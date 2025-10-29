Wojna na Ukrainie obnażyła nieadekwatność dotychczasowych doktryn medycznych NATO, wymuszając pilną rewizję polskiego systemu ochrony zdrowia.

Polska musi odejść od iluzji gotowości, skupiając się na adaptacji do chaosu, decentralizacji i improwizacji w medycynie wojennej.

Konieczne jest wdrożenie "Prolonged Field Care" i rozszerzenie kompetencji medycznych, a także pełna integracja systemów cywilnego i wojskowego.

Jakie są "pułapki systemowego nieprzygotowania", które Polska musi uniknąć, aby nie powtórzyć tragicznych doświadczeń Ukrainy?

Między doktryną NATO a ukraińską rzeczywistością

Wojna na Ukrainie brutalnie zweryfikowała dotychczasowe założenia doktrynalne. Przedłużone czasy ewakuacji sięgające 6-7 dni, brak możliwości użycia śmigłowców medycznych, masowe straty w ludziach przewyższające zdolności absorpcyjne systemu ochrony zdrowia – wszystko to wymusza gruntowną rewizję doktryny. NATO dostrzega te wyzwania – czego dowodem jest rozwój koncepcji przedłużonej opieki polowej (Prolonged Field Care, PFC) oraz zwiększony nacisk na decentralizację zdolności chirurgicznych – wobec czego Polska jako państwo frontowe nie może pozostać obojętna. Konflikt wysokiej intensywności toczący się za naszą wschodnią granicą odsłania całkowicie nowy obraz rzeczywistości operacyjnej – medyk staje się de facto chirurgiem polowym, punkt opatrunkowy zmienia się w prowizoryczną salę operacyjną, a „złota godzina” wydłuża się do krytycznego tygodnia.

Nasze dotychczasowe działania organizacyjne koncentrowały się na średnioterminowej strategii zwiększania interoperacyjności personelu medycznego, kierowanej do liderów ochrony zdrowia oraz ekspertów medycyny taktycznej. Wyrazem tego był pilotaż realizowany w szpitalu w Hajnówce, stanowiący jednocześnie punkt wyjścia do utworzenia Krajowego Centrum Doskonalenia Medycyny Taktycznej – w skrócie KCD-MEDTAC. Oba programy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ich wzajemne uzupełnianie pod względem zakresu i osiąganych rezultatów.

Projekt integracji cywilno-wojskowej w Hajnówce koncentrował się na strukturalnych oraz proceduralnych aspektach zabezpieczenia medycznego – takich jak współdziałanie instytucji, infrastruktura, łączność i logistyka – tworząc podwaliny pod wspólne szkolenia ze zdarzenia masowego (MASCAL). Natomiast projekt Krajowego Centrum Doskonalenia Medycyny Taktycznej skoncentrował się na rozwijaniu zasobów ludzkich – wiedzy i umiejętności personelu medycznego – w oparciu o ramy organizacyjne wypracowane podczas pilotażu w Hajnówce.

Choć zidentyfikowane wyzwania związane z fachowym przygotowaniem personelu medycznego do zadań medycyny taktycznej wciąż oczekują na systemowe decyzje w sprawie sposobu i trybu ich wdrożenia, dysponujemy dodatkowym, cennym zasobem wiedzy operacyjnej – doświadczeniami z wojny na Ukrainie – wymagającym pilnej analizy i adaptacji do polskiej strategii obronnej. W tym względzie zarówno lekceważenie doświadczeń ukraińskich, jak i ich mechaniczne, bezkrytyczne transferowanie do polskiego kontekstu operacyjnego stanowiłoby kardynalny błąd poznawczy o daleko idących konsekwencjach dla bezpieczeństwa narodowego.

Kluczowym wyzwaniem pozostaje więc rozróżnienie, które komponenty ukraińskiego modelu obrony stanowią uniwersalne imperatywy każdego systemu zabezpieczenia medycznego w warunkach wojny, a które z nich należy korygować zgodnie ze specyficznymi uwarunkowaniami geograficznymi, demograficznymi i doktrynalnymi Polski.

Wojna, medycyna, przetrwanie – medycyna w epoce chaosu i niepewności operacyjnej

Analiza krajowych przygotowań do zabezpieczenia medycznego konfliktów zbrojnych ujawnia fundamentalne nieporozumienie dotyczące charakteru współczesnej wojny. Dominacja logiki administracyjnej nad realiami operacyjnymi wytwarza iluzję gotowości systemu, której kruchość – zapewne nie w pełni uświadamiana przez samych decydentów – ujawni się dramatycznie w pierwszych godzinach i dniach realnego konfliktu.

