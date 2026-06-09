Decydujące miesiące wojny? Zełenski stawia na dyplomację i presję militarną

Prezydent Zełenski zapowiada: czerwiec i lipiec będą kluczowe dla wojny, stawiając na intensywną dyplomację oraz presję militarną.

Kluczowe szczyty UE, G7 i NATO mają zdefiniować przyszłość konfliktu, a ukraińskie drony już teraz osłabiają rosyjską logistykę i przemysł.

Dyplomacja i szczyty: Kluczowe decyzje dla przyszłości Ukrainy

Podczas konferencji prasowej w Tallinie, prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że kluczowe jest odpowiednie przygotowanie do negocjacji i decyzji, które mają zapaść na zbliżających się szczytach. Jak podkreślił, „najważniejsze (...), aby przygotować się do tych negocjacji i decyzji, których wszyscy oczekujemy od szczytów Unii Europejskiej, grupy G7 i NATO. Czerwiec i lipiec tego roku mogą bardzo wiele rozstrzygnąć”.

Wskazał na potrzebę wyraźnego postępu w działaniach dyplomatycznych, aby Rosji nie miała żadnych złudzeń co do korzyści płynących z kontynuacji konfliktu. Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na wysokie straty ponoszone przez rosyjskie wojska na froncie, szacując je na ponad 30 tysięcy żołnierzy zabitych i ciężko rannych każdego miesiąca. Ta skala strat, zdaniem Zełenskiego, powinna skłonić Moskwę do zmiany strategii i powrotu na ścieżkę dyplomatyczną.

Ukraińskie drony i rosyjskie straty: Strategia nacisku na Kreml

Wołodymyr Zełenski szczegółowo omówił także wpływ ukraińskich dalekosiężnych uderzeń dronowych na zdolności bojowe i logistykę Rosji. Według jego słów, ataki te mają „istotny wpływ na rosyjską logistykę, sektor naftowy i przemysł zbrojeniowy”. Konsekwencje tych działań są już widoczne na terenach okupowanych i w części regionów Rosji, gdzie, jak poinformował Zełenski, „już występują niedobory benzyny, a miejscami nie działa normalna łączność”.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że należy kontynuować wywieranie presji, aby skierować Rosję na ścieżkę dyplomatyczną. Wspomniał również o przygotowywanym systemie przeciwdziałania rosyjskim środkom walki radioelektronicznej, który ma zapobiegać kierowaniu ukraińskich dronów na państwa Unii Europejskiej. Wyjaśnił, że istnieje ryzyko, iż Rosjanie mogą zmieniać kurs ukraińskich dronów, co może prowadzić do nieporozumień. „Nie dzieje się to masowo. Takie pojedyncze przypadki miały miejsce dzięki systemom walki radioelektronicznej (...) Rozpoczęliśmy już odpowiednie działania” – zaznaczył.

Współpraca obronna i droga Ukrainy do Unii Europejskiej

Prezydent Zełenski przypomniał, że Ukraina posiada już doświadczenie we współpracy z krajami Bliskiego Wschodu w zakresie przeciwdziałania dronom i jest gotowa do wysyłania grup ekspertów do partnerskich państw europejskich. Podkreślił znaczenie inicjatywy „drone deal”, która nie ogranicza się wyłącznie do sprzedaży czy zakupu sprzętu, ale obejmuje także ważne kwestie współpracy technologicznej i wymiany doświadczeń.

Kolejnym kluczowym tematem poruszonym przez Wołodymyra Zełenskiego była droga Ukrainy do Unii Europejskiej. Zaznaczył, że Kijów spełnił wszystkie warunki niezbędne do otwarcia klastrów negocjacyjnych dotyczących przyszłego członkostwa. „Właśnie teraz, podczas najbliższych spotkań UE, powinny zostać podjęte odpowiednie decyzje. Nie ma żadnych przeszkód. Ważne jest, aby ten postęp nastąpił, aby klastry zostały otwarte i aby Rosjanie również widzieli, że Europa dotrzymuje obietnic i nie rezygnuje ze swoich europejskich interesów” – oświadczył Zełenski.

Wezwał również europejskich przywódców do dalszego wspierania sankcji wobec Rosji i przyjmowania kolejnych pakietów restrykcji. Podkreślił także, że akweny takie jak Morze Bałtyckie i Morze Północne nie mogą pozostać bezpiecznymi wodami dla rosyjskiej tak zwanej „floty cieni”, co jest istotnym elementem bezpieczeństwa regionalnego.