzanego ładunku". – informują organizatorzy.

Dlatego ważną stroną POLSECURE pozostaje prezentacja sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie przez Policję oraz inne formacje. Wśród najważniejszych eksponatów znalazły się śmigłowce Black Hawk S-70i oraz Bell 407GXi, które coraz częściej są wykorzystywanie przez funkcjonariuszy w operacjach wsparcia, transporcie i działaniach specjalnych.

Z myślą o służbach mundurowych, ale także np. o samorządach i centrach zarządzania kryzysowego, na Polsecure 2026 można oglądać i sprawdzać w praktyce – szereg rozwiązań, opartych o najnowocześniejsze technologie. To np. liczne systemy mobilne, zapewniające łączność w warunkach kryzysowych. Obecność tego typu rozwiązań wskazuje na wyraźny trend: rozwój zdolności reagowania na zagrożenia hybrydowe oraz rosnące znaczenie mobilnych, autonomicznych systemów wsparcia operacyjnego.

Rola rezerw strategicznych w systemie bezpieczeństwa

Nowym, istotnym akcentem tegorocznej edycji jest obecność Rządowej Agencja Rezerw Strategicznych podczas kieleckich targów. W centrum dyskusji znalazły się kwestie budowy odporności państwa, zarządzania zasobami strategicznymi oraz przygotowania do sytuacji kryzysowych.

W kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej – w tym konfliktów asymetrycznych i presji na infrastrukturę krytyczną – rola rezerw strategicznych przestaje być postrzegana wyłącznie przez pryzmat magazynowania. Coraz większy nacisk kładzie się na logistykę, dystrybucję i zdolność szybkiego reagowania.

POLSECURE 2026 to jednak nie tylko ekspozycja i pokazy, ale również rozbudowany komponent merytoryczny. W trakcie targów odbywają się konferencje i panele dyskusyjne, koncentrujące się na roli Policji w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa, ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowym czy bezpieczeństwie transportu i infrastruktury.

To właśnie w tej przestrzeni dochodzi do wymiany doświadczeń między przedstawicielami służb, administracji publicznej oraz sektora technologicznego. W praktyce oznacza to, że targi stają się miejscem inicjowania projektów i wdrażania konkretnych rozwiązań systemowych. Innymi słowy to miejsce, w którym prywatny biznes i wywodzące się z niego technologie – spotykają się sektorem publicznym, w którym mogą być na co dzień wykorzystywane.

Polska Grupa Zbrojeniowa na Polsecure 2026: zmiana priorytetów produkcyjnych i stawianie na niezależność

W rozmowie z Portalem Obronnym, wiceprezes PGZ Piotr Zawieja, przedstawił aktualne kierunki rozwoju firmy, zaznaczając, że szczególnie ważny przy wdrażaniu i planowaniu nowych rozwiązań czy konkretnych produkcji – jest kontekst związany z sytuacją za naszą wschodnią granicą.

"Coraz bardziej odchodzimy od produkcji ciężkiej na rzecz elektroniki, nowych rozwiązań i technologii. Ta wojna wymusiła na nas zmianę optyki na sposób prowadzenia walki. Tutaj możemy też zobaczyć dron, który już służy w polskiej armii. To dron obserwacyjny klasy Mini Wizjer. W wojsku są już 24 zestawy z 25 zamówionych. Wkrótce oddamy ostatni i mam nadzieję, że będą kolejne zamówienia ze strony wojska, ale również tym dronem jest zainteresowana Straż Graniczna. Były testowane te systemy na granicy. Sprawdziły się. Nawet miały pewne sukcesy w wykryciu grupy przemieszczających się osób" - tłumaczy wiceszef PGZ Piotr Zawieja.

Istotnym elementem strategii PGZ pozostaje rozwój zdolności do produkcji amunicji wielkokalibrowej 155 mm. Grupa dysponuje już odpowiednimi kompetencjami, koncentrując się obecnie na znaczącym zwiększeniu wolumenu produkcji – docelowo do poziomu co najmniej 150 tys. sztuk rocznie.

"Taka ilość pozwoli uniezależnić nas od dostaw z państw sojuszniczych, to jest jedna kwestia. Pozwoli nam też jednak na suwerenną produkcję w Polsce. Tak naprawdę wszystkie komponenty będą produkowane na terenie naszego kraju, co w rzeczywistości usunie niebezpieczeństwo przerwania łańcuchów dostaw. To jest cel PGZ - pozyskać suwerenność, tak abyśmy byli niezależni w zakresie dostaw komponentów do produkcji tej amunicji". – zapowiada wiceprezes Grupy.

Koniunktura w sektorze obronnym i wyzwania produkcyjne

Według przedstawiciela PGZ, trwający konflikt za wschodnią granicą przyczynił się do wyraźnego ożywienia w sektorze zbrojeniowym, który po latach stagnacji przeżywa okres intensywnego rozwoju. Przykładem może być zaangażowanie PGZ w inwestycje w rozwój Marynarki Wojennej RP. Chodzi tu budowę fregat w ramach programu Miecznik oraz okrętu ratowniczego Ratownik. Są to pierwsze od wielu lat projekty tej skali w polskim przemyśle stoczniowym, co wielu ekspertów ocenia, jako krok ku jego odbudowie i rosnące znaczenie w systemie obronnym państwa. Na wspominanych projektach może się jednak nie skończyć. Grupa jest gotowa na kolejne kontrakty.