Programy szkoleniowe koncentrujące się na aspektach organizacyjnych – tworzeniu sztabów kryzysowych, opracowywaniu procedur współdziałania, definiowaniu kompetencji instytucjonalnych – ignorują podstawową lekcję z konfliktu na Ukrainie: wojna wysokiej intensywności nie respektuje struktur biurokratycznych. Hierarchie dowodzenia załamują się pod presją masowych strat, systemy łączności ulegają degradacji, a decyzje podejmowane są na najniższym poziomie przez personel działający w izolacji.

Szczególnie niebezpieczne i zwodnicze okazują się założenia dotyczące architektury systemu ewakuacji medycznej. Dokumenty planistyczne konstruują model idealny: wieloszczeblowa struktura z punktami stabilizacyjnymi poziomu 1-4, chronione korytarze ewakuacyjne, sprawna sieć szpitali stacjonarnych – wszystko funkcjonujące według znanych algorytmów i przewidywalnych czasów transportu. Tymczasem doświadczenie ukraińskie pokazuje rzeczywistość, gdzie 40% infrastruktury medycznej ulega zniszczeniu w pierwszych trzech miesiącach wojny, linie ewakuacji są systematycznie atakowane, a improwizowane punkty medyczne w piwnicach szkół czy metrze stają się głównymi miejscami ratowania życia (ryc. 1).

Niżej rycina 1. Skala i intensywność strat – porównanie GWOT vs wojna w Ukrainie. Dalsza część tekstu pod ryciną.

i Autor: Archiwum prywatne

Transformacja myślenia wymaga zatem akceptacji trzech fundamentalnych ram poznawczych współczesnych konfliktów zbrojnych wysokiej intensywności. Pierwsza: chaos jako stan normalny – planowanie musi zakładać brak łączności, zniszczenie infrastruktury, izolację punktów medycznych. Druga: decentralizacja absolutna – każdy punkt medyczny musi być autonomiczny, każdy medyk samodzielny w decyzjach. Trzecia: improwizacja jako kluczowa kompetencja – zdolność adaptacji do warunków zastanych ważniejsza niż znajomość procedur.

W praktyce oznacza to, że najważniejszym dla polskiego systemu ochrony zdrowia wyzwaniem jest obecnie reorientacja edukacji medycznej z algorytmicznego „co zrobić" na adaptacyjne „jak myśleć" w warunkach deficytu, czyli przebudowa oparta na trzech kluczowych korektach metodologicznych. Pierwsza polega na zastąpieniu nauki algorytmów funkcjonujących w warunkach optymalnych treningiem adaptacyjnym w środowisku ekstremalnego deficytu zasobów. Druga obejmuje rezygnację z komfortowych ćwiczeń sztabowych na rzecz symulacji operujących w warunkach całkowitej izolacji informacyjnej i rozpadu systemów łączności. Trzecia wymaga porzucenia iluzji planowania linearnego i przygotowania personelu do funkcjonowania w clausewitzowskiej „mgle wojny" – stanie permanentnej niepewności, niepełnej informacji i dynamicznego chaosu, gdzie decyzje medyczne podejmowane są w oparciu o fragmentaryczne dane i intuicję operacyjną.

Ignorowanie tych lekcji doprowadzi do sytuacji, w której personel medyczny, choć doskonale przygotowany proceduralnie i administracyjnie, okaże się bezradny wobec brutalnej rzeczywistości wojny. Realia pola walki nie pytają o certyfikaty ani znajomość protokołów: gdy ratowanie życia wymaga wykonania torakotomii przy świetle latarki z użyciem apteczki polowej, kompetencje administracyjne – wypełnianie formularzy ewakuacyjnych czy znajomość procedur międzyinstytucjonalnych – tracą jakiekolwiek znaczenie.

Prolonged Field Care – nowy paradygmat opieki w warunkach pola walki

NATO antycypując konflikty charakteryzujące się czasami ewakuacji liczonymi w dniach oraz drastycznie ograniczoną mobilnością służb medycznych, uznaje PFC za kluczowy element przyszłych doktryn medycznych. Współczesne działania wojenne na Ukrainie potwierdzają trafność tej prognozy – czas od zranienia do leczenia definitywnego wydłużył się z 60-90 minut typowych dla operacji w Iraku i Afganistanie do 48-72 godzin, a w skrajnych przypadkach nawet do tygodnia (ryc. 2).

