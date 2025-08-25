Kraby prosto z fabryki. Nowe armatohaubice dotarły do 23. Pułku Artylerii

23. Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu otrzymał pierwszą w tym roku partię armatohaubic Krab. Jak podano w komunikacie:

"Zwiększamy zdolności bojowe i potencjał ogniowy. Pozyskanie AHS Krab wpływa także na zdolności obronne Ojczyzny, zgodnie z hasłem "Nowoczesne wojsko - bezpieczna Ojczyzna""

Dostawa nowych armatohaubic Krab do 23. Śląskiego Pułku Artylerii jest realizacją umowy wykonawczej zawartej w roku 2016, gdzie zamówiono 96 Krabów. Jak wynika z informacji redaktora Adama Świerkowskiego z Defence24.pl z początku sierpnia w 2025 roku polska armia wznowi odbiór armatohaubic Krab po przerwie spowodowanej priorytetowym kontraktem na dostawy dla Ukrainy. Z informacji przekazanych przez Agencję Uzbrojenia dla portalu Defence24.pl wynika, że dostawy 42 haubic z umowy z 2016 roku oraz 48 z kontraktu z 2022 roku, pierwotnie zaplanowane na lata 2022–2024, zostały przesunięte na okres 2025–2027. W 2025 roku Wojsko Polskie ma otrzymać 34 Kraby, w 2026 roku 32 sztuki, a w 2027 roku - 24 sztuki. Przesunięcie terminów wynikało z realizacji zamówienia na 54 haubice dla Ukrainy w latach 2022–2024, co czasowo wstrzymało dostawy dla polskiej armii. Jak wiadomo Huta Stalowa Wola, producent Krabów, zwiększa swoje zdolności produkcyjne, co może pozwolić na przyspieszenie dostaw w przyszłości.

Dotychczas dostarczono do armii 80 sztuk, ale wyniku zapotrzebowania Ukrainy w nowoczesną artylerię, Polska zdecydowała się przekazać Ukrainie 54 Kraby, chociaż tutaj brak dokładnych danych - raport prezydencki z zeszłego roku na temat tego co Polska przekazał Ukrainie, mówi o ponad stu działach samobieżnych Krab oraz Goździkach. Obecnie w Wojsku Polskim jest 26 sztuk, plus nieokreślona liczba dostarczonych do 23. Śląskiego Pułku Artylerii.

Huta Stalowa Wola - ASH Krab

AHS Krab to polska armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm, zaprojektowana z myślą o intensywnym ogniu artyleryjskim, precyzyjnym rażeniu celów i dużej mobilności na polu walki. Wyprodukowana przez Hutę Stalowa Wola, powstała przez połączenie koreańskiego podwozia K9 Thunder produkcji Hanwha Defense oraz brytyjskiego systemu wieży AS-90, wyposażonego w lufę o długości 52 kalibrów. Krab może prowadzić ogień na dystansie nawet do 40 kilometrów przy użyciu standardowych pocisków odłamkowo-burzących, a z amunicją o zwiększonym zasięgu nawet do 50 km. Haubica wyróżnia się wysoką szybkostrzelnością, osiągając do 6 strzałów na minutę w trybie intensywnym. Posiada opancerzenie chroniące załogę przed odłamkami i lekką bronią strzelecką, a jej konstrukcja pozwala na szybkie przemieszczanie się w trudnym terenie.

Sercem systemu jest cyfrowy system kierowania ogniem Topaz, który integruje dane z rozpoznania, umożliwiając precyzyjne namierzanie celów, automatyczne obliczanie parametrów strzału i koordynację z innymi jednostkami artylerii. Jest jednym z kluczowych elementów modernizacji artylerii Sił Zbrojnych RP, który jest produkowanym w Hucie Stalowa Wola, będąc kluczową częścią Dywizjonowego Modułu Ogniowego REGINA.

Załoga składa się z pięciu osób: dowódcy, działonowego, ładowniczego, kierowcy i operatora systemów. Haubica jest napędzana silnikiem wysokoprężnym o mocy około 1000 KM, co pozwala na osiągnięcie prędkości do 60 km/h na drodze i około 30 km/h w terenie. Masa bojowa wynosi około 48 ton, a opancerzenie chroni przed odłamkami, pociskami małego kalibru oraz, w ograniczonym stopniu, przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Krab jest wyposażony w systemy samoobrony, w tym wyrzutnie granatów dymnych, a jego konstrukcja umożliwia szybkie zajmowanie pozycji ogniowych i ich zmianę, co zwiększa przeżywalność na polu walki. Wóz posiada zapas amunicji (około 40 pocisków).

Wprowadzony do służby w 2012 roku, Krab stał się filarem polskiej artylerii, zastępując przestarzałe systemy, takie jak 2S1 Goździk. Armatohaubica Krab wykorzystywana jest operacyjnie przez Polskę, a także została przekazana Ukrainie w trakcie wojny z Rosją, gdzie wykazała się dużą skutecznością bojową.