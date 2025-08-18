PZL Mielec kontynuuje dostawy Black Hawk dla Filipin. Kolejne śmigłowce dostarczone

Śmigłowce S-70i Black Hawk w wersji bojowo-wielozadaniowej są wykorzystywane przez Filipińskie Siły Powietrzne (PAF) w szerokim zakresie misji i zadań wojskowych. Jak podkreśla się w komunikacie prasowym, są to operacje prowadzone w zróżnicowanych warunkach archipelagu. Do zadań tych należą:

Zaawansowane ćwiczenia taktyczne

Szybkie reagowanie humanitarne

Wsparcie operacji wojskowych w dżungli

Działania z zakresu bezpieczeństwa

Wspólne ćwiczenia i manewry z udziałem Black Hawk

W kwietniu PAF wykorzystywały śmigłowce Black Hawk w ramach wspólnych ćwiczeń szkoleniowych prowadzonych przez 205. Skrzydło Śmigłowców Taktycznych we współpracy z filipińską marynarką wojenną na pokładzie okrętu BRP Davao del Sur. Ponadto, w maju PAF i Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły wspólne manewry Cope Thunder Philippines, w których brały udział statki powietrzne obu flot. Śmigłowce S-70i Black Hawk należące do PAF były integralną częścią szeroko zakrojonego programu ćwiczeń – zarówno w powietrzu, jak i na lądzie.

PZL Mielec dumny ze wsparcia filipińskich sił powietrznych

Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PZL Mielec, podkreślił dumę firmy ze wspierania Filipińskich Sił Powietrznych:

„Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Filipińskie Siły Powietrzne sprawdzonymi i gotowymi do działania śmigłowcami Black Hawk.”

„Jako największy eksporter uzbrojenia w Polsce, każda dostawa jest świadectwem umiejętności i zaangażowania naszych polskich pracowników. Nieustannie koncentrujemy się na dostarczaniu niezawodnych i wszechstronnych platform, które wzmacniają gotowość operacyjną naszych partnerów na całym świecie.”

Dostawy realizowane są na mocy kontraktu z 2022 roku, który ma na celu uzupełnienie i modernizację floty śmigłowców Black Hawk Sił Powietrznych.

Śmigłowiec S-70i Black Hawk, produkowany przez PZL Mielec, to wielozadaniowy śmigłowiec transportowy opracowany przez Sikorsky Aircraft Corporation dla Armii USA jako śmigłowiec transportu taktycznego (UTTAS). Pierwszy oblot odbył się w grudniu 1974 roku, a w 1976 roku wybrano go, nadając oznaczenie YUH-60A, później UH-60A Black Hawk, z dostawami rozpoczętymi w październiku 1978 roku. Sprawdził się w operacjach bojowych, m.in. w Iraku, oraz w misjach patrolowych, ratowniczych, medycznych i walce radioelektronicznej.

Jest wszechstronny, może być wyposażony w karabiny maszynowe, pociski rakietowe (kierowane i niekierowane) oraz torpedy w wersji morskiej, służąc do transportu, ewakuacji medycznej, gaszenia pożarów, misji bojowych i ratownictwa. Kadłub ma konstrukcję metalową, półskorupową z elementami kompozytowymi, zaprojektowaną dla ochrony załogi, np. podczas lądowania awaryjnego, a czterołopatowy wirnik nośny z łopatami o tytanowym dźwigarze i elastomerowymi łożyskami zapewnia wysoką trwałość.