Niżej rycina 2. Charakterystyka środowisk walki a warunki ewakuacji i leczenia rannych – topografia wojny a topografia medycyny. Dalsza część tekstu pod ryciną.

i Autor: Archiwum prywatne

Dlatego również w Polsce konieczne jest szybkie wdrożenie nowych standardów szkoleniowych, które radykalnie poszerzą uprawnienia i kompetencje personelu medycznego – od ratowników po lekarzy specjalistów – na wszystkich poziomach zabezpieczenia medycznego pola walki. Ratownicy medyczni muszą opanować wykonywanie konikotomii, torakocentezy i fasciotomii. Pielęgniarki powinny być przygotowane do prowadzenia wielodniowej resuscytacji płynowej, obsługi respiratorów w warunkach polowych oraz wykonywania badań ultrasonograficznych w protokole FAST. Lekarze pierwszego kontaktu, tradycyjnie zajmujący się medycyną zachowawczą, w nowej rzeczywistości muszą być gotowi do wykonywania zabiegów ratujących życie, włączając w to laparotomię zwiadowczą czy amputację kończyn.

Procedury z zakresu damage control surgery (DCS) – m.in. laparotomia „zwiadowczo-tamponująca”, hemostaza miejscowa, czasowe pomosty naczyniowe (shunty) – nie mogą pozostawać wyłączną domeną centrów urazowych, lecz powinny być wykonywane już na poziomie znajdujących się w odległości 3-5 km od linii styczności z przeciwnikiem punktów stabilizacyjnych. Równie krytyczne w tych warunkach jest zarządzanie bólem – deficyt opioidów wymusza opanowanie alternatywnych metod analgezji: blokad regionalnych, protokołów ketaminowych oraz technik niefarmakologicznych.

Warto jednak podkreślić, że specyfika polskiego teatru działań – ograniczona głębia operacyjna, gęsta sieć szpitali, krótsze linie komunikacyjne – sprawia, że PFC powinna być traktowana jako opcja awaryjna na wypadek załamania systemu ewakuacji, a nie jako podstawowy model funkcjonowania służby zdrowia w warunkach konfliktu zbrojnego. Dlatego rzeczywistość operacyjna wymaga strategicznej segmentacji – precyzyjnego określenia, które grupy personelu wymagają jakich kompetencji, na jakim poziomie zaawansowania i w jakim horyzoncie czasowym.

Kluczowym kryterium takiej segmentacji musi być ekonomia szkolenia i utrzymania kompetencji. Przeszkolenie lekarza POZ do wykonywania torakotomii ratunkowej wymaga 200-300 godzin intensywnego treningu, regularnej recertyfikacji oraz – co kluczowe – stałej praktyki podtrzymującej umiejętności. Kompetencje, których nie podtrzymuje się regularną praktyką, szybko zanikają, więc finansowanie szkolenia lekarza w procedurze wykonywanej przez niego w codziennej praktyce raz na pięć lat jest w istocie czystym marnotrawstwem – zwłaszcza na tle inwestycji w intensywny trening zespołów, które taką procedurę wykonują na co dzień.

Odpowiedzią na ten dylemat ekonomiczno-szkoleniowy jest propozycja trzypoziomowej architektury kompetencyjnej, różnicującej zakres umiejętności według realnego prawdopodobieństwa ich wykorzystania. Poziom podstawowy – obejmujący 100% personelu – zapewnia opanowanie kluczowych umiejętności ratunkowych takich jak zaawansowana hemostaza, konikotomia igłowa, odbarczenie odmy prężnej. Poziom rozszerzony – dla 10-15% kadry szpitali przygranicznych, placówek zlokalizowanych w pobliżu obiektów strategicznych oraz wojewódzkich ośrodków referencyjnych – obejmuje procedury DCS i DCR (Damage Control Resuscitation), zaś poziom ekspercki – zarezerwowany dla 2-3% personelu – koncentruje się na najbardziej złożonych interwencjach, w tym rekonstrukcjach naczyniowych, neurochirurgii polowej i improwizowanych technikach ECMO.

Kwalifikacja kandydatów do poszczególnych poziomów powinna opierać się na kryteriach merytorycznych i geograficznych: personel szpitali przygranicznych, placówek zlokalizowanych przy obiektach strategicznych oraz w rejonach stacjonowania wojsk musi dysponować szerszym spektrum kompetencji niż zespoły z ośrodków położonych w głębi kraju. Podobnie, młodsi lekarze, z perspektywą 30-40 lat pracy, są lepszą inwestycją szkoleniową niż osoby u progu emerytury, a chirurdzy z doświadczeniem urazowym szybciej i pewniej opanowują techniki DCS niż specjaliści medycyny rodzinnej.

