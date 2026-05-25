Deutsche Marine wprowadza śmigłowce Sea Tiger. Polska nadal bez maszyn tej klasy

Niemiecka marynarka wojenna radykalnie wzmacnia zdolności zwalczania okrętów podwodnych, integrując nowoczesne śmigłowce NH90 Sea Tiger z fregatami F124.

To strategiczne posunięcie ma zapewnić skokowy wzrost potencjału, zastępując przestarzałe maszyny i unikając krytycznej luki zdolności.

Tymczasem polskie lotnictwo morskie dramatycznie traci kluczowe śmigłowce bez następców – dowiedz się, jakie konsekwencje to niesie dla obronności.

Rozpoczęcie prac nad dostosowaniem fregat typu F124 do współpracy z nowymi maszynami NH90 to coś więcej niż rutynowa modernizacja techniczna. To strategiczna odpowiedź na rosnące wyzwania pod wodą w basenach Morza Północnego i Bałtyckiego, gdzie obecność nowoczesnych jednostek podwodnych przeciwnika wymusza na Niemczech posiadanie najbardziej zaawansowanych systemów wykrywania i zwalczania.

Koniec ery Sea Lynx: Dlaczego Deutsche Marine potrzebuje Moeskich Tygrysów?

Obecnie fregaty klasy Sachsen operują przy użyciu wysłużonych śmigłowców Sea Lynx Mk88A. Przez dekady stanowiły one trzon lotnictwa morskiego i w tym tkwi problem. Konstrukcja i wyposażenie tych maszyn przestają odpowiadać wymogom współczesnego pola walki.

Dlatego w 2025 roku niemiecka marynarka wojenna odebrała pierwszy śmigłowiec NH90 Sea Tiger, czyli wariant przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych z pokładu jednostek typu F124, a w przyszłości również F125 i F126. Tygrys Morski to bardziej wyspecjalizowana wersja śmigłowca NH90 Sea Lion, który wszedł do służby w Deuche Marine w 2019 roku.W dużym stopniu opiera sie na wariancie morskich NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter), wykorzystywanym już m.in. przez marynarki wojenne Francji, Włoch i Hiszpanii.

Przejście z maszyn Sea Lynx, których dostawy zakończono w 1996 roku, czyli równo trzy dekady temu, na platformę NH90 Sea Tiger oznacza dla niemieckiej marynarki skokowy wzrost zdolności.

Sea Tiger może operować znacznie dalej i dłużej niż Sea Lynx, co pozwala na patrolowanie większych obszarów morskich z dala od macierzystego okrętu. Nowe śmigłowce są wyposażone w zaawansowane sonary opuszczane oraz boje sonarowe, co w połączeniu z nowymi systemami uzbrojenia pozwala na wykrycie i natychmiastowe zniszczenie celu bez konieczności wsparcia innych jednostek. Gdyby to okazało się jednak niemożliwe, system łączności i przesyłu danych okrętu funkcjonuje tak, aby NH90 stał się przedłużeniem sensorów fregaty, wymieniając z nią informacje w czasie rzeczywistym. Obecnie trwa proces integracji systemów pokładowych NH90 Sea Tiger i jednostek typu F124. W przyszłości podobne procedury obejmą kolejne typy okrętów Deuche Marine.

F124 jako okręt dowodzenia i ochrony

Dlaczego zaczęto od integracji NH90 na jednostkach typu Sachsen? Fregaty F124, choć projektowane głównie jako jednostki obrony przeciwlotniczej, często pełnią funkcję okrętów flagowych w zespołach operacyjnych marynarki, jak również sił NATO. Integracja Sea Tigerów czyni z nich jednostki bardziej uniwersalne. Wzmocnienie komponentu lotniczego sprawia, że drogocenne systemy obrony przeciwpowietrznej fregat są lepiej chronione przed zagrożeniem spod wody, co jest kluczowe podczas eskortowania lotniskowców czy konwojów transportowych.

Prace modernizacyjne i dostosowawcze obejmują nie tylko systemy łączności i wymiany danych, ale także fizyczną infrastrukturę okrętu: od systemów tankowania, przez magazynowanie uzbrojenia, aż po systemy naprowadzania śmigłowca na lądowisko w trudnych warunkach pogodowych.

Harmonogram i perspektywa 4 lat

Dla Deutsche Marine czas ma kluczowe znaczenie. Pierwsze prace na jednostkach klasy Sachsen mają na celu zapewnienie płynnego przejścia operacyjnego z Sea Lynx na Sea Tiger. Dzięki temu Niemcy unikną tzw. „luki zdolności”, czyli okresu, w którym okręty nie mogłyby efektywnie realizować zadań ZOP (zwalczania okrętów podwodnych) z powodu braku kompatybilnego komponentu lotniczego. Prace zaplanowano na lata 2026–2030 i będą się zazębiać z wycofaniem śmigłowców Sea Lynx.

