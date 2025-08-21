Polska reaguje na rosyjskie ataki. Wojsko poderwało myśliwce

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.

Rosja dokonała ataków rakietowych w kierunku Ukrainy w tym również użyła broni hipersonicznej

Polskie lotnictwo wspierają szwedzkie myśliwce JAS-39 Gripen operujące w Malborku.

W czwartek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że polskie wojsko podjęło działania w odpowiedzi na intensywną aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu. Samoloty Federacji Rosyjskiej prowadziły kolejne uderzenia rakietowe na terytorium Ukrainy, a część z nich wykonywała loty w rejonach graniczących z Polską. W związku z tym w powietrze poderwano dyżurne pary myśliwców, a systemy obrony powietrznej i radiolokacyjnej zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Jak podkreśliło Dowództwo, wszystkie procedury zostały uruchomione w celu zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Polski. Szczególną uwagę zwrócono na rejony wschodnie kraju, gdzie ryzyko związane z rosyjską aktywnością jest największe. Działania miały charakter prewencyjny i obronny, a ich celem była nie tylko ochrona polskiego nieba, lecz także pokazanie gotowości do natychmiastowej reakcji na ewentualne zagrożenia.

W operacji uczestniczyły również samoloty sojusznicze, co jest częścią wspólnego systemu reagowania NATO. Wojsko podkreśla, że przestrzeń powietrzna kraju jest stale monitorowana, a sytuacja analizowana na bieżąco. Takie działania mają nie tylko wymiar praktyczny, ale także symboliczny stanowią jasny sygnał, że bezpieczeństwo granic Polski i jej obywateli pozostaje priorytetem, a reakcja na zagrożenia jest szybka i zdecydowana.

Polskim myśliwcom towarzyszyły w tej akcji szwedzkie myśliwce JAS-39 Gripen Szwedzkich Sił Powietrznych, które operują z bazy w Malborku w ramach pomocy sojuszniczej NATO. W komunikacie podkreślono również, że działania mają charakter prewencyjny i obronny, a ich celem jest ochrona terytorium Polski oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców kraju.

Jednocześnie zapewniono, że polskie niebo jest stale monitorowane przez systemy radiolokacyjne i sojusznicze, a reakcje wojsk lotniczych podejmowane są natychmiastowo w przypadku zagrożenia. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na bieżąco podaje komunikaty w kwestii monitorowania i bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.