Właściwa selekcja kandydatów to jednak tylko pierwszy krok – równie istotna jest analiza efektywności kosztowej całego przedsięwzięcia. Koszt pełnego przygotowania lekarza w zakresie PFC wynosi ok. 50-100 tys. zł. Multiplikacja tej kwoty przez dziesiątki tysięcy pracowników generuje wydatek rzędu miliardów złotych, przy czym około 80% tej inwestycji ulegnie deprecjacji przez brak regularnej praktyki. Dlatego koncentracja zasobów na wyselekcjonowanej grupie – 5000 osób na poziomie rozszerzonym oraz 500 na poziomie eksperckim – umożliwia prowadzenie intensywnych szkoleń cyklicznych z gwarancją rzeczywistego utrzymania nabytych kompetencji.

Lepiej bowiem dysponować 1000 doskonale przygotowanych specjalistów niż 10 000 powierzchownie przeszkolonych medyków, których kompetencje zanikną przed pierwszym poważnym sprawdzianem. Stąd strategiczna alokacja zasobów – oparta na rzetelnej ocenie rzeczywistego ryzyka oraz potencjału trwałego utrzymania nabytych kompetencji – pozostaje jedyną realną drogą do skutecznej transformacji systemu ochrony zdrowia na rzecz bezpieczeństwa medycznego państwa.

Przyjęte założenia wymagają przełożenia na konkretne standardy szkoleniowe. Program doskonalenia zawodowego obejmuje minimum 18 godzin rocznie ćwiczeń na modelach tkankowych, cykliczne symulacje 72-godzinnej opieki bez ewakuacji oraz certyfikację kompetencji co 2-3 lata. Tak skonstruowane szkolenie przygotowuje personel do autonomicznego funkcjonowania w warunkach całkowitej izolacji operacyjnej, gdy wsparcie chirurgiczne i ewakuacja powietrzna pozostają nieosiągalne.

Opanowanie technicznych aspektów przedłużonej opieki polowej jest warunkiem koniecznym, lecz samo w sobie nie wystarcza do osiągnięcia pełnej skuteczności. Równie istotna – a może jeszcze trudniejsza – jest transformacja mentalna: personel musi przełamać barierę psychologiczną i zaakceptować działanie poza granicami formalnych kompetencji. W warunkach konfliktu wysokiej intensywności wybór jest jednoznaczny: przekroczenie uprawnień w celu ratowania życia lub akceptacja masowych zgonów pacjentów czekających na ewakuację, która może nigdy nie nastąpić.

Granica kompetencji w warunkach przedłużonej izolacji, medycznej opieki polowej, określana jest potrzebą ratowania życia, a nie formalnym zakresem uprawnień wynikającym z systemu specjalizacji.

Koniec iluzji podziałów – medycyna cywilna i wojskowa wobec wspólnego pola walki

Skuteczność zabezpieczenia medycznego w konfliktach wysokiej intensywności determinuje poziom rzeczywistej – nie deklaratywnej – integracji systemów cywilnego i wojskowego. Dotychczasowa praktyka ograniczona do spotkań informacyjnych, konferencji, warsztatów, protokołów współpracy i okazjonalnych ćwiczeń stanowi jedynie kruchą fasadę gotowości, która załamie się w pierwszych godzinach realnego konfliktu.

Doświadczenie wojny na Ukrainie brutalnie obnaża tę iluzję i dostarcza empirycznych wskazówek co do niezbędnych kierunków zmian, pokazując, jak dobitnie współczesny konflikt zbrojny podważa iluzoryczne granice kompetencyjne między systemami medycznymi – granic, które w warunkach pokoju wydawały się nieprzekraczalne. Sztywne podziały – tu kończy się medycyna wojskowa, tam zaczyna cywilna – rozpadły się w zderzeniu z masowym napływem rannych przekraczającym możliwości obu systemów. Siedmiu na dziesięciu rannych żołnierzy otrzymuje pomoc w placówkach cywilnych, cywilni chirurdzy wykonują zabiegi damage control, wojskowi anestezjolodzy znieczulają cywilne ofiary ostrzału, pielęgniarki z oddziałów geriatrycznych prowadzą triaż bojowy, a dentyści asystują przy amputacjach – ponieważ współczesna wojna nie respektuje podziałów administracyjnych i bezwzględnie wymusza natychmiastową adaptację systemu do realiów pola walki, jakie występują w danym momencie (ryc. 3).

