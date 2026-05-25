Firma Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) pomyślnie zakończyła kluczowe testy Battlefield Mission dla czołgu Challenger 3, symulujące realne warunki pola walki.

Próby obejmowały testy mobilności, obsługę systemów strzeleckich oraz pełne ćwiczenia załogi, dostarczając bezcennych danych do dalszego doskonalenia platformy.

Zakończenie tej fazy jest ważnym kamieniem milowym w modernizacji brytyjskich sił pancernych, przybliżając nowy czołg Challenger 3 do wejścia do służby.

Program modernizacji brytyjskich wojsk pancernych, którego sercem jest czołg Challenger 3 (CR3), osiągnął właśnie istotny etap. Jak donosi konsorcjum RBSL, odpowiedzialne za realizację projektu, najnowsze testy w ramach tzw. Misji Bojowej na Poligonie (Battlefield Mission) zakończyły się sukcesem. Dostarczyły one inżynierom bezcennych danych, które posłużą do dalszego doskonalenia platformy przed rozpoczęciem formalnych prób kwalifikacyjnych. Dla armii brytyjskiej to potwierdzenie, że długo oczekiwany następca Challengera 2 jest na właściwej drodze.

Rheinmetall UK continues to make strong progress on #Challenger3 (CR3) development activity, with recent Battlefield Mission (BFM) serials marking an important step forward for the programme.— RBSL (@RH_BAES_Land) May 21, 2026

Kluczowe testy Battlefield Mission – co sprawdzano?

Celem niedawno przeprowadzonych prób było poddanie prototypowych platform CR3 rygorystycznym testom w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, z jakimi załogi mogą spotkać się podczas rzeczywistych operacji bojowych. Działania te nie były jeszcze formalną kwalifikacją, a raczej intensywną fazą badawczo-rozwojową, mającą na celu weryfikację założeń projektowych i zebranie cennych danych operacyjnych.

Jak informuje RBSL, zakres testów obejmował sprawdzanie mobilności pojazdu – zarówno zdolności trakcyjnych w trudnym terenie off-road, jak i podczas szybkiej jazdy po drogach utwardzonych, a także weryfikację pracy zmodernizowanego zawieszenia i układu napędowego. Testowano również obsługę uzbrojenia, co pozwoliło ocenić ergonomię, szybkość działania oraz integrację nowego systemu strzeleckiego z systemem kierowania ogniem. Przeprowadzono ponadto pełne ćwiczenia załogi, symulując kompletne misje bojowe i testując współpracę pomiędzy członkami załogi, sprawność procedur oraz działanie wszystkich systemów pokładowych w dynamicznym, realistycznym scenariuszu.

Te wczesne, intensywne próby pozwalają na identyfikację i eliminację ewentualnych problemów na długo przed uruchomieniem masowej produkcji, co znacząco obniża ryzyko i koszty całego programu.

Nick, kierownik programu ds. weryfikacji w RBSL, podkreśla fundamentalne znaczenie tej fazy projektu.

„Obecne działania dostarczają dokładnie takich wniosków, jakich oczekujemy na tym etapie programu. Każdy test pomaga w zrozumieniu, usprawnieniu procesów i wzmocnieniu pewności siebie w trakcie przygotowań do przyszłych formalnych testów” – powiedział.

Według komunikatu prasowego zebrane dane i obserwacje są natychmiast analizowane i wprowadzane do bazy inżynieryjnej projektu. Pozwala to na bieżąco wprowadzać poprawki i udoskonalenia.

Od dziedzictwa Challengera 2 do rewolucji Challengera 3

Czołg podstawowy Challenger 2 służy w armii brytyjskiej od 1998 roku, zyskując reputację maszyny o wyjątkowej odporności i ochronie załogi, co udowodnił m.in. podczas walk w Iraku w 2003 roku. Jego pancerz kompozytowy Chobham zapewniał wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednak z biegiem lat, pomimo swojej wytrzymałości, Challenger 2 zaczął ustępować nowocześniejszym konstrukcjom sojuszniczym i potencjalnych przeciwników, głównie w dwóch obszarach: sile ognia i integracji cyfrowej.

