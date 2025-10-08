Niemcy zaostrzają prawo antydronowe. Zestrzelenie bezzałogowca możliwe w obliczu zagrożenia?

Ostatnie tygodnie przyniosły serię niepokojących incydentów z udziałem dronów, które zakłóciły funkcjonowanie niemieckich lotnisk. Jak podaje agencja DPA, najbardziej dotkliwe były zdarzenia nad lotniskiem w Monachium, gdzie obecność bezzałogowców doprowadziła do odwołania wielu lotów i wpłynęła na plany ponad 10 tys. podróżnych. Bezzałogowiec został również zauważony nad obiektem Bundeswehry w pobliżu portu lotniczego, co dodatkowo uwypukliło luki w dotychczasowych regulacjach.

„Incydenty z udziałem dronów zagrażają bezpieczeństwu kraju. Nie pozwolimy na to. Wzmacniamy kompetencje policji, aby w przyszłości szybciej wykrywać i zwalczać drony. Taką decyzję podjął dziś rząd” — podkreślił kanclerz Niemiec Friedrich Merz na platformie X.

Die Polizei schützt uns alle. Dafür braucht sie eine gute Ausrüstung und die richtigen Befugnisse. Deshalb modernisieren wir das Bundespolizeigesetz: für mehr Kontrollen in Waffen und Messerverbotszonen, die Nutzung von Drohnen und präventive Telekommunikationsüberwachung.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 8, 2025

W przypadku naruszenia niemieckiej przestrzeni powietrznej przez drony, służby będą mogły je neutralizować. Reuters informuje, że metody te obejmują:

zestrzelenie dronów w sytuacjach poważnego zagrożenia lub ryzyka wyrządzenia poważnej szkody,

wykorzystanie laserów,

zakłócanie sygnałów sterujących i nawigacyjnych.

Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt zapowiedział również utworzenie jeszcze w tym roku wspólnego centrum obrony przed dronami dla rządu federalnego i krajów związkowych. Powstanie także specjalna policyjna jednostka zajmująca się zwalczaniem dronów, której siedziba znajdzie się w Berlinie.

Rozszerzenie uprawnień w walce z ekstremizmem

Nowa ustawa przewiduje również rozszerzenie uprawnień policji w innych obszarach, takich jak zwalczanie ekstremizmu i przestępczości związanej z przemytem ludzi. Policja zyska możliwość:

monitorowania połączeń telefonicznych,

zatrzymywania osób zobowiązanych do opuszczenia kraju, aby zapobiec ich ukrywaniu się,

przeprowadzania kontroli w strefach zakazu posiadania broni i noży na dworcach i w pociągach.

Co dalej z projektem ustawy?

Projekt ustawy trafi teraz do Bundestagu. Aby nowe przepisy weszły w życie, konieczna jest zgoda zarówno Bundestagu, jak i Bundesratu. Warto zaznaczyć, że we wtorek rząd Bawarii przyjął już podobny projekt ustawy, który również daje policji szersze uprawnienia wobec dronów, w tym możliwość ich zestrzeliwania. Dotychczasowe działania służb były ograniczone przez obowiązujące przepisy i brak odpowiedniego sprzętu.

