PZL Mielec sprzedał samoloty do Niemiec. M28 Skytruck posłużą do szkolenia Bundeswehry

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2025-11-25 17:19

Zakłady PZL Mielec, należące do Lockheed Martin, zawarły umowę na dostawę dwóch samolotów M28 05 dla niemieckiego klienta - firmy PD Sicherheit GmbH. Dostarczone podmiotowi prywatnemu samoloty zwiększą możliwości szkoleniowe Bundeswehry. Wspomniany operator świadczy wobec niemieckich sił zbrojnych na przykład usługi związane ze szkoleniem spadochronowym.

Niemiecki M28 Skytruck

i

Autor: PZL Mielec/ Materiały prasowe Niemiecki PZL M28 Skytruck
  • PZL Mielec (Lockheed Martin) zawarł umowę z niemiecką firmą PD Sicherheit GmbH na dostawę dwóch samolotów M28 05 w konfiguracji desantowej.
  • Dostawy zaplanowano na lata 2026-2027, a samoloty mają wspierać szkolenia Bundeswehry, w tym szkolenia spadochronowe.
  • Jest to kontynuacja współpracy, gdyż PD Sicherheit posiada już cztery samoloty M28 od PZL Mielec, wykorzystywane do szkoleń sił specjalnych i policyjnych jednostek kontrterrorystycznych.

Polecany artykuł:

Nowe M28 dla Nepalu. Samoloty z PZL Mielec dostarczone

„Współpraca z PD Sicherheit GmbH to dla nas zaszczyt. Każdy kontrakt na dostawę samolotów M28 to potwierdzenie jakości naszej inżynierii i doświadczenia zespołu PZL Mielec. Cieszymy się, że rozwiązania opracowane w Polsce wspierają szkolenie i bezpieczeństwo partnerów na całym świecie” – powiedział Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PZL Mielec.

Nowe samoloty M28 zostaną zabudowane w konfiguracji desantowej, a ich dostawy zaplanowano na lata 2026 i 2027. Nowy kontrakt stanowi kontynuację współpracy pomiędzy PZL Mielec a PD Sicherheit, zapoczątkowanej w 2017 roku dostawą dwóch pierwszych samolotów M28. Aktualnie PD Sicherheit posiada już cztery samoloty M28 w swojej flocie i jak widać, jest zadowolona z ich możliwości. Firma korzysta również z usług serwisowych i dostaw części zamiennych realizowanych przez PZL Mielec.

Polecany artykuł:

PZL Mielec kontynuuje dostawy Black Hawk dla Filipin. Kolejne śmigłowce dostarc…

Samoloty są wykorzystywane m.in. przez niemieckie siły zbrojne. Operator współpracuje również z siłami zbrojnymi innych państw w ramach sojuszu NATO. Samoloty M28 wspierają PD Sicherheit w realizacji wyspecjalizowanych szkoleń dla sił specjalnych i policyjnych jednostek kontrterrorystycznych. Wykorzystywane są przede wszystkim do szkoleń spadochronowych oraz innych działań specjalnych, takich jak zrzuty ładunków.

M28 to wszechstronny, dwusilnikowy samolot turbośmigłowy, zaprojektowany do działania w wymagających warunkach terenowych i klimatycznych. Od nieutwardzonych pasów startowych po ekstremalne środowiska pogodowe. Sprawdza się zarówno w górach Nepalu jak i na pustyniach Bliskiego Wschodu. Produkowana przez PZL Mielec M28 jest użytkowana zarówno przez odbiorców cywilnych, jak i wojskowych na całym świecie.

Portal Obronny SE Google News
Air Show Mielec 2025 za nami!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNICTWO
Lockheed Martin
SAMOLOT
PRZEMYSŁ LOTNICZY
PZL MIELEC