PGZ i Saab rozmawiają w Warszawie. Tematem współpraca

W Warszawie 9 stycznia odbywa się spotkanie zarządów PGZ i Saab Group poświęcone omówieniu dotychczasowej współpracy oraz możliwościom jej dalszego zacieśnienia. Prezes Adam Leszkiewicz rozpoczął je od rozmowy z prezesem Saab Micaelem Johanssonem.

Jak napisał PGZ we wpisie na X:

"Spotkanie jest okazją do rozmów o praktycznym aspekcie realizacji dotychczasowej multidomenowej współpracy przy projektach na rzecz bezpieczeństwa Polski i Europy".

🔷 #teraz || W Warszawie trwają rozmowy zarządów @PGZ_pl oraz @Saab. 🇵🇱🤝🇸🇪 Spotkanie jest okazją do rozmów o praktycznym aspekcie realizacji dotychczasowej multidomenowej współpracy przy projektach na rzecz bezpieczeństwa Polski i Europy. pic.twitter.com/2Ybfxxohm7— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) January 9, 2026

Relacje pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a szwedzkim gigantem technologicznym Saab od lat ewoluowały. Punktem zwrotnym stało się podpisanie we wrześniu 2025 roku podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach Memorandum of Understanding (MoU). Dokument ten formalnie potwierdził intencje obu stron do zacieśnienia współpracy w kluczowych obszarach m. in. w domenie morskiej, systemach moździerzowych, rakietowych czy amunicyjnych. Celem porozumienia jest nie tylko realizacja konkretnych projektów zbrojeniowych, ale przede wszystkim budowa długofalowych relacji przemysłowych.

Podczas październikowego Polsko-Szwedzkiego Forum Przemysłu Obronnego w Warszawie w 2025 roku Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. i Saab Bofors Dynamics Switzerland Ltd. podpisały MoU wyrażające wspólną wolę nawiązania strategicznej współpracy.

Kluczowe umowy i realizowane projekty

Współpraca PGZ i Saab to nie tylko deklaracje, ale przede wszystkim konkretne, wielomiliardowe kontrakty, które bezpośrednio wpływają na zdolności bojowe Wojska Polskiego. Jednym z najważniejszych dotychczasowych kontraktów jest podpisana w marcu 2024 roku umowa na dostawę kilku tysięcy granatników wielozadaniowych Carl-Gustaf M4. Wartość zamówienia, opiewająca na blisko 12,9 mld koron szwedzkich (ok. 5 mld złotych), obejmuje również setki tysięcy sztuk amunicji różnego typu, pakiety logistyczne i szkoleniowe oraz symulatory. Co istotne, granatniki Carl-Gustaf, choć już wcześniej wykorzystywane przez polskie jednostki specjalne, teraz masowo trafią do Wojska Polskiego, zastępując przestarzałe systemy RPG-7. Model M4 to najnowsza generacja tej sprawdzonej broni, charakteryzująca się niższą masą, lepszą ergonomią i kompatybilnością z nowoczesnymi celownikami oraz amunicją programowalną. Umowa ta jest postrzegana jako kluczowy element wzmacniania zdolności obronnych piechoty.

Program "Orka" i przyszłość Marynarki Wojennej

Obszar morski to kolejny filar partnerstwa PGZ-Saab, z programem pozyskania okrętów podwodnych "Orka". Po długotrwałych analizach, w listopadzie 2025 roku ogłoszono, że Polska wybrała szwedzką ofertę opartą na okrętach podwodnych typu A26 Blekinge. Wybór ten został podyktowany m.in. optymalizacją jednostek do działania na specyficznych, płytkich wodach Morza Bałtyckiego oraz spójnym pakietem obejmującym harmonogram dostaw i szeroką współpracę przemysłową.

Porozumienie międzyrządowe podpisane w grudniu 2025 roku stało się drogowskazem dla dalszych działań. Współpraca w ramach programu "Orka" zakłada znaczący udział polskiego przemysłu, w tym PGZ Stoczni Wojennej, w budowie i serwisowaniu okrętów. Ponadto, Szwedzi zadeklarowali gotowość do pozyskiwania sprzętu od polskich firm, co otwiera drogę do dwustronnej wymiany technologicznej. Saab współpracuje już z polskimi stoczniami przy budowie dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego w ramach programu "Delfin".

Baltexpo 2025: Leszkiewicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Saab aktywnie oferuje Polsce swoje samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia (AWACS) GlobalEye. Maszyny te, stanowiące nowszą generację niż już dostarczone Polsce samoloty Saab 340 AEW, oferują znacznie większe zdolności w zakresie wykrywania i śledzenia zagrożeń.