Niżej rycina 3. Topografia ran i wyniki leczenia – porównanie śmiertelności według lokalizacji (GWOT vs Ukraina). Dalsza część tekstu pod ryciną.

i Autor: Archiwum prywatne

Lekcja ukraińska jest jednoznaczna: integracja systemów nie może być improwizowana pod presją pierwszych strat – musi być metodycznie przygotowana w czasie pokoju. Dlatego polski model współpracy cywilno-wojskowej powinien od początku opierać się na trzech filarach: po pierwsze – na szkoleniach krzyżowych, w których personel cywilny i wojskowy ćwiczy według identycznych protokołów i na tym samym sprzęcie, po drugie – na standaryzacji procedur pozwalającej w 24 godz. przekształcić każdy szpital powiatowy w placówkę zdolną przyjąć 100 rannych, z blokami do chirurgii ratunkowej i strefami dekontaminacji, po trzecie – na unifikacji technicznej zapewniającej pełną interoperacyjność sprzętu i systemów oraz płynne przekazywanie pacjentów pomiędzy kolejnymi poziomami opieki przy zachowaniu ciągłości leczenia.

Modelowym przykładem takiej transformacji są szpitalne oddziały ratunkowe, których architektura musi umożliwiać dynamiczną ekspansję strefową: strefa czerwona (resuscytacja) rozszerza się na sale zabiegowe, strefa żółta obejmuje poczekalnie i korytarze, podczas gdy strefa zielona wykorzystuje przestrzenie wejściowe i zadaszone parkingi. Trzykrotne zwiększenie przepustowości w czasie 4 godzin wymaga przećwiczonych protokołów aktywacji, przygotowanych modułów wyposażenia – łóżka polowe, respiratory transportowe, zestawy infuzyjne – oraz dedykowanych zespołów odpowiedzialnych za ujęte w planach kryzysowych powiększenie kubatury i powierzchni (ryc. 4).

Niżej rycina 4. Zróżnicowanie warunków ewakuacji medycznej w zależności od środowiska walki – doświadczenia GWOT i Ukrainy. Dalsza część tekstu pod ryciną.

i Autor: Grzegorz Gielerak/ Archiwum prywatne

Równie krytycznym elementem jest adaptacja bloków operacyjnych wymagająca podwójnego zestawienia instrumentarium – „niebieskiego" do zabiegów planowych i „czerwonego" do chirurgii ratunkowej – oraz przestrzennej, sprzętowej i kadrowej reorganizacji umożliwiającej równoczesne operowanie dwóch pacjentów na jednej sali.

Przy założeniu, że u 40% operowanych rannych dochodzi do masywnych krwotoków, system krwiodawstwa musi ewoluować w kierunku zdecentralizowanego, mobilnego krwiolecznictwa – z możliwością natychmiastowego pozyskiwania i przetaczania krwi na poziomie taktycznym oraz ze standaryzowanymi protokołami masywnej transfuzji. Zmiana ta powinna obejmować także utworzenie w każdym województwie bazy 5000 zarejestrowanych dawców wraz z systemem mobilizacji SMS, uruchamianie w trybie alarmowym punktów poboru w szkołach i zakładach pracy oraz wdrożenie szybkich badań serologicznych i protokołów bezpośredniej transfuzji krwi grupy 0 Rh minus dla pacjentów w stanie krytycznym.

Program skutecznej integracji cywilno-wojskowej wymaga również rozwiązań legislacyjnych, w których kluczowe regulacje powinny określać tryb powoływania personelu cywilnego do służby w warunkach zagrożenia, algorytm przejmowania zarządzania szpitalami przez struktury wojskowe, podstawy prawne dla stosowania procedur TCCC i damage control w placówkach cywilnych oraz – co krytyczne – ochronę prawną personelu przekraczającego standardowe kompetencje w sytuacjach ratowania życia. W przeciwnym razie brak odpowiednich ram prawnych spowoduje paraliż systemu w pierwszych godzinach konfliktu, gdy chaos kompetencyjny – niejasność dowodzenia, konflikt protokołów, strach przed odpowiedzialnością karną – doprowadzi do śmierci setek rannych nie z powodu deficytu zasobów, ale wskutek niemożności podjęcia wymaganych decyzji.

Psychiczna odporność personelu medycznego – brakujący filar doktryny współczesnej medycyny pola walki

Pomijanie wymiaru psychologicznego w dokumentach doktrynalnych stanowi istotną lukę w przygotowaniu systemów medycznych na realia współczesnych konfliktów. Personel medyczny, wyszkolony w paradygmacie holistycznej troski o każdego pacjenta, musi przejść brutalną transformację mentalną – nauczyć się podejmowania decyzji o zaprzestaniu resuscytacji, akceptować masową śmiertelność, funkcjonować w warunkach, gdzie zasoby pozwalają ratować jedynie część rannych. Żadne doświadczenie medycyny czasu pokoju nie przygotowuje na taką skalę dylematów etycznych i obciążenia psychicznego.