"To nasz pierwszy od wielu, wielu lat kontrakt na budowę okrętów dla marynarki. W związku z tym, że jeszcze trwają prace nad Orką i nad możliwością udziału w tym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to to jest naprawdę złoty wiek dla przemysłu stoczniowego"– ocenia Piotr Zawieja.

Indywidualne wyposażenie żołnierza i rozwój systemów wsparcia

Znaczącą część oferty PGZ stanowi rozwój indywidualnego wyposażenia żołnierzy, obejmującego zarówno broń strzelecką, jak i środki ochrony balistycznej. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój platformy karabinków GROT – w tym oczekiwana certyfikacja wersji A3, która ma zastąpić wcześniejsze warianty. Równolegle rozwijane są systemy optoelektroniczne (noktowizja, termowizja) oraz koncepcje mikro-dronów przeznaczonych dla pojedynczego żołnierza, co wpisuje się w trend zwiększania świadomości sytuacyjnej na najniższym szczeblu taktycznym. Szansą na zamówienia w tym zakresie, jest dla PGZ wdrożony w polskiej armii program „Operacja szpej”.

"W związku z tym asortyment w ramach „szpeja” jest bardzo bogaty. Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które do tej pory nie były stosowane, chociażby drony indywidualne dla każdego żołnierza - małe, które pozwalają obserwować bezpośrednie otoczenie. Mamy naprawdę światowej klasy sprzęt optoelektroniczny: monokulary, termowizja, noktowizja. To naprawdę sprzęt najwyższej jakości i mamy nadzieję, że to będzie spełniało oczekiwania polskiego żołnierza i przy okazji MON-u" – podsumowuje wiceprezes PGZ.

Policja na POLSECURE 2026: demonstracja zdolności operacyjnych i modernizacji sprzętowej

Istotnym uczestnikiem targów jest również Policja, która w Kielcach prezentuje zarówno potencjał operacyjny, jak i kierunki modernizacji technicznej całej formacji. Na stoisku służby drogowej zobaczyć możemy najnowocześniejsze motocykle, których funkcjonariusze używają na drogach czy też Forda Mustanga, który został zarekwirowany pijanemu kierowcy. Po przemalowaniu i oklejeniu – trafił do codziennej służby w drogówce i służy do ścigania piratów drogowych. Chętni do służby w policji znajdą z kolei coś dla siebie w części ekspozycji, przygotowanej przez Akademię Policyjną w Szczytnie.

Jednym z głównych elementów ekspozycji jest śmigłowiec Sikorsky S-70i Black Hawk, stanowiący obecnie jedną z najważniejszych jednostek lotniczych wykorzystywanych przez Policję. Maszyna ta znajduje zastosowanie zarówno w operacjach kontrterrorystycznych, jak i w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych czy wsparciu przy klęskach żywiołowych, w tym gaszeniu pożarów.

"Środki techniki operacyjnej faktycznie są na co dzień niejawne, więc mieliśmy tutaj do czynienia uchyleniem rąbka tajemnicy i z pokazem umiejętności i możliwości BOA. Policjanci mieli zakryte twarze, tak żeby nie byli identyfikowani, bo są tu policjanci, którzy zatrzymują najgroźniejszych przestępców. To, co my możemy implementować dla naszej formacji to wszelkiego rodzaju technologie, związane chociażby z najnowocześniejszymi technologiami łączności czy obserwacji. Zainteresowane osoby wiedzą, że jest to tak naprawdę top of the top z tego, co znajduje się na rynku. To stanowi albo za chwile będzie stanowić w dużej mierze wyposażenie polskich policjantów. Od sprzętu, po szkolenia, po zdobywanie nowych umiejętności, po tą współpracę także międzynarodową, o której tutaj mówimy, bo są tu przedstawiciele policji z wielu rejonów Europy. To wszystko znajdujemy tu na Targach Polsecure. To jest naprawdę pole wymiany doświadczeń, ale także pole do zobaczenia tego, co na rynku jest najnowocześniejsze. Chcemy być wyposażeni w jak najlepszy sprzęt, już nie mówiąc o samym czynniku ludzkim – dobrze przeszkolonym i przygotowanym". – mówi podinsp. Robert Opas, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Udział Policji w targach ma więc charakter dwukierunkowy. Z jednej strony formacja prezentuje własne zdolności i wyposażenie, z drugiej – aktywnie poszukuje nowych rozwiązań oferowanych przez sektor prywatny i partnerów międzynarodowych.

"W kontekście dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, dostęp do innowacyjnych rozwiązań oraz możliwość ich szybkiej implementacji stają się kluczowe dla utrzymania wysokiej skuteczności operacyjnej". – podsumowuje podinsp. Opas.

Targi Polsecure 2026 potrwają w Kielcach do czwartku. Wydarzenie jest dostępne dla osób od 16. roku życia. Za jednorazowy bilet wstępu zapłacimy 90 zł. Przedstawiciele służb mundurowych mogą wchodzić na teren Targów bezpłatnie.

Autor: Mateusz Chłystun