Modernizacja ta stanowi fundament unifikacji floty śmigłowców wokół rodziny NH90. Obecnie używane śmigłowce Westalnd Sea Lynx MK88 oraz Westland WS-61 Sea King, będące w służbie od wielu dekad, zastąpi jednolita flota NH90. Wersje Sea Lion, wprowadzona do służby w 2019 roku, wykorzystywana jest do zadań transportowo-ratowniczych, natomiast Sea Tiger to wariant ZOP (do zwalczania okrętów podwodnych).

Polska przespała lukę zdolnościową. Homeopatia zagroziła bezpieczeństwu?

Niestety trzeba powiedzieć, że Polska na tym tle wypada tragicznie. W ostatnich tygodniach ze służby wycofano ostatnie śmigłowce morskie Mi-14PŁ/R, pełniące zadania poszukiwawczo-ratownicze. Ostatni śmigłowiec Mi-14PŁ do zwalczania okrętów podwodnych odbył pożegnalny lot w sierpniu 2025 roku. Maszyny te zakończyły loty z powodu wyczerpania resursów po 40 latach służby.

W listopadzie 2025 roku Marynarka Wojenna RP oficjalnie pożegnała po 23 latach służby śmigłowce pokładowe SH-2G Super Seasprite. Jedyne tej klasy, a przy tym mocno przestarzałe, bo pozyskane wraz z „OHaPami”, czyli fregatami rakietowymi typu Oliver Hazard Perry. Super Seasprite zakończyły służbę, ponieważ producent przestał wspierać ich eksploatację, a Polska była jednym z dwóch ostatnich użytkowników na świecie, tak stare były to maszyny.

Dla nikogo nie było zaskoczeniem wycofanie Mi-14 i SH-2G, ale mimo to, dotąd nie udało się pozyskać ich następców. Procedura zakupu śmigłowców pokładowych, pod kryptonimem Kondor, ślimaczy się od wielu lat.

Jakąś szansę na ich zakup daje budowa 3 fregat typu Miecznik i planowane zakup kolejnych okrętów. Standardowo muszą one mieć na pokładzie śmigłowce, aby móc w pełni realizować swoje zadania. Przynajmniej w teorii. Paradoksalnie, i lepiej, i gorzej wygląda kwestia następcy maszyn Mi-14, czyli ciężkich śmigłowców morskich. Co prawda w 2019 roku zamówiono bardzo nowoczesne, ale też bardzo drogie w eksploatacji maszyny AW101, które mogą pełnić zarówno zadania ZOP (zwalczania okrętów podwodnych) jak i SAR (poszukiwawczo-ratownicze), ale… Ta uniwersalność, czy raczej wielozadaniowość, pozwoliła politykom na typowy ruch pozoracyjny, nazywany przeze mnie „zakupem homeopatyczno-defiladowym”.

Minimalną liczba śmigłowców tej klasy dla wykonania obu zadań w polskiej strefie odpowiedzialności morskiej to zdaniem ekspertów od 8 do 12 ciężkich śmigłowców takich jak AW101. Realnie powinno ich być minimum 12 a najlepiej 16, dla zapewnienia dyżurów SAR, realizacji zadań ZOP oraz szkolenia i remontów. Tymczasem w 2019 roku Ministerstwo Obrony Narodowej z wielką pompą i oprawą polityczno-propagandową, zamówiło… cztery. Słownie CZTERY śmigłowce AW101. Realnie efekt jest tego taki, że o ile na defiladzie wyglądają świetnie, o tyle z trudem wystarcza ich do realizacji zadań ZOP. Całe lotnictwo ratownicze polega zaś na znacznie mniejszych W-3WARM Anakonda, czyli specjalistycznej odmianie śmigłowca W-3 Sokół.

Ta sytuacja, nie jest efektem jednego zaniedbania. To skutek zwlekania przez kolejne rządy z zakupem kosztownych śmigłowców od anulowania kontraktu na maszyny H225M Caracal. Z resztą kontraktu źle zaplanowanego, gdyż jednym z powodów wysokiej ceny, w przeliczeniu na śmigłowiec, były właśnie bardzo kosztownie wyposażone maszyny ZOP i wymagania ich dotyczące, w tym unifikacji z flotą reszty rodzajów sił zbrojnych. Ale to historia na inny artykuł. Dziś należy stwierdzić, że polska Marynarka Wojenna posiada homeopatyczną flotę śmigłowców, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy dramatycznie się skurczyła… a rozwiązania na horyzoncie nie widać.