Brutalna weryfikacja tej tezy przychodzi z pola walki. Dane z wojny na Ukrainie ujawniają dramatyczną skalę problemów psychicznych jakich doświadcza personel medyczny – zespół stresu pourazowego dotyczy 60-70% pracowników, depresja około 40% kadry, a wypalenie zawodowe wymusza rotację co trzeciego medyka w trzymiesięcznych cyklach.

Projekcja tych wskaźników na polskie warunki wskazuje, że w pierwszym roku konfliktu możemy stracić około 15 000 wykwalifikowanych medyków wyłącznie z przyczyn psychologicznych, tj. równowartość całego potencjału kadrowego dużego województwa.

W obliczu zagrożenia katastrofą kadrową, potencjalnie bardziej paraliżującą niż zniszczenia infrastruktury, polski system ochrony zdrowia wymaga natychmiastowego wdrożenia trzystopniowego programu wsparcia psychologicznego personelu medycznego. Pierwsza faza – przygotowanie przedekspozycyjne – obejmuje symulacje trudnych decyzji triażowych i trening funkcjonowania pod ekstremalną presją, zanim personel rzeczywiście jej doświadczy. Drugi element to system rotacji operacyjnych ograniczających ekspozycję na traumę do maksymalnie trzymiesięcznych okresów, z obowiązkowymi przerwami na regenerację psychiczną. Ostatni komponent stanowi kompleksowa opieka potraumatyczna łącząca wsparcie rówieśnicze z dedykowaną pomocą psychiatryczną.

Nowy realizm medyczny – między cyfrową przewagą a manualnym przetrwaniem

Dominujący w zachodnich doktrynach paradygmat supremacji technologicznej wymaga głębokiej rewizji w świetle doświadczeń ukraińskich. Systematyczne niszczenie infrastruktury medycznej, cyberataki paraliżujące systemy informatyczne oraz załamanie łańcuchów dostaw leków, materiałów medycznych i komponentów serwisowych obnażyły strukturalną podatność systemów ochrony zdrowia uzależnionych od zaawansowanych technologii.

Analiza strat poniesionych przez Ukrainę ujawnia trzy główne kategorie podatności technologicznej. Po pierwsze – fizyczna destrukcja infrastruktury: tomografy komputerowe i aparaty rezonansu magnetycznego są celami priorytetowymi, ponieważ ich szybkie odtworzenie jest praktycznie niemożliwe. Po drugie – cybernetyczne obezwładnienie szpitalnych systemów informatycznych: ataki ransomware paraliżują elektroniczną dokumentację medyczną, systemy zarządzania szpitalem i łączność. Po trzecie – degradacja wskutek przerwania serwisu i dostaw: respiratory najnowszej generacji bez dostępu do specjalistycznych materiałów eksploatacyjnych przestają funkcjonować, a diagnostyka laboratoryjna staje w miejscu z powodu braku importowanych odczynników.

Przyjmując, że podobne mechanizmy degradacji dotkną każdy system oparty na zaawansowanych technologiach, polski sektor ochrony zdrowia wymaga budowania odporności operacyjnej poprzez strategiczną niezależność od zaawansowanych technologii. Program transformacji kompetencyjnej koncentruje się na reaktywacji umiejętności podstawowych: diagnostyka kliniczna oparta na badaniu fizykalnym zastępującym obrazowanie radiologiczne, osłuchiwanie i opukiwanie w miejsce rutynowej radiografii, pełna ocena neurologiczna bez dostępu do tomografii komputerowej. Personel chirurgiczny musi odzyskać biegłość w technikach manualnych – operowanie piłami ręcznymi bez wspomagania elektrycznego, klasyczne techniki szycia bez staplerów mechanicznych, hemostaza osiągana przez precyzyjne podwiązywanie naczyń w miejsce elektrokoagulacji.

Filozofia niezależności technologicznej wykracza jednak poza umiejętności kliniczne, obejmując całą architekturę funkcjonowania szpitala. Priorytetem staje się przygotowanie systemów zapasowych. Dokumentacja medyczna musi działać równolegle w wersji papierowej, z procedurami natychmiastowego przejścia na tryb manualny. Komunikacja wymaga redundancji – obok systemów cyfrowych należy utrzymywać łączność radiową, sprawny system kurierski oraz sygnalizację wizualną. Diagnostyka laboratoryjna powinna dysponować metodami pasywnymi – testami paskowymi, mikroskopią świetlną i podstawowymi barwieniami.