Głównym mankamentem stała się jego gwintowana armata kal. 120 mm, która uniemożliwiała stosowanie standardowej amunicji NATO, używanej przez takie czołgi jak niemiecki Leopard 2 czy amerykański M1 Abrams. To ograniczenie logistyczne stanowiło poważne wyzwanie w warunkach operacji koalicyjnych. Dodatkowo, przestarzałe systemy kierowania ogniem i brak nowoczesnych rozwiązań cyfrowych sprawiły, że konieczność głębokiej modernizacji stała się nieunikniona. Odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie program Challenger 3.

Decyzja o modernizacji została podyktowana koniecznością dostosowania czołgów do wymagań współczesnego i przyszłego pola walki, gdzie kluczowe znaczenie mają siła ognia, świadomość sytuacyjna, cyfryzacja i interoperacyjność z sojusznikami z NATO. Za realizację projektu, wartego 800 milionów funtów, odpowiada spółka joint venture Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), która łączy niemiecką myśl technologiczną z brytyjskim doświadczeniem.

Challenger 3 nie jest konstrukcją budowaną od zera, lecz kompleksową przebudową 148 istniejących czołgów Challenger 2, które mają osiągnąć wstępną zdolność operacyjną w 2027 roku, a pełną gotowość bojową do końca 2030 roku.

Zakres zmian jest jednak tak duży, że można mówić o nowej generacji pojazdu. Najważniejszą i najbardziej widoczną zmianą jest zastąpienie gwintowanej armaty L30A1 nowoczesnym, gładkolufowym działem Rheinmetall Rh-120 L55A1. Ta zmiana to prawdziwa rewolucja, która rozwiązuje kluczowy problem interoperacyjności. Dzięki niej Challenger 3 będzie mógł używać najnowszej generacji amunicji kinetycznej (KE) oraz programowalnych pocisków wielozadaniowych, zgodnych ze standardami NATO. Zwiększa to nie tylko siłę ognia, ale także upraszcza logistykę na polu bitwy. Pierwsze strzelania z nowej armaty z załogą na pokładzie odbyły się z powodzeniem na początku 2026 roku, co było ważnym kamieniem milowym programu.

Challenger 3 otrzyma całkowicie nową, cyfrową architekturę wieży oraz nowy pancerz modułowy. Co jednak kluczowe, czołg zostanie wyposażony w system aktywnej ochrony (APS) Trophy, produkowany przez izraelską firmę Rafael. System ten jest zdolny do wykrywania, śledzenia i neutralizacji nadlatujących pocisków przeciwpancernych, zanim uderzą one w pancerz czołgu. To rozwiązanie, sprawdzone w warunkach bojowych, drastycznie zwiększa przeżywalność załogi.

Wnętrze czołgu przejdzie kompletną transformację. Załoga otrzyma do dyspozycji najnowszej generacji celowniki dla działonowego i dowódcy, zapewniające zdolność do działania w trybie "hunter-killer" w dzień i w nocy. Nowe, cyfrowe wyświetlacze i zmodernizowane systemy łączności oraz zarządzania polem walki (BMS) zapewnią bezprecedensową świadomość sytuacyjną, pozwalając załodze na szybsze podejmowanie decyzji.

Program zakłada modernizację 148 czołgów Challenger 2, co ma pozwolić na wyposażenie trzech z czterech pułków pancernych British Army. Armia przechodzi jednocześnie restrukturyzację, zmniejszając liczbę czołgów w pułku z 56 do 44 (formacja "Typ 44"). Oznacza to, że 132 czołgi trafią do jednostek liniowych, a pozostałe 16 prawdopodobnie będzie stanowić rezerwę lub zostaną przeznaczone do celów szkoleniowych.

Pojawiają się jednak wyzwania. Jednym z nich jest faktyczna dostępność sprawnych czołgów Challenger 2, które mogą posłużyć jako baza do modernizacji, ze względu na wcześniejszą kanibalizację części floty. Pierwotnie planowano osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej (IOC) w 2027 roku, jednak pojawiają się informacje o możliwych opóźnieniach, które mogą przesunąć ten termin nawet na koniec dekady. Mimo to, postępy w testach, takie jak udane próby ogniowe, dają nadzieję na utrzymanie dynamiki programu.