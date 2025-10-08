Niemcy zaostrzają prawo antydronowe. Zestrzelenie bezzałogowca możliwe w obliczu zagrożenia?

2025-10-08 16:30

Rząd Niemiec przyjął projekt ustawy o policji, który znacząco rozszerza uprawnienia służb w zakresie zwalczania zagrożeń związanych z dronami. Nowe przepisy, będące odpowiedzią na serię incydentów nad niemieckimi lotniskami, przewidują m.in. możliwość zestrzeliwania bezzałogowych statków powietrznych w sytuacjach poważnego zagrożenia. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz skuteczniejszą walkę z ekstremizmem i przemytem ludzi.

Ostatnie tygodnie przyniosły serię niepokojących incydentów z udziałem dronów, które zakłóciły funkcjonowanie niemieckich lotnisk. Jak podaje agencja DPA, najbardziej dotkliwe były zdarzenia nad lotniskiem w Monachium, gdzie obecność bezzałogowców doprowadziła do odwołania wielu lotów i wpłynęła na plany ponad 10 tys. podróżnych. Bezzałogowiec został również zauważony nad obiektem Bundeswehry w pobliżu portu lotniczego, co dodatkowo uwypukliło luki w dotychczasowych regulacjach.

„Incydenty z udziałem dronów zagrażają bezpieczeństwu kraju. Nie pozwolimy na to. Wzmacniamy kompetencje policji, aby w przyszłości szybciej wykrywać i zwalczać drony. Taką decyzję podjął dziś rząd” — podkreślił kanclerz Niemiec Friedrich Merz na platformie X.

W przypadku naruszenia niemieckiej przestrzeni powietrznej przez drony, służby będą mogły je neutralizować. Reuters informuje, że metody te obejmują:

  • zestrzelenie dronów w sytuacjach poważnego zagrożenia lub ryzyka wyrządzenia poważnej szkody,
  • wykorzystanie laserów,
  • zakłócanie sygnałów sterujących i nawigacyjnych.

Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt zapowiedział również utworzenie jeszcze w tym roku wspólnego centrum obrony przed dronami dla rządu federalnego i krajów związkowych. Powstanie także specjalna policyjna jednostka zajmująca się zwalczaniem dronów, której siedziba znajdzie się w Berlinie.

Rozszerzenie uprawnień w walce z ekstremizmem

Nowa ustawa przewiduje również rozszerzenie uprawnień policji w innych obszarach, takich jak zwalczanie ekstremizmu i przestępczości związanej z przemytem ludzi. Policja zyska możliwość:

  • monitorowania połączeń telefonicznych,
  • zatrzymywania osób zobowiązanych do opuszczenia kraju, aby zapobiec ich ukrywaniu się,
  • przeprowadzania kontroli w strefach zakazu posiadania broni i noży na dworcach i w pociągach.

Co dalej z projektem ustawy?

Projekt ustawy trafi teraz do Bundestagu. Aby nowe przepisy weszły w życie, konieczna jest zgoda zarówno Bundestagu, jak i Bundesratu. Warto zaznaczyć, że we wtorek rząd Bawarii przyjął już podobny projekt ustawy, który również daje policji szersze uprawnienia wobec dronów, w tym możliwość ich zestrzeliwania. Dotychczasowe działania służb były ograniczone przez obowiązujące przepisy i brak odpowiedniego sprzętu.

