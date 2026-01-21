Challenger 3 przeszedł kluczowy test. Pierwsze załogowe strzelanie już za nim

Brytyjski czołg Challenger 3 przeszedł pierwszy załogowy test strzelecki, co jest kluczowym krokiem w programie modernizacji armii.

Po raz pierwszy od ponad 30 lat nowy brytyjski czołg podstawowy oddał strzał z załogą na pokładzie, potwierdzając gotowość konstrukcji.

Czołg wyposażony jest w nową wieżę, gładkolufową armatę 120 mm i ulepszone systemy, które mają zapewnić mu dominację na współczesnym polu walki.

Pierwsze załogowe strzelanie Challengera 3

Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) poinformował, że testy Challengera 3 odbyły się w ośrodku szkoleniowym brytyjskiego ministerstwa obrony. Według RBSL to pierwszy przypadek od ponad 30 lat, gdy nowo opracowany brytyjski czołg podstawowy oddał strzał z głównego uzbrojenia na krajowym poligonie. Próby były częścią etapowego programu weryfikacji bezpieczeństwa i osiągów pojazdu przed jego wprowadzeniem do służby.

„Testy stanowiły element stopniowej weryfikacji zdolności i systemów pojazdu przed wprowadzeniem go do służby. Realizowano je według starannie zaplanowanego, etapowego programu, który rozpoczął się od zdalnego sterowania, a następnie przeszedł do strzelań z udziałem załogi obsługiwanej przez personel RBSL” - wyjaśniła firma.

▶️ Challenger 3 reaches key milestone with first-evercrewed live firing trialshttps://t.co/I5srj7VNtz pic.twitter.com/kWaf2R4dJs— Rheinmetall (@RheinmetallAG) January 20, 2026

Testy rozpoczęto od strzelań zdalnych, a dopiero po zakończeniu kluczowych procedur bezpieczeństwa przystąpiono do strzelań z udziałem załogi.

Rebecca Richards, dyrektor zarządzająca Rheinmetall BAE Systems Land, podkreśliła, że próby potwierdzają gotowość konstrukcji: „To ogromnie ważne osiągnięcie dla programu Challenger 3 i dowód umiejętności oraz zaangażowania zespołów realizujących ten projekt. Przeprowadzenie strzelań najpierw w trybie zdalnym, a następnie z załogą w wieży, odzwierciedla ogrom pracy włożonej w zapewnienie, że konstrukcja jest bezpieczna, solidna i gotowa do eksploatacji. Pokazuje to, jak daleko zaszedł cały program, i stanowi powód do dumy dla brytyjskiego rozwoju pojazdów opancerzonych”.

Mark Colley, Army Senior Responsible Owner w Ministerstwie Obrony Wielkiej Brytanii zaznaczył natomiast, że: „Ten kamień milowy pokazuje korzyści płynące z bliskiej współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony a przemysłem. Udane strzelanie z udziałem załogi w Challengerze 3 jest namacalnym dowodem postępów w dostarczaniu zmodernizowanego czołgu podstawowego, którego potrzebuje brytyjska armia”.

Po zakończeniu obecnej fazy Challenger 3 wejdzie w kolejne etapy badań przed osiągnięciem gotowości operacyjnej. Nowy czołg ma stać się fundamentem przyszłych zdolności pancernych Wielkiej Brytanii. Pojazdy są projektowane i produkowane w zakładach RBSL w Telford, we współpracy z brytyjskim przemysłem, partnerami z państw sojuszniczych oraz europejskimi dostawcami systemów wojskowych.

Challenger 3 - nowa jakość w brytyjskiej armii?

Challenger 3 jest produkowany przez RBSL w ramach kontraktu o wartości ponad 800 mln funtów, a do brytyjskiej armii trafi łącznie 148 takich zmodernizowanych czołgów, opartych na podwoziach Challenger 2. Nowy czołg różni się od swojego poprzednika przede wszystkim całkowicie nową wieżą z armatą gładkolufową Rheinmetall L55A1 kalibru 120 mm, zastępującą poprzednią konstrukcję, czyli gwintowaną armatę L30A1 kalibru 120 mm, znaną z Challengerów 1 oraz Challengerów 2.

Challenger 3 otrzymuje też modułowy system pancerza zwiększający ochronę, nowoczesne układy obserwacji i celowania zarówno dla dowódcy, jak i działonowego, ulepszone zawieszenie hydropneumatyczne oraz rozbudowaną architekturę cyfrową, które mają mu pomóc działać w realiach współczesnego pola walki.

Program wciąż znajduje się w fazie demonstracyjnej, w której ośmiu prototypów jest wykorzystywanych do potwierdzania zgodności projektu z wymaganiami operacyjnymi i technicznymi. W minionym roku RBSL testował m.in. mobilność czołgi i zbierał dane o pracy układów jezdnych, hałasie i drganiach mające posłużyć do dalszych usprawnień konstrukcji przed wejściem do produkcji seryjnej. Dopiero po pomyślnym zakończeniu wszystkich prób i uzyskaniu formalnej akceptacji (Systems Qualification Review, SQR) rozpocznie się seryjna produkcja i modernizacja kolejnych pojazdów. Zgodnie z przyjętymi założeniami Challenger 3 ma osiągnąć wstępną zdolność operacyjną w 2027 r., a pełną gotowość do końca 2030 r.