PZL Mielec (Lockheed Martin) zawarł umowę z niemiecką firmą PD Sicherheit GmbH na dostawę dwóch samolotów M28 05 w konfiguracji desantowej.

Dostawy zaplanowano na lata 2026-2027, a samoloty mają wspierać szkolenia Bundeswehry, w tym szkolenia spadochronowe.

Jest to kontynuacja współpracy, gdyż PD Sicherheit posiada już cztery samoloty M28 od PZL Mielec, wykorzystywane do szkoleń sił specjalnych i policyjnych jednostek kontrterrorystycznych.

„Współpraca z PD Sicherheit GmbH to dla nas zaszczyt. Każdy kontrakt na dostawę samolotów M28 to potwierdzenie jakości naszej inżynierii i doświadczenia zespołu PZL Mielec. Cieszymy się, że rozwiązania opracowane w Polsce wspierają szkolenie i bezpieczeństwo partnerów na całym świecie” – powiedział Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PZL Mielec.

Nowe samoloty M28 zostaną zabudowane w konfiguracji desantowej, a ich dostawy zaplanowano na lata 2026 i 2027. Nowy kontrakt stanowi kontynuację współpracy pomiędzy PZL Mielec a PD Sicherheit, zapoczątkowanej w 2017 roku dostawą dwóch pierwszych samolotów M28. Aktualnie PD Sicherheit posiada już cztery samoloty M28 w swojej flocie i jak widać, jest zadowolona z ich możliwości. Firma korzysta również z usług serwisowych i dostaw części zamiennych realizowanych przez PZL Mielec.

Samoloty są wykorzystywane m.in. przez niemieckie siły zbrojne. Operator współpracuje również z siłami zbrojnymi innych państw w ramach sojuszu NATO. Samoloty M28 wspierają PD Sicherheit w realizacji wyspecjalizowanych szkoleń dla sił specjalnych i policyjnych jednostek kontrterrorystycznych. Wykorzystywane są przede wszystkim do szkoleń spadochronowych oraz innych działań specjalnych, takich jak zrzuty ładunków.

M28 to wszechstronny, dwusilnikowy samolot turbośmigłowy, zaprojektowany do działania w wymagających warunkach terenowych i klimatycznych. Od nieutwardzonych pasów startowych po ekstremalne środowiska pogodowe. Sprawdza się zarówno w górach Nepalu jak i na pustyniach Bliskiego Wschodu. Produkowana przez PZL Mielec M28 jest użytkowana zarówno przez odbiorców cywilnych, jak i wojskowych na całym świecie.