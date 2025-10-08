F/A-XX już wkrótce? Pentagon ma wybrać myśliwiec dla US Navy

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2025-10-08 14:24

Pentagon lada chwila może ogłosić, kto zbuduje F/A-XX myśliwiec stealth, który zastąpi wysłużonego F/A-18 Super Hornet. W wyścigu o wielomiliardowy kontrakt liczą się Boeing i Northrop Grumman. Decyzja, kluczowa dla dominacji USA na Pacyfiku wobec rosnącej potęgi Chin, może wreszcie zakończyć miesiące opóźnień.

F/A-XX

i

Autor: Northrop Grumman/ Creative Commons Wizualizacja koncepcji F/A-XX
  • Pentagon ma wkrótce ogłosić wykonawcę myśliwca F/A-XX, który zastąpi F/A-18 Super Hornet, kluczowego dla dominacji USA na Pacyfiku.
  • W wyścigu o wielomiliardowy kontrakt liczą się Boeing i Northrop Grumman, a wybór jest oczekiwany nawet w tym tygodniu.
  • Nowy myśliwiec szóstej generacji, wyposażony w technologię stealth i AI, ma zrewolucjonizować wojnę powietrzną i przeciwdziałać rosnącej potędze Chin.

Już od miesięcy US Navy czeka na rozstrzygnięcie, które wyznaczy przyszłość lotnictwa morskiego Stanów Zjednoczonych. Program F/A-XX, kluczowy element inicjatywy Next Generation Air Dominance (NGAD) Marynarki Wojennej USA, ma wprowadzić na pokłady lotniskowców myśliwiec zdolny do działania w najbardziej wymagających warunkach XXI wieku. Sekretarz wojny Pete Hegseth, po miesiącach debat i opóźnień związanych z budżetem na rok fiskalny 2025, potwierdził, że wybór wykonawcy jest bliski. Decyzja ta, oczekiwana jest nawet w tym tygodniu - jak przekazał przedstawiciel władz USA oraz dwie osoby zaznajomione z decyzją agencji Reuters. Tym samym zakończą się spekulacje oraz otworzy się nowy rozdział w walce o dominację powietrzną, szczególnie na Pacyfiku, gdzie Chiny rozwijają swoje siły zbrojne, w tym myśliwiec J-20.

Jednak jak zaznaczyły źródła agencji, problemy w przeszłoci opóźniały już prace nad odrzutowcem Marynarki Wojennej i mogą się powtórzyć, więc nic nie jest przesądzone, że na 100 procent ogłoszenie jeszcze w tym tygodniu będzie miało miejsce. Jak zwraca uwagę Reuters: "Opóźnienie programu lub pozbawienie go funduszy mogłoby pozbawić Marynarkę Wojenną nowoczesnego myśliwca zdolnego do operowania z pokładów lotniskowców w latach 30. XXI wieku i później, co potencjalnie osłabiłoby zdolność floty do projekcji siły".

Spór o finansowanie, który miał miejsce wiosną i latem między Pentagonem a Kongresem, opóźnił realizację programu. Pentagon wnioskował o 74 miliony dolarów na samolot, aby utrzymać go przy „minimalnym finansowaniu rozwoju”. Jak donosiła agencja Reuters w maju, niektórzy urzędnicy Pentagonu chcieli opóźnić program nawet o trzy lata, powołując się na obawy dotyczące inżynierii i przepustowości łańcucha dostaw.

Serwis The War Zone zwraca uwagę, że informacja o tym, że istnieje szansa na ogłoszenie wyboru, zbiegła się wizytą prezydenta Donalda Trumpa na pokładzie lotniskowca USS George H.W. Bush w miniony weekend. Prezydent odwiedził okręt w czasie obchodów 250-lecia istnienia Marynarki Wojennej USA, gdzie miał okazję obserwować pokaz możliwości bojowych. Podczas wizyty Trump rozmawiał z wysokimi rangą oficerami Marynarki i dokładnie przyjrzał się wyposażeniu skrzydła lotniczego lotniskowca, w tym samolotom F/A-18E/F Super Hornet oraz E/A-18 Growler, które w przyszłości mają zostać zastąpione przez nowy myśliwiec F/A-XX.

Program F/A-XX następca wysłużonego F/A-18 Super Hornet

Program F/A-XX ma na celu stworzenie następcy wysłużonego F/A-18 Super Hornet, który od 1999 roku stanowi trzon lotnictwa morskiego USA. Super Hornet, mimo modernizacji, nie spełnia już wymagań współczesnego pola walki – jego zasięg i brak możliwości stealth są niewystarczające w starciu z nowoczesnymi systemami obrony powietrznej. F/A-XX, który ma osiągnąć gotowość operacyjną w latach 30. XXI wieku, będzie wspierać F-35C w misjach uderzeniowych i obronnych. Nowy myśliwiec zaoferuje zasięg większy o ponad 25 procent, zaawansowaną technologię stealth oraz integrację z dronami i sztuczną inteligencją. Budżet programu budził kontrowersje, Marynarka USA początkowo chciała ograniczyć finansowanie w roku fiskalnym 2025, by skupić się na bieżących potrzebach, ale Kongres zapewnił 750 milionów dolarów na ten rok i 1,4 miliarda na rok 2026. Dzięki temu program przejdzie do fazy inżynierii i produkcji do końca 2025 roku.

