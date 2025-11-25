Wojskowy Instytut Medyczny organizuje konferencję na temat deficytu lekarzy wojskowych, kluczowego dla bezpieczeństwa państwa.

Wyzwania obejmują niedobór kadr, rosnące standardy operacyjne i konkurencję z sektorem cywilnym, co wymaga kompleksowej reformy.

Celem jest wypracowanie rozwiązań dotyczących ścieżek rozwoju, retencji kadr oraz współpracy cywilno-wojskowej, by wzmocnić potencjał medyczny sił zbrojnych.

Konferencja ma zintegrować diagnozę systemu z praktycznymi działaniami naprawczymi. Dowiedz się, jakie konkretne propozycje reform zostaną przedstawione.

"Lekarz wojskowy w cieniu deficytu". Konferencja Wojskowego Instytutu Medycznego

Konferencja Wojskowego Instytutu Medycznego adresowana jest do przedstawicieli środowiska medycznego Sił Zbrojnych RP, kadry dowódczej i decydentów publicznych oraz do przedstawicieli uczelni, ośrodków akademickich i instytucji partnerskich. W programie cztery sesje po 90 minut każdy, z moderowaną dyskusją poprzedzoną 10-12 minutowym wykładem wprowadzającym. Kategorie tematyczne:

Perspektywy służby lekarzy wojskowych w Polsce

Kierunki rozwoju kadr medycznych w Wojsku Polskim

Bariery funkcjonowania wojskowej kadry medycznej

Ścieżki kariery – od edukacji do przywództwa.

Gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego podkreśla, że

Motyw przewodni tegorocznej edycji – „Lekarz wojskowy w cieniu deficytu – motywacje, bariery i znaczenie dla bezpieczeństwa państwa” – kieruje uwagę na newralgiczny punkt współczesnego systemu bezpieczeństwa zdrowotnego. W warunkach narastających napięć geopolitycznych i systemowego niedoboru kadr medycznych rola lekarza wojskowego zyskuje wymiar strategiczny.

Konferencja w WIM-PIB to merytoryczna odpowiedź na systemowe wyzwania

Debata w WIM ma stanowić merytoryczną odpowiedź na systemowe wyzwania, przed którymi dziś stoi wojskowa służba zdrowia. Korpus lekarski, kluczowy dla zabezpieczenia medycznego sił zbrojnych, mierzy się obecnie z kumulacją problemów strukturalnych:

postępującym deficytem kadrowym,

zaostrzonymi standardami działania związanymi z podniesioną gotowością operacyjną,

niekorzystnymi trendami demograficznymi

oraz ograniczoną konkurencyjnością warunków służby wobec sektora cywilnego.

Dlatego analizę sytuacji kadrowej w wojskowej służbie zdrowia rozpoczynamy od lekarzy, uznając warunki, w jakich obecnie funkcjonują, za punkt wyjścia do kompleksowej reformy całego systemu - mówi gen. Grzegorz Gielerak.

Jak zaznacza, program konferencji uwzględnia jednak perspektywę wszystkich medycznych grup zawodowych, obejmując analizę ich specyficznych wyzwań, potrzeb rozwojowych oraz oczekiwań wobec systemu ochrony zdrowia.

Każda z tych profesji wnosi bowiem unikalną wiedzę specjalistyczną i doświadczenie operacyjne, które są niezbędne do wypracowania skutecznych rozwiązań systemowych. Reforma wymaga podejścia holistycznego, integrującego wszystkie komponenty zespołu terapeutycznego w spójną, elastyczną i efektywną całość organizacyjną - podkreśla gen. Gielerak.

Gen. Grzegorz Gielerak: Priorytetem jest wypracowanie rozwiązań o charakterze wdrożeniowym

Szef WIM-PIB zaznacza, że priorytetem jest wypracowanie rozwiązań o charakterze wdrożeniowym, skoncentrowanych na trzech strategicznych obszarach działania. Pierwszy obszar obejmuje stworzenie transparentnych ścieżek rozwoju zawodowego oraz kompleksową zmianę systemu kształcenia specjalistycznego, dostosowanego do współczesnych wymogów medycyny wojskowej. Drugi koncentruje się na opracowaniu skutecznych mechanizmów retencji kadr oraz działaniach podnoszących prestiż i atrakcyjność służby medycznej w siłach zbrojnych. Trzeci dotyczy optymalizacji modeli współpracy cywilno-wojskowej oraz implementacji innowacyjnych technologii medycznych, które zwiększą efektywność zabezpieczenia medycznego podczas operacji wojskowych i misji stabilizacyjnych.

Zgodnie z intencją organizatorów, celem spotkania jest integracja kompleksowej diagnozy systemu z praktycznymi działaniami naprawczymi. Jak mówi gen. Gielerak:

Przedstawimy m.in. szczegółową analizę aktualnych wyzwań kadrowych i organizacyjnych, zaprezentujemy sprawdzone rozwiązania implementowane w siłach zbrojnych państw NATO, a następnie zaproponujemy konkretne kierunki reform strukturalnych i legislacyjnych możliwych do wdrożenia w polskim systemie wojskowej służby zdrowia. Zmierzamy w ten sposób do stworzenia kompleksowej strategii, która nie tylko wzmocni potencjał medyczny sił zbrojnych, ale również przywróci równowagę między zakresem odpowiedzialności zawodowej a realnymi możliwościami działania, czyniąc służbę w mundurze atrakcyjnym wyborem kariery dla najzdolniejszych absolwentów uczelni medycznych.

Początek II Dorocznej Konferencji WIM-PIB „Lekarz wojskowy w cieniu deficytu – motywacje, bariery i znaczenie dla bezpieczeństwa państwa” zaplanowanej na 27 listopada - o godz. 9. Oto tematy paneli dyskusyjnych: