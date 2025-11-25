Wizyta minister obrony Francji w Polsce. Szef MON: "planujemy wspólne ćwiczenia"

25 listopada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Catherine Vautrin minister sił zbrojnych i weteranów Republiki Francuskiej, która przebywa z oficjalną wizytą w Polsce. Wśród tematów dzisiejszego spotkania delegacji Polski i Francji znalazły się kwestie dotyczące zwiększenia interoperacyjności wojsk państw europejskich i współpraca w obszarze przemysłów zbrojeniowym, zbrojenie Europy oraz kontynuacja wysiłków na rzecz sprawiedliwego pokoju kończącego wywołaną przez Rosję wojnę w Ukrainie.

Jak mówił wicepremier:

"Bardzo się cieszę i dziękuję za spotkanie z minister obrony Francji. Nasze relacje są najlepsze w historii. Jesteśmy najsilniejszymi państwami w Europie jeżeli chodzi o budowanie potencjału odstraszania. Współdziałamy i budujemy siłę Europy".

Według słów wicepremier Polska jest zainteresowana kooperacją z Francją.

"Francja jest jednym z ważniejszych partnerów i też państwem, które pozyska dużą część środków z programu SAFE, więc tutaj współdziałanie i wspólne zakupy sprzętu są jak najbardziej możliwe" – podkreślił szef MON.

Mówiąc o zdolnościach obronnych, które Polska chce pozyskać w tym kontekście, wicepremier wskazał zdolności do tankowania w powietrzu i transportu. Przypomniał, że do tej pory niemożliwe było pozyskanie przez Polskę produkowanych przez europejski koncern Airbus tankowców A330 MRTT - na przełomie 2015 i 2016 ówczesny szef MON Antoni Macierewicz podjął decyzję o wycofaniu Polski z programu pozyskania takich tankowców wraz z innymi krajami NATO (program Karkonosze). Airbus, w którym Francja odgrywa kluczową rolę, w ramach SAFE oferuje Polsce A330 MRTT i samoloty transportowe A400M.

"Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli przejść do kolejnego etapu już bardzo zaawansowanych prac na temat tych zdolności i na pewno doświadczenie Francji jest w tym bardzo pomocne" - dodał szef MON.

Jak zapewniał Kosiniak-Kamysz:

"Kontynuujemy naszą współpracę i na przyszły rok planujemy wspólne ćwiczenia. Współdziałamy także w ramach kontyngentów wojskowych. Tematem naszych rozmów był także rozwój i współpraca naszych gospodarek, w tym przemysłów zbrojeniowych".

Rozmowa z minister obrony Francji dotyczyła także dalszego wsparcia dla Ukrainy.

"Poruszyliśmy także temat sprawiedliwego pokoju na Ukrainie. Wspieramy Ukrainę ale nie może być pokoju dla Ukrainy bez Ukrainy. (…) Wśród tematów naszych różów znalazły się także: budowanie kolejnych zdolności wojsk i kwestie wykorzystania środków z unijnego programu SAFE. Jesteśmy tu zainteresowaniu kooperacja z Francją - w tym temacie".

Minister obrony Francji Catherine Vautrin po spotkaniu z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem podkreśliła, że jej kraj zdaje sobie sprawę z wagi Polski w Europie oraz faktu, że bezpieczeństwo całego kontynentu jest uzależnione od silnej flanki wschodniej NATO.

"Podobnie jak Polska, Francja chciałaby, żebyśmy mogli rozmawiać o pokoju, ale oznacza to, że musi to być dyskusja, w której Ukraina nie tylko jest zapraszana, ale ma prawo też wypowiedzieć swoje zdanie i musi być wysłuchana. Nie jest to logika kapitulacji Ukrainy i to jest punkt niezwykle dla nas ważny" - powiedziała.

Francuska minister obrony gratulowała Polsce za prace nad programem SAFE w czasie prezydencji w Radzie UE oraz podziękowała m.in. za możliwość wspólnego treningu sił zbrojnych. Dodała, że „silna flanka wschodnia Europy, to bezpieczeństwo całego kontynentu”.