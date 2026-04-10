Ukraińscy eksperci na Bliskim Wschodzie: Misja i sukcesy

Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukraina wysłała na Bliski Wschód swoich ekspertów wojskowych. „Wysłaliśmy na Bliski Wschód naszych ekspertów wojskowych, w szczególności specjalistów od dronów przechwytujących oraz ekspertów ds. walki radioelektronicznej. Niektórym krajom pokazaliśmy, jak korzystać z tych urządzeń przechwytujących. Czy je (irańskie drony - PAP) niszczyliśmy? Tak. Czy niszczyliśmy je w jednym kraju? Nie, w kilku. I to, moim zdaniem, jest sukces” - oświadczył Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Prezydent podkreślił również, że zestrzeliwano drony z silnikami odrzutowymi, co jest „bardzo dobrym sygnałem”. Działania te mają przyspieszyć masową produkcję własnych dronów przechwytujących, zdolnych do niszczenia tego typu zagrożeń.

Systemowa obrona powietrzna i współpraca międzynarodowa

Zełenski zaznaczył, że skuteczność w zestrzeliwaniu irańskich dronów Shahed przy użyciu własnych środków przechwytujących dowodzi, że osiągnięcie takich rezultatów wymaga systemowych rozwiązań, zwłaszcza w dziedzinie walki radioelektronicznej.

„Potrzebny jest system obrony powietrznej złożony z różnych komponentów, a wszystkie muszą być odpowiednio zintegrowane. Właśnie dlatego wspieramy budowę takiego systemu obrony powietrznej, który będzie zdolny chronić przed wszystkimi rodzajami zagrożeń” - wyjaśnił prezydent.

Rozmowa z prasą, choć odbyła się w środę, została opublikowana w piątek. Wcześniej, na początku kwietnia, Zełenski zwrócił uwagę na podobieństwo zagrożeń ze strony irańskich Shahedów i rakiet na Bliskim Wschodzie do tych, z którymi mierzy się Ukraina. W marcu Ukraina nawiązała współpracę obronną ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Katarem, a także podpisała umowę z Arabią Saudyjską, co świadczy o rosnącym znaczeniu międzynarodowej kooperacji w obliczu wspólnych zagrożeń.

Dlaczego Ukraina angażuje się w konflikty poza swoimi granicami?

Zaangażowanie Ukrainy w zestrzeliwanie dronów Shahed poza własnym terytorium ma strategiczne znaczenie. Iran, dostarczając drony Rosji, przyczynia się do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Działania ukraińskich ekspertów na Bliskim Wschodzie to nie tylko pomoc partnerom, ale także bezpośrednie uderzenie w łańcuch dostaw i możliwości operacyjne Iranu. Poprzez demonstrację skuteczności w walce z irańskimi dronami, Ukraina wzmacnia swoją pozycję jako wiarygodnego partnera w dziedzinie obronności i technologii wojskowej. Działania te podkreślają również globalny charakter zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się zaawansowanych technologii wojskowych, takich jak drony Shahed.