Jest coś jeszcze – militarne technologie takie jak Digital Triage Assistant (DTA), umożliwiające bieżące monitorowanie parametrów życiowych i lokalizacji rannych, które mimo ogólnej wrażliwości systemów zaawansowanych na degradację w warunkach działań wojennych, zachowują kluczowe znaczenie w wybranych scenariuszach operacyjnych charakterystycznych dla potencjalnego konfliktu na terytorium Polski. Kluczem do skutecznego wykorzystania tych technologii jest ich selektywne stosowanie jako narzędzia wspierającego, a nie zastępującego tradycyjne metody triażu.

Specyfika geograficzno-demograficzna Polski wymaga w tej kwestii hybrydowego podejścia. W pierwszej fazie konfliktu, gdy infrastruktura telekomunikacyjna pozostaje częściowo sprawna, systemy typu DTA mogą znacząco przyspieszyć segregację rannych w punktach masowego ich napływu – dworcach kolejowych, przejściach granicznych, węzłach komunikacyjnych aglomeracji. Polska, w przeciwieństwie do Ukrainy, dysponuje gęstą siecią szpitali powiatowych w promieniu 30-40 km, co tworzy możliwość wykorzystania algorytmów DTA do optymalnej dystrybucji rannych według specjalizacji placówek w pierwszych godzinach i dniach agresji przeciwnika.

Wartość rozwiązań w rodzaju DTA jest zatem ściśle skorelowana z fazą konfliktu i stopniem degradacji infrastruktury – maksymalna w pierwszych dniach, malejąca wraz z postępującą destrukcją systemów teleinformatycznych. Doświadczenia ukraińskie potwierdzają, że fundamentem skutecznego działania pozostają kompetencje manualne i zdolność decyzyjna w warunkach chaosu, jednak całkowite odrzucenie technologii cyfrowych byłoby równie nieracjonalne jak bezkrytyczna wiara w ich niezawodność.

Polski system obronny potrzebuje w tej kwestii pragmatycznego podejścia: wykorzystać technologię gdy działa, być gotowym funkcjonować gdy zawiedzie, ale nie rezygnować z przewagi, jaką daje w specyficznych warunkach pierwszej fazy konfliktu, zanim infrastruktura ulegnie degradacji.

Wszystkie rozwiązania oparte na nowych technologiach tracą znaczenie bez kluczowego zabezpieczenia – infrastruktury szpitalnej zdolnej do autonomicznego funkcjonowania bez zasilania elektrycznego przez minimum 72 godziny. Niezbędne są oświetlenie awaryjne oparte na systemach mechanicznych lub chemicznych, grawitacyjna wentylacja sal operacyjnych, ręczne pompy infuzyjne i resuscytatory. Każde urządzenie elektroniczne powinno mieć swój mechaniczny odpowiednik lub jasno opisaną procedurę zastępującą jego działanie.

Wdrożenie tych pozornie prostych rozwiązań ujawnia fundamentalny paradoks: przygotowanie do funkcjonowania bez technologii wymaga znacznie większego nakładu szkoleniowego niż obsługa najbardziej zaawansowanych systemów.

Wykonanie appendektomii w świetle latarki, przy użyciu podstawowych narzędzi, stawia przed chirurgiem wyższe wymagania niż ten sam zabieg w sali operacyjnej o wysokim nasyceniu technologii.

Polski system musi przyjąć, że w warunkach konfliktu wysokiej intensywności technologia stanie się luksusem, a przetrwanie będzie zależeć od umiejętności pracy na poziomie medycyny połowy XX wieku, z wykorzystaniem wiedzy XXI wieku.

Przestroga przed iluzją gotowości, czyli pułapki systemowego nieprzygotowania

Analiza współczesnych konfliktów wysokiej intensywności, szczególnie wojny ukraińsko-rosyjskiej oraz wcześniejszych starć w Syrii i Jemenie, ujawnia fundamentalną rozbieżność między tradycyjnymi modelami planowania kryzysowego – opartymi na założeniach kontrolowanej eskalacji, funkcjonującej infrastruktury i ograniczonej skali strat – a brutalnymi realiami wojny totalnej charakteryzującej się całkowitym załamaniem systemów cywilnych, masową skalą destrukcji i degradacją wszelkich struktur zarządzania.

Doświadczenia ostatniej dekady dostarczają bezlitosnej weryfikacji założeń będących podstawą dotychczasowych doktryn zabezpieczenia medycznego: koncepcja „złotej godziny" ewakuacji okazała się mirażem wobec 72-godzinnych czasów transportu na Ukrainie, wielopoziomowy system segregacji medycznej poziomu 1-4 załamał się pod naporem setek rannych trafiających jednocześnie do punktów medycznych, a doktryna technologicznej przewagi nie wytrzymała konfrontacji z rzeczywistością pola walki, gdzie zabiegi wykonuje się przy oświetleniu awaryjnym, a analgezja często jest tylko częściowa.

