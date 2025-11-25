Nowa hala w „Łuczniku” już działa. Uroczyste otwarcie i kapsuła czasu w Radomiu

Nowy obiekt, o łącznej powierzchni użytkowej 3513,53 m² i kubaturze ponad 21 tys. m³, powstał z myślą o zwiększeniu możliwości produkcyjnych i magazynowych oraz stworzeniu komfortowych przestrzeni administracyjnych i socjalnych. Wartość inwestycji wyniosła ponad 31 mln zł brutto.

Podczas otwarcia Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” -Radom sp. z o.o., podkreślał strategiczne znaczenie inwestycji: - Powstanie nowej hali jest częścią większego projektu rozbudowy mocy wytwórczych Fabryki Broni i odpowiada na współczesne potrzeby rynku. Od przyszłego roku moce produkcyjne zakładu zwiększą się do ponad 80 tysięcy sztuk broni rocznie – to nasza odpowiedź na rosnące potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej, Sił Zbrojnych RP oraz służb mundurowych. Dzisiejsze otwarcie dopełnia też symboliki - oddajemy inwestycję niemal dokładnie rok po wbiciu pierwszej, symbolicznej łopaty. Pokazujemy tym samym, że potrafimy działać szybko, odpowiedzialnie i z myślą o przyszłości polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Nowa hala produkcyjna i 100-lecie Fabryki Broni

Rok 2025 jest dla Fabryki Broni, będącą częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej S. A. (PGZ), lidera polskiego przemysłu i jednego z największych koncernów obronnych w Europie, wyjątkowy również z innego powodu - zakład obchodzi swoje 100-lecie, świętując wieloletnią tradycję produkcji broni w Radomiu oraz kolejne etapy rozwoju, które ukształtowały jego pozycję jako kluczowego producenta uzbrojenia w Polsce.

- Dzisiejsze wydarzenie ma dla nas wymiar szczególny, bo odbywa się w roku obchodów 100-lecia Fabryki Broni. W złożonej w ziemi kapsule czasu umieściliśmy przedmioty symbolizujące przeszłość i współczesność naszego przedsiębiorstwa. Nowa hala wyposażona jest w najnowocześniejsze sterowane cyfrowo urządzenia, zapewniające osiągnięcie przez Fabrykę największych w historii mocy produkcyjnych. W ten efektowny sposób otwieramy drugie stulecie dziejów zakładu – mówi Jakub Czułba, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

W nowo otwartej hali zastosowano rozwiązania, które mają umożliwić dalszą automatyzację i robotyzację procesów, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo pracy i komfort pracowników.

- Priorytetem było stworzenie obiektu bezpiecznego, nowoczesnego i funkcjonalnego. Wykorzystaliśmy konstrukcję żelbetową i prefabrykowaną, zaprojektowaliśmy elastyczne systemy ogrzewania i chłodzenia, a także rozbudowaną infrastrukturę teletechniczną. Hala jest przygotowana na dynamiczny rozwój - zarówno technologiczny, jak i produkcyjny - mówi Daniel Wilk, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

Nowy budynek wyposażono również w pełen pakiet systemów zabezpieczeń - od monitoringu i kontroli dostępu po systemy przeciwpożarowe oraz instalacje wspierające bezpieczeństwo pracowników, takie jak np. przywoławcze systemy w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami.

Uroczyste otwarcie hali było kolejnym krokiem w realizacji długofalowej strategii rozwoju Fabryki Broni „Łucznik” - Radom, umacniając jej pozycję jako jednego z kluczowych producentów broni w Polsce.

- Wyniki finansowe są dużo lepsze niż w roku 2024. To na pewno będzie rok rekordowy, jeśli chodzi o przychody i jeśli chodzi o zyski - mówił podczas wydarzenia prezes PGZ, Adam Leszkiewicz. Dodał też, że w 2025 r. na rynek trafił nowy produkt, czyli Modułowy Pistolet Samopowtarzalny (MPS). - Przed nami jeszcze, mam nadzieję w tym roku, odsłonięcie nowej czwartej wersji karabinka Grot - dodał prezes PGZ, podsumowując to, co działo się w samym 2025 r. w Fabryce Broni „Łucznik” - Radom.

Kapsuła czasu, która zawiera historię

Uroczystość otwarcie nowej hali produkcyjnej poprzedziło złożenie kapsuły czasu. W kapsule czasu spoczęły przedmioty, które opowiadają historię minionego stulecia, dokumentują współczesność i przekazują ducha Fabryki Broni kolejnym pokoleniom. Zostały wybrane z myślą o tych, którzy kiedyś tę kapsułę otworzą i zechcą zrozumieć, czym była i czym pozostaje nasza fabryka: miejscem pracy, tradycji, odpowiedzialności i ciągłego dążenia do rozwoju.

Uroczysty list do potomnych od Zarządu i pracowników Spółki,

Wydruk 3D pistoletu MPS - świadectwo nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań,

Bagnet do karabinka MSBS GROT - symbol kunsztu rusznikarskiego i ciągłości tradycji,

Pendrive z wypowiedziami pracowników o najdłuższym stażu oraz nagraniami dźwięków zakładu, obrazujący codzienny rytm fabrycznej pracy,

Filmy z gali i koncertu przygotowanych z okazji 100-lecia Fabryki Broni,

Animacja jubileuszowa stworzona specjalnie na tę wyjątkową rocznicę,

Gazety z dnia uroczystości, oddające atmosferę i realia chwili,

w której zakopywana była kapsuła,

Makieta plan nowej hali produkcyjnej wraz z opisem, zapowiedź przyszłego rozwoju Fabryki,

Egzemplarz promocyjnego katalogu jubileuszowego,

Pudełko z ziemią z terenu dawnej fabryki, miejsca naznaczonego odwagą pracowników w czasie okupacji,

Moneta NBP Ochrona Wschodniej Granicy Polski z 2022 roku, symbol troski o bezpieczeństwo państwa,

Statuetka z zawodów jubileuszowych 100-lecia, pamiątka wspólnego świętowania w duchu strzeleckiej rywalizacji.

Na podstawie materiału prasowego.