Nowa hala w „Łuczniku” już działa. Uroczyste otwarcie i kapsuła czasu w Radomiu

oprac. Karolina Modzelewska
2025-11-25 15:06

W Fabryce Broni „Łucznik” - Radom 25 listopada 2025 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej. Uroczystość poprzedziło złożenie kapsuły czasu, w której umieszczono pamiątki dokumentujące współczesną historię zakładu, wpisując je w obchody 100-lecia Fabryki Broni.

Nowy obiekt, o łącznej powierzchni użytkowej 3513,53 m² i kubaturze ponad 21 tys. m³, powstał z myślą o zwiększeniu możliwości produkcyjnych i magazynowych oraz stworzeniu komfortowych przestrzeni administracyjnych i socjalnych. Wartość inwestycji wyniosła ponad 31 mln zł brutto.

Podczas otwarcia Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” -Radom sp. z o.o., podkreślał strategiczne znaczenie inwestycji: - Powstanie nowej hali jest częścią większego projektu rozbudowy mocy wytwórczych Fabryki Broni i odpowiada na współczesne potrzeby rynku. Od przyszłego roku moce produkcyjne zakładu zwiększą się do ponad 80 tysięcy sztuk broni rocznie – to nasza odpowiedź na rosnące potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej, Sił Zbrojnych RP oraz służb mundurowych. Dzisiejsze otwarcie dopełnia też symboliki - oddajemy inwestycję niemal dokładnie rok po wbiciu pierwszej, symbolicznej łopaty. Pokazujemy tym samym, że potrafimy działać szybko, odpowiedzialnie i z myślą o przyszłości polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Nowa hala produkcyjna i 100-lecie Fabryki Broni

Rok 2025 jest dla Fabryki Broni, będącą częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej S. A. (PGZ), lidera polskiego przemysłu i jednego z największych koncernów obronnych w Europie, wyjątkowy również z innego powodu - zakład obchodzi swoje 100-lecie, świętując wieloletnią tradycję produkcji broni w Radomiu oraz kolejne etapy rozwoju, które ukształtowały jego pozycję jako kluczowego producenta uzbrojenia w Polsce.

- Dzisiejsze wydarzenie ma dla nas wymiar szczególny, bo odbywa się w roku obchodów 100-lecia Fabryki Broni. W złożonej w ziemi kapsule czasu umieściliśmy przedmioty symbolizujące przeszłość i współczesność naszego przedsiębiorstwa. Nowa hala wyposażona jest w najnowocześniejsze sterowane cyfrowo urządzenia, zapewniające osiągnięcie przez Fabrykę największych w historii mocy produkcyjnych. W ten efektowny sposób otwieramy drugie stulecie dziejów zakładu – mówi Jakub Czułba, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

Polecany artykuł:

Więcej GROT-ów dla armii. Nowa umowa z Fabryką Broni „Łucznik”

W nowo otwartej hali zastosowano rozwiązania, które mają umożliwić dalszą automatyzację i robotyzację procesów, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo pracy i komfort pracowników.

- Priorytetem było stworzenie obiektu bezpiecznego, nowoczesnego i funkcjonalnego. Wykorzystaliśmy konstrukcję żelbetową i prefabrykowaną, zaprojektowaliśmy elastyczne systemy ogrzewania i chłodzenia, a także rozbudowaną infrastrukturę teletechniczną. Hala jest przygotowana na dynamiczny rozwój - zarówno technologiczny, jak i produkcyjny - mówi Daniel Wilk, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

Nowy budynek wyposażono również w pełen pakiet systemów zabezpieczeń - od monitoringu i kontroli dostępu po systemy przeciwpożarowe oraz instalacje wspierające bezpieczeństwo pracowników, takie jak np. przywoławcze systemy w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami.

Uroczyste otwarcie hali było kolejnym krokiem w realizacji długofalowej strategii rozwoju Fabryki Broni „Łucznik” - Radom, umacniając jej pozycję jako jednego z kluczowych producentów broni w Polsce.

Wyniki finansowe są dużo lepsze niż w roku 2024. To na pewno będzie rok rekordowy, jeśli chodzi o przychody i jeśli chodzi o zyski - mówił podczas wydarzenia prezes PGZ, Adam Leszkiewicz. Dodał też, że w 2025 r. na rynek trafił nowy produkt, czyli Modułowy Pistolet Samopowtarzalny (MPS). - Przed nami jeszcze, mam nadzieję w tym roku, odsłonięcie nowej czwartej wersji karabinka Grot - dodał prezes PGZ, podsumowując to, co działo się w samym 2025 r. w Fabryce Broni „Łucznik” - Radom.

Kapsuła czasu, która zawiera historię

Uroczystość otwarcie nowej hali produkcyjnej poprzedziło złożenie kapsuły czasu. W kapsule czasu spoczęły przedmioty, które opowiadają historię minionego stulecia, dokumentują współczesność i przekazują ducha Fabryki Broni kolejnym pokoleniom. Zostały wybrane z myślą o tych, którzy kiedyś tę kapsułę otworzą i zechcą zrozumieć, czym była i czym pozostaje nasza fabryka: miejscem pracy, tradycji, odpowiedzialności i ciągłego dążenia do rozwoju.

  • Uroczysty list do potomnych od Zarządu i pracowników Spółki,
  • Wydruk 3D pistoletu MPS - świadectwo nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań,
  • Bagnet do karabinka MSBS GROT - symbol kunsztu rusznikarskiego i ciągłości tradycji,
  • Pendrive z wypowiedziami pracowników o najdłuższym stażu oraz nagraniami dźwięków zakładu, obrazujący codzienny rytm fabrycznej pracy,
  • Filmy z gali i koncertu przygotowanych z okazji 100-lecia Fabryki Broni,
  • Animacja jubileuszowa stworzona specjalnie na tę wyjątkową rocznicę,
  • Gazety z dnia uroczystości, oddające atmosferę i realia chwili,
  • w której zakopywana była kapsuła,
  • Makieta plan nowej hali produkcyjnej wraz z opisem, zapowiedź przyszłego rozwoju Fabryki,
  • Egzemplarz promocyjnego katalogu jubileuszowego,
  • Pudełko z ziemią z terenu dawnej fabryki, miejsca naznaczonego odwagą pracowników w czasie okupacji,
  • Moneta NBP Ochrona Wschodniej Granicy Polski z 2022 roku, symbol troski o bezpieczeństwo państwa,
  • Statuetka z zawodów jubileuszowych 100-lecia, pamiątka wspólnego świętowania w duchu strzeleckiej rywalizacji.

Na podstawie materiału prasowego.

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁUCZNIK
PRODUKCJA
FABRYKA BRONI w RADOMIU