Śmigłowce S-70i Black Hawk z PZL Mielec na Filipinach. 10 śmigłowców dostarczono

Kontrakt z Filipinami na dostawę 32 śmigłowców jest największym pojedynczym zamówieniem dotyczącym śmigłowców Black Hawk dla PZL Mielec od czasu rozpoczęcia produkcji S-70i w 2009 roku. Śmigłowce są dostarczane do 205. Skrzydła Śmigłowców Taktycznych Sił Powietrznych Filipin.

„Nasi pracownicy w PZL Mielec są zaangażowani w produkcję i dostawę kolejnej floty śmigłowców Sikorsky Black Hawk zgodnie z harmonogramem i przy wsparciu, które zapewni, że te wielozadaniowe statki powietrzne służąc Siłom Powietrznym Filipin będą zdolne do powstrzymywania potencjalnego zagrożenia, by chronić i ratować życie” – powiedział Janusz Zakręcki, prezes zarządu i dyrektor naczelny PZL Mielec.

Podpisany w lutym 2022 r. kontrakt przewiduje dostawę wszystkich 32 śmigłowców w ciągu najbliższych dwóch lat. Zwiększą one zdolność operacyjną Sił Powietrznych Filipin do wykonywania misji poszukiwawczo-ratowniczych, niesienia pomocy humanitarnej i w przypadku katastrof oraz transportu wojsk na całym archipelagu. Pierwsze pięć śmigłowców w ramach tego kontraktu zostało dostarczone w czerwcu 2024 roku; kolejne pięć dostarczono w grudniu 2024 roku. Platforma S-70 Black Hawk charakteryzuje się tą samą solidnością, jak i niezawodną zdolnością do realizacji wielu zadań, co śmigłowiec UH-60M Black Hawk.

Sikorsky na Filipinach

Sikorsky, spółka należąca do Lockheed Martin, wspiera operacje na Filipinach od późnych lat 60. dostarczając tam statki powietrzne Sikorsky S-62B i H-34. Od 1984 r. firma obsługuje dwa śmigłowce S-70A Black Hawk, a od 1983 r. 17 śmigłowców S-76 w różnych wariantach użytkowych, takich jak poszukiwawczo-ratownicze i transport VIP. Dzięki obecnej flocie 15 śmigłowców S-70i Black Hawk i dodatkowym 32 maszynom, które DND otrzyma od PZL Mielec, Filipiny staną się największym operatorem S-70i na świecie.

We wrześniu 2023 roku Lockheed Martin wyznaczył Asian Aerospace jako oficjalnego autoryzowanego dostawcę części zamiennych i usług serwisowych dla rodziny śmigłowców Sikorsky Black Hawk na Filipinach. Dzięki temu klienci mogą korzystać z wysokiej jakości części zatwierdzonych przez OEM, aby utrzymać szybko rozwijającą się flotę i zapewnić dedykowane źródło niezawodnego wsparcia.

Na podstawie komunikatu prasowego Lockheed Martin