Pierwsza pułapka: substytucja procedur za kompetencje

Struktury odpowiedzialne za organizację obrony i ochrony zbyt często skupiają się na produkowaniu elaboratów proceduralnych, budowaniu struktur zarządzania i spisywaniu algorytmów współdziałania. Tymczasem praktyka pokazuje, że w warunkach skrajnego przeciążenia o przetrwaniu decydują przede wszystkim realne umiejętności personelu. Procedury koordynacji międzyinstytucjonalnej niewiele znaczą, gdy jedynymi zasobami są apteczka polowa i własne kompetencje kliniczne.

Druga pułapka: elitaryzm szkoleniowy

Ograniczenie programów edukacyjnych do wąskiej grupy decydentów i kadry kierowniczej wytwarza iluzję przygotowania. Gdy infrastruktura zostaje zniszczona, hierarchie się załamują, a łańcuch dowodzenia pęka, przetrwanie systemu zależy od kompetencji każdego członka personelu. O zdolności systemu do absorpcji strat przesądzają masowe szkolenia praktyczne, a nie seminaria i wykłady dla zarządzających.

Trzecia pułapka: planowanie etapowo-adaptacyjne zamiast transformacji

Próby dostosowania istniejącego systemu poprzez powierzchowne modyfikacje strukturalne ignorują rzeczywistą skalę wyzwania. Konflikt wysokiej intensywności, generujący pięćdziesięciokrotnie większe straty niż doświadczenia wojny z Iraku czy Afganistanu, wymaga gruntownego przeprojektowania całej architektury zabezpieczenia medycznego. System skalibrowany na dziesiątki rannych miesięcznie musi ewoluować w maszynę zdolną obsłużyć setki rannych dziennie – to przejście na nowy poziom, nie iteracyjny lifting.

Czwarta pułapka: technologiczny determinizm

Poleganie na zaawansowanych systemach informatycznych, telemedycynie i wysokospecjalistycznym sprzęcie ignoruje fundamentalną podatność technologii na degradację w warunkach pola walki – cyberataki paraliżują infrastrukturę cyfrową, precyzyjne uderzenia niszczą aparaturę medyczną, a przerwane łańcuchy dostaw unieruchamiają urządzenia zależne od importowanych komponentów. Podstawą przetrwania systemu medycznego pozostają kompetencje manualne oraz zdolność funkcjonowania w warunkach całkowitego załamania infrastruktury technologicznej.

Piąta pułapka: ignorowanie wymiaru psychologicznego

Programy szkoleniowe systematycznie pomijają komponent przygotowania psychologicznego na konfrontację z masowymi stratami. Personel pozbawiony treningu mentalnego doświadcza paraliżu decyzyjnego, gdy zmuszony jest do brutalnego triażu przy niewystarczających zasobach. Brak systemowego wsparcia psychologicznego prowadzi do kaskadowego załamania kadr – wypalenie zawodowe, PTSD i odejścia z pracy paraliżują zdolność systemu do reagowania w kluczowych momentach kryzysu (ryc. 5).

Niżej rycina 5. Transformacja medycyny wojskowej w warunkach współczesnych konfliktów – od doświadczeń sojuszniczych do polskich rozwiązań systemowych. Dalsza część tekstu pod ryciną.

i Autor: Archiwum prywatne

Historia nie wybacza nieprzygotowania. Społeczeństwa, które poprzestają na działaniach pozornych, płacą najwyższą cenę – mierzoną nie w stratach materialnych, lecz w tysiącach ofiar, którym można było zapobiec. Okno czasowe na rzeczywistą transformację pozostaje otwarte, ale kurczy się z każdym dniem. To, czy postawimy na realne przygotowanie, czy na „teatr bezpieczeństwa”, przesądzi, czy system bezpieczeństwa medycznego stanie się filarem odporności państwa, czy przeciwnie – źródłem i akceleratorem humanitarnej katastrofy.

Polska dysponuje dziś strategiczną przewagą czasową umożliwiającą wykorzystanie doświadczeń empirycznych z trwających konfliktów, co jednak wymaga determinacji politycznej w podejmowaniu kontrowersyjnych decyzji, alokacji odpowiednich zasobów finansowych oraz społecznej akceptacji dla trudnego procesu transformacji. Zaniechanie tych działań skazuje nasz kraj na powtórzenie ukraińskiej trajektorii – heroiczną, lecz tragiczną w skutkach próbę nadrobienia dekad zaniedbań w warunkach już trwającej agresji.