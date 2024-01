Włoskie fregaty wspomagają naszą Marynarkę Wojenną. Na pokładzie… żaglowca Amerigo Vespuci (GALERIA)

Sztab Generalny Wojska Polskiego zakomunikował po platformie X, o tym że… Włoska fregata ITS Luigi Rizzo przejęła zadania od siostrzanej jednostki ITS Antonio Marceglia. To już trzeci włoski okręt, który wzmacnia obronę polskiego wybrzeża i ochronę infrastruktury krytycznej. Kontrola sytuacji powietrznej i nawodnej w rejonie Morza Bałtyckiego to element wspólnych działań sojuszniczych odstraszający potencjalnego przeciwnika.

Tyle komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej. Dodać należy, że jednostki włoskiej floty wojennej (Marine Militare) wykonują zadania w polskiej strefie Morza Bałtyckiego (i poza nią także) na mocy porozumień zawartych przez resorty obrony Polski i Włoch. Marine Militare to główna siła NATO na Morzu Śródziemnym. O jej potencjale świadczy m.in. to, że ma na stanie dwa lotniskowce. Są to jednostki o napędzie konwencjonalnym, ale – co jest ważniejsze przy zasięgu operacyjnym wynikającym z tego, że działa na Morzu Śródziemnym – zdolnym do obsługi myśliwców F-35B. Co prawda jeden z tych lotniskowców ma być wycofany ze służby, ale Włosi zamierzają go zastąpić nowym okrętem. Zwodowano go w 2019 r. Należy zaznaczyć, że Marine Militare wychodzi poza Morze Śródziemne i pojawiła się już w rejonie Indo-Pacyfiku dla wsparcia US Navy.

Wracając do jednostek, które wspomagają naszą Marynarkę Wojenną. ITS Antonio Marcegila to niemały okręt, bo o długości 114 m, szerokości 20 m i wyporności 6900 t. Jego główne uzbrojenie stanowią pociski przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Aster 15 i Aster 30. Głównym zadaniem tej jednostki było wzmocnienie polskiej obrony przeciwlotniczej. Teraz podobne zadania będzie wykonywał bliźniaczy ITS Lugi Rizzo.

Warto zaznaczyć, że Marine Militare ma (prawdopodobnie) największy w świecie… żaglowy okręt szkoleniowy. To Amerigo Vespusci. Ponad 4100 t wyporności, przy długości 101 m, i 24 żaglach na trzech masztach robi wrażenie. Zresztą, zobaczcie sami, jak prezentuje się ta fregata...