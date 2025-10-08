Krab kontra PzH 2000. Ukraińscy artylerzyści porównali polskie i niemieckie haubice

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2025-10-08 19:00

Ukraińscy żołnierze z 26. Brygady Artylerii, którzy mieli okazję obsługiwać zarówno polskie armatohaubice Krab, jak i niemieckie PzH 2000, podzielili się swoimi doświadczeniami. Jak ujawnia serwis Defense Express, ich opinie pokazują, że prostsza konstrukcja wcale nie oznacza mniejszej skuteczności.

  • Ukraińscy artylerzyści porównali polskie armatohaubice Krab i niemieckie PzH 2000.
  • Żołnierze 26. Brygady Artylerii wskazują na kluczowe różnice w celności i automatyzacji.
  • Odkryj, która z haubic okazała się skuteczniejsza w warunkach bojowych i dlaczego.

Krab i PzH 2000 w ukraińskiej armii

Armatohaubica Krab, produkowana przez Hutę Stalowa Wola, to armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm, która została zaprojektowana z myślą o prowadzeniu intensywnego ognia artyleryjskiego, precyzyjnego rażenia celów, a także dużej mobilności na polu walki. Łączy w sobie południowokoreańskie podwozie K9 Thunder produkcji Hanwha Defense oraz brytyjski system wieży AS-90, wyposażony w lufę o długości 52 kalibrów. AHS Krab w przypadku standardowych pocisków odłamkowo-burzących może razić cele na dystansie do 40 km, a przy użyciu amunicji o zwiększonym zasięgu nawet do 50 km. Za serce AHS Krab uznaje się cyfrowy system kierowania ogniem Topaz, który integruje dane z rozpoznania, umożliwiając precyzyjne namierzanie celów, automatyczne obliczanie parametrów strzału i koordynację z innymi jednostkami artylerii. 

PzH 2000 to z kolei produkt tworzony przez konsorcjum Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Rheinmetall. Podobnie jak i Krab, jest to armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm zaprojektowana do prowadzenia intensywnego ognia artyleryjskiego, precyzyjnego rażenia celów oraz szybkiego przemieszczania się na polu walki. PzH 2000 łączy w sobie zaawansowaną wieżę z armatą o długości 52 kalibrów i zautomatyzowany system ładowania, co daje kombinację wysokiej szybkostrzelności, krótkiego czasu reakcji i dużej niezawodności. PzH 2000 jest przystosowana do prowadzenia długotrwałego ognia wsparcia ogniowego oraz do prowadzenia precyzyjnych, skoordynowanych uderzeń, zarówno pojedynczych salw precyzyjnych, jak i szybkich serii. PzH 2000 przy użyciu standardowych pocisków odłamkowo-burzących osiąga zasięg rzędu około 30 km, natomiast przy zastosowaniu amunicji o zwiększonym zasięgu może sięgać znacznie dalej, nawet do kilkudziesięciu kilku kilometrów.

Kraby, jak i PzH 2000 znajdują się na wyposażeniu ukraińskiej armii. Wśród ich użytkowników jest 26. Brygady Artylerii im. generała Romana Daszkiewicza. To właśnie żołnierze tej jednostki mieli możliwość bezpośredniego porównania Kraba z niemieckim PzH 2000, o czym donosi Defense Express.

Polecany artykuł:

Krab, Borsuk, a nawet turbiny wiatrowe. Ponar Wadowice „niewidzialny bohater” p…

Polski Krab kontra niemiecki PzH 2000

Dowódca działa o pseudonimie „Koluchyi”, który wcześniej służył na PzH 2000, nie krył zaskoczenia możliwościami polskiego sprzętu. „Mam porównanie, bo wcześniej pracowałem na PzH 2000. Jeśli chodzi o wykonywanie zadań, Krab spisuje się znakomicie. W najważniejszej cesze - celności - moim zdaniem Krab jest dokładniejszy” – przyznał artylerzysta cytowany przez ukraiński serwis.

Żołnierz zwrócił jednak uwagę, że wysoki poziom automatyzacji niemieckiego PzH 2000, choć stanowi jego zaletę, bywa też problemem. „Wszystko jest mocno zautomatyzowane, ale w naszych warunkach ogniowych system nie zawsze wytrzymywał obciążenie. Moduły się przegrzewały, a czasem płytki drukowane odrywały się od lutów. Mimo to PzH 2000 wykonywał swoje zadania bojowe” - powiedział.

Krab natomiast oferuje tryb MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), pozwalający wystrzelić trzy pociski po różnych trajektoriach tak, by uderzyły w cel jednocześnie. Choć niemiecka haubica potrafiła osiągać wyższą dzienną intensywność ognia, nawet 240 strzałów wobec 140 w przypadku Kraba, ukraińscy żołnierze podkreślają, że oba systemy były eksploatowane na granicy możliwości.

Polecany artykuł:

Druga w tym roku partia nowych Krabów dla Wojska Polskiego. Kolejne w planach

Nowe Kraby dla polskiej armii

Serwis Defense Express zwrócił uwagę, po raz pierwszy od 2021 r. nowe Kraby trafiają nie na front w Ukrainie, lecz do Wojska Polskiego. Na początku października 2025 r. minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz informował o drugiej dostawie Krabów w tym roku Krabów do 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. Jednostka odebrała osiem armatohaubic. Wcześniej, w sierpniu 2025 r. trafiły do niej: armatohaubice Krab, wóz dowódczo-sztabowy oraz trzy wozy dowodzenia i dwa wozy amunicyjne.

Jak zauważył Piotr Miedziński, wówczas była to "pierwsza dostawa w ramach umowy wykonawczej zawartej w roku 2016 na 96 armatohaubic dla Wojska Polskiego. Polska armia w obecnej chwili posiada prawdopodobnie 42 Kraby. Armatohaubic byłoby więcej, ale Polska zdecydowała się przekazać Ukrainie 54 Kraby, chociaż tutaj brak dokładnych danych - raport prezydencki z zeszłego roku na temat tego co Polska przekazał Ukrainie, mówi o ponad stu działach samobieżnych Krab oraz Goździkach".

Portal Obronny SE Google News
ARTYLERIA
KRAB
WOJNA W UKRAINIE