ILA 2024 - F-35

Początkowo o kontrakt ubiegały się trzy firmy: Boeing, Lockheed Martin i Northrop Grumman. W marcu 2025 roku Lockheed Martin odpadł z rywalizacji – jego projekt nie spełnił kluczowych wymagań Marynarki, takich jak możliwości radaru czy lądowania na pokładzie lotniskowca. Firma koncentruje się teraz na produkcji F-35C, z planowanym zakupem ponad 270 egzemplarzy. W grze pozostali dwaj giganci: Boeing, producent Super Horneta, oraz Northrop Grumman, znany z technologii stealth. Boeing, z fabryką w St. Louis i doświadczeniem z programu F-47 dla Sił Powietrznych, oferuje projekt oparty na zaawansowanych technologiach stealth i adaptacyjnych silnikach. Firma podkreśla synergie kosztowe między programami, choć niektórzy obawiają się, że jednoczesna realizacja dwóch dużych projektów może być wyzwaniem. Northrop Grumman proponuje bezogonowy myśliwiec inspirowany prototypem YF-23, z minimalną sygnaturą radarową. Firma wycofała się z programu NGAD Sił Powietrznych, by skupić się na F/A-XX, choć jej zasoby obciąża program międzykontynentalnych pocisków balistycznych Sentinel, mającego na celu zastąpienie starzejących się pocisków Minuteman III. Obie koncepcje zakładają wersje załogową i bezzałogową oraz współpracę z dronami.

F/A-XX to nie tylko myśliwiec – to platforma sieciocentryczna, która zmieni sposób prowadzenia wojny powietrznej. Wyposażony w zdolności stealth obejmujące wszystkie aspekty podobne do tych w F-35, oraz zasięg większy o 125 procent w porównaniu do Super Horneta, będzie idealny do operacji na rozległych obszarach Pacyfiku. Adaptacyjne silniki, choć Marynarka preferuje tańsze turbowentylatory, oraz sensory o dużej przepustowości umożliwią fuzję danych z satelitów i dronów. Kompatybilność z MQ-25 Stingray zapewni wsparcie w tankowaniu i współpracę z dronami. Największym wyzwaniem pozostają koszty – programy takie jak F-35 pochłonęły dziesiątki miliardów dolarów. Opóźnienia wynikały z debat o zdolnościach przemysłu: Boeing jest zajęty F-47, a Northrop – programem Sentinel. 

Choć między Marynarką Wojenną a kierownictwem Pentagonu dochodziło do nieporozumień w kwestii dalszego rozwoju programu, Marynarka od dłuższego czasu podkreślała swoje kluczowe znaczenie dla przyszłości lotnictwa operującego z lotniskowców.

Marynarka Wojenna jasno określiła potrzebę posiadania myśliwców szóstej generacji zdolnych do operowania z pokładów lotniskowców. Kluczowe jest, abyśmy jak najszybciej wprowadzili tę technologię, by wyposażyć naszych żołnierzy w narzędzia niezbędne do skutecznego przeciwdziałania licznym nowym zagrożeniom” – stwierdził admirał Daryl Caudle, kandydat na szefa operacji morskich, odpowiadając na pytania dotyczące programu F/A-XX podczas lipcowego przesłuchania w sprawie zatwierdzenia jego nominacji.

Caudle uczestniczył także w obchodach 250-lecia Marynarki Wojennej w Norfolk w Wirginii, gdzie pojawił się w kombinezonie lotniczym u boku prezydenta Donalda Trumpa.

Generał Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, powiedział ustawodawcom w czerwcu o potrzebie posiadania F/A-XX w związku z obawami dotyczącymi „zagrożenia, jakie stwarza Pacyfik”. Sekretarz wojny USA Pete Hegseth powiedział, że Ameryka „musi być przygotowana na wojnę, aby zachować pokój ”. Podczas spotkania z generałami w Wirginii podkreślił, że gotowość na potencjalny konflikt „nie wynika z chęci walki, ale z potrzeby obrony pokoju, ponieważ tylko ci, którzy są gotowi za nim stanąć, naprawdę go mają”. Tymczasem Pentagon podobno planuje znacząco zwiększyć produkcję pocisków rakietowych i broni w ramach przygotowań do potencjalnego konfliktu z Chinami, wzmacniając w ten sposób swój potencjał obronny i obecność militarną w regionie Azji i Pacyfiku.

Polecany artykuł:

Northrop Grumman ujawnia koncepcję myśliwca F/A-XX. Przyszłość programu wciąż n…

Zwycięzca kontraktu zyska nie tylko zlecenie warte dziesiątki miliardów, ale i pozycję lidera w rozwoju myśliwców szóstej generacji. F/A-XX to odpowiedź USA na chińską ekspansję, szczególnie w kontekście Morza Południowochińskiego, gdzie projekcja siły z lotniskowców jest kluczowa. Wygrana Boeinga wzmocni jego bazę przemysłową, a Northropa – zdywersyfikuje rynek. Program zrewolucjonizuje wojnę powietrzną, czyniąc Super Horneta reliktem przeszłości. Marynarka planuje pełną operacyjność do 2040 roku, z Super Hornetem w służbie równolegle. 

Polecany artykuł:

Trump rozważa powrót pancerników do US Navy. Czy era wielkich dział wróci na oc…
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARYNARKA WOJENNA
SAMOLOT BOJOWY
US Navy