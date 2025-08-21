Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy - kto poniesie ciężar? USA wskazują na Europę

J.D. Vance wyraził przekonanie, że Europa powinna odgrywać główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Ukrainie.

„Nie sądzę abyśmy powinni ponosić ten ciężar (gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy). Uważam, że powinniśmy być pomocni, jeśli to będzie konieczne, w powstrzymaniu wojny i położenia kresu zabijaniu. Ale myślę, że powinniśmy oczekiwać - i prezydent oczywiście tego oczekuje - że Europa będzie tu odgrywać główną rolę” - powiedział Vance.

Stanowisko Białego Domu w sprawie gwarancji dla Ukrainy

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, że amerykańscy żołnierze nie będą stacjonować na terytorium Ukrainy w ramach przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. USA mogą jednak wspierać działania koordynacyjne i inne inicjatywy w ramach tych gwarancji.

Poranny Ring 7:50 - gen. Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakie działania w ramach gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?

Karoline Leavitt zaznaczyła, że opracowywane są ramy gwarancji bezpieczeństwa, które będą akceptowalne dla wszystkich stron i pomogą w zapewnieniu trwałego pokoju na Ukrainie. Szczegóły tych ram nie zostały jeszcze ujawnione, ale wiadomo, że mają one na celu zagwarantowanie długotrwałego pokoju.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy: Europa szykuje "NATO-light"?

Bloomberg analizuje trwającą w Europie dyskusję na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jedną z opcji jest propozycja premier Meloni, która uznaje, że członkostwo Ukrainy w NATO jest obecnie nierealne. Zamiast tego proponuje się mechanizm kolektywnej pomocy, nazwany "NATO-light".

Koncepcja "NATO-light" zobowiązywałaby kraje, które podpiszą bilateralne porozumienia z Kijowem, do szybkiej reakcji w razie ataku.

„Wśród opcji takiej odpowiedzi byłyby zapewnienie Ukrainie szybkiego wsparcia jej obrony, pomoc finansowa, wzmocnienie militarne, a także nałożenie sankcji na Rosję” - informuje Bloomberg.

Nie jest jasne, czy plan ten zakłada wysłanie wojsk na Ukrainę przez kraje europejskie. Rząd Włoch nie skomentował tej kwestii. Jednak minister obrony Guido Crosetto w wywiadzie dla "La Repubblica" stwierdził, że gwarancje bezpieczeństwa podobne do Artykułu 5 NATO byłyby skuteczniejsze niż wysłanie wojsk. Koalicja rządowa we Włoszech od dawna wyklucza możliwość wysłania włoskich wojsk na Ukrainę.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy - co zakłada propozycja?

Szybkie wsparcie obrony Ukrainy

Pomoc finansowa

Wzmocnienie militarne

Sankcje na Rosję

Rosja: rozmowy o bezpieczeństwie Ukrainy bez Moskwy to „droga donikąd”

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow skrytykował rolę europejskich przywódców, którzy w poniedziałek spotkali się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby omówić gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mogłyby pomóc zakończyć trwającą trzy i pół roku wojnę.

„Nie możemy się zgodzić z tym, że teraz proponuje się rozwiązywać kwestie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zbiorowego, bez udziału Federacji Rosyjskiej. To się nie uda” – powiedział Ławrow na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Jordanii.

Amerykańscy i europejscy planiści wojskowi rozpoczęli analizę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po konflikcie, poinformowali we wtorek (19 sierpnia) agencję Reuters amerykańscy urzędnicy. Ławrow stwierdził, że takie dyskusje bez Rosji są bezcelowe.