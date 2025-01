Niemcy zatwierdziły finansowanie fregat Typ127. AEGIS na Bałtyk

Zatwierdzenie przez Bundestag oznacza rozpoczęcie programu projektowania i budowy fregat typu 127. Ostateczna decyzja w sprawie dostawcy spodziewana jest w 2025 roku, po czym nastąpi podpisanie umowy produkcyjnej. Dostawa okrętów ma rozpocząć się około 2034 roku.

To kolejna seria niemieckich fregat, jaka będzie produkowana. W ostatnim czasie do służby weszły jednostki F125 a w niedalekiej przyszłości oddane mają być F126. Niemcy bardzo intensywnie inwestują we własną Marynarkę Wojenną. Poza zakupem kolejnych fregat zamówiono cztery jednostki rodzimych okrętów podwodnych 212CD, a następnie dokupiono dwie kolejne jednostki, które są opracowywane razem z Norwegią.

Fregaty F127 to planowana nowa generacja niemieckich fregat przeznaczonych do operacji wielozadaniowych i obrony powietrznej. Mają one zastąpić fregaty klasy Sachsen (F124), służące w Marynarce Wojennej Niemiec. Program jest częścią niemieckiej inicjatywy modernizacji sił zbrojnych, której celem jest dostarczenie najnowocześniejszych okrętów bojowych do lat 2030.

Do głównych zadań jednostek będą należeć obrona powietrzna i przeciwrakietowa (AAW, Anti-Air Warfare).Ochrona grup uderzeniowych oraz szlaków morskich, a także działania w ramach sił NATO, w tym udział w misjach ekspedycyjnych. Jej zdolności do wykrywania, śledzenia i zwalczania zaawansowanych zagrożeń powietrznych, takich jak pociski balistyczne i manewrujące mają służyć jako jedno z pięter rodzimej obrony powietrznej, służąc także państwom sojuszniczym.

Fregaty F127 będą wyposażone w nowoczesne systemy AAW, takie jak IBCS (Integrated Battle Command System) lub równoważne europejskie rozwiązania. Okręty te będą kompatybilne z systemem NATO Ballistic Missile Defence. Oczekuje się, że fregaty zostaną wyposażone w radary z aktywnym elektronicznie skanowaniem fazowym (AESA), umożliwiające jednoczesne śledzenie wielu celów powietrznych, nawodnych i podwodnych.

Fregaty będą uzbrojone w pociski obrony powietrznej dalekiego zasięgu, takie jak SM-2 lub SM-6 (Standard Missile), a także systemy przeciwrakietowe do zwalczania pocisków balistycznych. Będzie to możliwe dzięki funkcjonowaniu amerykańskiego systemu walki AEGIS, który obsługuje tego typu pociskiPlanowane są nowoczesne moduły wyrzutni, mogące obsługiwać różne typy rakiet, w tym rakiety przeciwlotniczych, manewrujących oraz przeciwokrętowych.

Prawdopodobne jest również integracja broni laserowej jako elementu przyszłościowego systemu obrony. Niemcy już nad takim systemem pracują od pewnego czasu. Na dziobie zostanie usadowione wielokalibrowe działo, prawdopodobnie z główną armatą kal. 127 mm i systemami CIWS (Close-In Weapon System) do obrony w bliskim zasięgu.

Okręty będą prawdopodobnie korzystać z hybrydowego systemu napędowego CODLAG (Combined Diesel-Electric and Gas), który zapewnia wysoką prędkość maksymalną, efektywność paliwową oraz niski poziom hałasu, istotny dla działań przeciwpodwodnych. Przewidywana długość fregaty to około 150–165 metrów.Wyporność ma wynosić między 9 000 a 11 000 ton w zależności, jaka wersja zostanie wybrana. Ciekawym faktem jest to, że niemieckie jednostki będą większe od amerykańskich niszczycieli typu Arleigh Bruke, a jednocześnie będą nosiły klasę fregat