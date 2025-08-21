Spis treści
- Stanowisko Białego Domu w sprawie gwarancji dla Ukrainy
- Jakie działania w ramach gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?
- Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy: Europa szykuje "NATO-light"?
- Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy - co zakłada propozycja?
- Rosja: rozmowy o bezpieczeństwie Ukrainy bez Moskwy to „droga donikąd”
J.D. Vance wyraził przekonanie, że Europa powinna odgrywać główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Ukrainie.
„Nie sądzę abyśmy powinni ponosić ten ciężar (gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy). Uważam, że powinniśmy być pomocni, jeśli to będzie konieczne, w powstrzymaniu wojny i położenia kresu zabijaniu. Ale myślę, że powinniśmy oczekiwać - i prezydent oczywiście tego oczekuje - że Europa będzie tu odgrywać główną rolę” - powiedział Vance.
Stanowisko Białego Domu w sprawie gwarancji dla Ukrainy
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, że amerykańscy żołnierze nie będą stacjonować na terytorium Ukrainy w ramach przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. USA mogą jednak wspierać działania koordynacyjne i inne inicjatywy w ramach tych gwarancji.
Jakie działania w ramach gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?
Karoline Leavitt zaznaczyła, że opracowywane są ramy gwarancji bezpieczeństwa, które będą akceptowalne dla wszystkich stron i pomogą w zapewnieniu trwałego pokoju na Ukrainie. Szczegóły tych ram nie zostały jeszcze ujawnione, ale wiadomo, że mają one na celu zagwarantowanie długotrwałego pokoju.
Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy: Europa szykuje "NATO-light"?
Bloomberg analizuje trwającą w Europie dyskusję na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jedną z opcji jest propozycja premier Meloni, która uznaje, że członkostwo Ukrainy w NATO jest obecnie nierealne. Zamiast tego proponuje się mechanizm kolektywnej pomocy, nazwany "NATO-light".
Koncepcja "NATO-light" zobowiązywałaby kraje, które podpiszą bilateralne porozumienia z Kijowem, do szybkiej reakcji w razie ataku.
„Wśród opcji takiej odpowiedzi byłyby zapewnienie Ukrainie szybkiego wsparcia jej obrony, pomoc finansowa, wzmocnienie militarne, a także nałożenie sankcji na Rosję” - informuje Bloomberg.
Nie jest jasne, czy plan ten zakłada wysłanie wojsk na Ukrainę przez kraje europejskie. Rząd Włoch nie skomentował tej kwestii. Jednak minister obrony Guido Crosetto w wywiadzie dla "La Repubblica" stwierdził, że gwarancje bezpieczeństwa podobne do Artykułu 5 NATO byłyby skuteczniejsze niż wysłanie wojsk. Koalicja rządowa we Włoszech od dawna wyklucza możliwość wysłania włoskich wojsk na Ukrainę.
Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy - co zakłada propozycja?
- Szybkie wsparcie obrony Ukrainy
- Pomoc finansowa
- Wzmocnienie militarne
- Sankcje na Rosję
Rosja: rozmowy o bezpieczeństwie Ukrainy bez Moskwy to „droga donikąd”
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow skrytykował rolę europejskich przywódców, którzy w poniedziałek spotkali się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby omówić gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mogłyby pomóc zakończyć trwającą trzy i pół roku wojnę.
„Nie możemy się zgodzić z tym, że teraz proponuje się rozwiązywać kwestie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zbiorowego, bez udziału Federacji Rosyjskiej. To się nie uda” – powiedział Ławrow na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Jordanii.
Amerykańscy i europejscy planiści wojskowi rozpoczęli analizę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po konflikcie, poinformowali we wtorek (19 sierpnia) agencję Reuters amerykańscy urzędnicy. Ławrow stwierdził, że takie dyskusje bez Rosji są bezcelowe.
„Jestem pewien, że na Zachodzie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, doskonale rozumieją, że poważna dyskusja na temat bezpieczeństwa bez Federacji Rosyjskiej to utopia, droga donikąd”.