Niemcy pójdą na zakupy, by wzmocnić Bundeswehrę? Planują kupić fregaty i pojazdy opancerzone

Oprac.ptm 10:04

Jak poinformowały niemieckie media, Berlin planuje zakupić kolejne uzbrojenie dla Bundeswehry. Według niemieckiego portalu Handelsblatt oraz Bloomberga, do zakupów ma dojść jeszcze w tym kwartale i mają one dotyczyć zakupu dwóch fregat dla marynarki wojennej i setki pojazdów opancerzonych o łącznej wartości do siedmiu miliardów euro.

i Autor: Rheinmetall Transporter opancerzony Fuchs 2