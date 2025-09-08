Nowe M28 dla Nepalu. Samoloty z PZL Mielec dostarczone

PZL Mielec zrealizował zamówienie na dwa samoloty M28 dla Nepalu w ramach programu FMF.

Samoloty, wyposażone w nowoczesną awionikę, wzmocnią transportowe zdolności Sił Zbrojnych Nepalu.

Dostawa potwierdza globalną renomę M28 i zdolność firmy do realizacji złożonych projektów.

Dostawa dwóch samolotów M28 przez PZL Mielec do Nepalu to kolejny etap strategicznej współpracy, która ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych i operacyjnych tego kraju. Samoloty M28, znane ze swojej wytrzymałości i możliwości operowania w ekstremalnych warunkach, są idealnym rozwiązaniem dla górzystego terenu Nepalu.

Jak podkreśla Janusz Zakręcki, prezes zarządu i dyrektor naczelny PZL Mielec:

„Dostarczając kolejne samoloty M28 do Nepalu, nie tylko wzmacniamy lokalne zdolności obronne, ale także pokazujemy, że nasza technologia sprawdza się w najbardziej wymagających warunkach na świecie. Cieszymy się, że nasze samoloty będą wspierać działania ratunkowe i transportowe w sercu Himalajów – tam, gdzie niezawodność i wytrzymałość naprawdę mają znaczenie.”

Realizacja zamówienia odbyła się w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing (FMF), który ma na celu wspieranie krajów partnerskich poprzez finansowanie zakupu sprzętu wojskowego o charakterze obronnym. Zamawiającym było Centrum Zarządzania Cyklem Życia Sił Powietrznych z siedzibą w Bazie Sił Powietrznych Wright-Patterson w Ohio, działające w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych. Umowa obejmowała kompleksowy pakiet wsparcia, w tym:

Dostawę dwóch samolotów M28.

Pakiet szkoleniowy dla personelu.

Zestaw części zamiennych zapewniających ciągłość operacji.

Sprzęt medyczny, kluczowy dla misji ratunkowych.

Wsparcie techniczne gwarantujące sprawne funkcjonowanie maszyn.

Przebazowanie samolotów z Polski do Nepalu.

PZL M28 Bryza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowoczesne konfiguracje i certyfikacje: M28 gotowe na każde wyzwanie

Dostarczone samoloty M28 zostały skonfigurowane zgodnie z precyzyjnymi wymaganiami nepalskich sił zbrojnych. Jeden z samolotów został dostarczony w wersji Utility Configuration, co umożliwia jego szybką rekonfigurację na potrzeby pasażerskie, cargo lub CASEVAC (ewakuacja poszkodowanych w wypadkach). Drugi samolot to Air Ambulance Configuration, czyli specjalistyczna karetka powietrzna, przystosowana do ewakuacji medycznej.

Kluczowym elementem najnowszej dostawy jest modernizacja awioniki. Oba samoloty zostały wyposażone w nowoczesną, cyfrową awionikę w układzie glass cockpit Garmin serii G700. Ta zaawansowana technologia znacząco podnosi efektywność operacyjną i komfort pracy załogi, co jest niezwykle ważne w trudnych warunkach lotniczych Nepalu.

Janusz Zakręcki podkreśla znaczenie tego kroku:

„Zarówno nowy system awioniczny, jak i specjalistyczna konfiguracja medyczna wymagały uzyskania certyfikatów dopuszczających od cywilnych władz lotniczych – amerykańskiej Federal Aviation Administration (FAA) oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Proces ten został zakończony sukcesem, co potwierdza zdolność firmy do realizacji złożonych projektów rozwojowych oraz skutecznego ich zatwierdzania przez międzynarodowe instytucje certyfikujące.”

Uzyskanie tych prestiżowych certyfikatów potwierdza najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości, jakie spełniają samoloty produkowane w PZL Mielec.

Globalna renoma M28: Sprawdzona platforma w ekstremalnych warunkach

Nepal posiada już doświadczenie z eksploatacją samolotów M28. Dwa pierwsze egzemplarze zostały dostarczone w 2019 roku, również dzięki wsparciu rządu USA. Najnowsze dostawy stanowią kontynuację tej owocnej współpracy międzynarodowej. Ta wielozadaniowa maszyna, napędzana dwoma silnikami turbośmigłowymi, została zaprojektowana z myślą o operacjach w trudnodostępnych lokalizacjach. Jest w stanie startować i lądować na nieutwardzonych pasach startowych, a także efektywnie funkcjonować w ekstremalnych warunkach pogodowych.

M28 jest eksploatowany przez użytkowników cywilnych i wojskowych na całym świecie, od Ameryki Południowej po Azję Południowo-Wschodnią. Jego niezawodność operacyjna i zdolność do adaptacji w różnorodnych środowiskach czynią go sprawdzoną platformą transportową. Wzrost liczby samolotów M28 w nepalskiej flocie znacząco zwiększy elastyczność operacyjną Sił Zbrojnych Nepalu, umożliwiając im skuteczniejsze prowadzenie działań transportowych, ratunkowych i medycznych w wymagającym środowisku himalajskim.

Na podstawie komunikatu prasowego PZL Mielec