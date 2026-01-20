Kolejny Apache AH-64D już w kraju. Wojsko przygotowuje się na wersję E

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-01-20 9:53

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej poinformował, że w Polsce mamy siedem z ośmiu śmigłowców AH-64D Apache, dostarczanych w ramach leasingu dla polskiej armii. Maszyny są przejściową wersją służącą szkoleniu załóg i wpięciu w system SZ RP przed przybyciem docelowych wersji E znanych jako Guardian.

  • Do Polski dotarł siódmy z ośmiu śmigłowców AH-64D Apache, które mają szkolić załogi przed dostawą docelowych wersji E.
  • Minister obrony narodowej podkreśla, że terminowe dostawy maszyn są gwarancją modernizacji Wojska Polskiego i wzmocnienia obronności kraju.
  • Leasingowane śmigłowce AH-64D to rozwiązanie pomostowe, zanim w 2028 roku do Polski trafią zaawansowane AH-64E Apache Guardian.

Siedem z ośmiu śmigłowców AH-64D Apache już w Polsce

„Terminowe dostawy maszyn dają nam gwarancje, że szkolenie żołnierzy, pilotów i techników, zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Modernizacja Wojska Polskiego to nowe zdolności odstraszania i obrony. To gwarancja bezpiecznej i silnej Polski” – przekazał na platformie X szef MON. Śmigłowiec, podobnie jak i pozostałe egzemplarze amerykańskich maszyn, trafił do 1. Brygady Lotnictwa w 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu.

Pierwsze AH-64D Apache zostały przyjęte do służby 17 czerwca 2025 r., a polscy piloci zaczęli latać na tych maszynach w lipcu 2025 r. Wówczas też Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że polski pilot wspólnie z amerykańskim odbyli pierwszy, udany lot AH-64D Apache.

Apache w polskiej armii

Umowa na zakup 96 śmigłowców AH-64E dla Wojska Polskiego została podpisana w sierpniu 2024 r. Oprócz zakupu maszyn obejmuje ona również pakiet szkoleniowy, logistyczny, w tym sprzęt do wykonywania obsług śmigłowców, sprzęt lotniskowo-hangarowy i wsparcie techniczne, a także zapas amunicji i części zamiennych. Zamówienie obejmuje również kompleksową dostawę środków bojowych i części zamiennych. Apache zastąpią m.in. przestarzałe śmigłowce Mi-24.

Zakupione AH-64E zaczną pojawiać się w Polsce w 2028 r. Zanim jednak do tego dojdzie, piloci będą mieli do swojej dyspozycji śmigłowce AH-64D wyleasingowane od Amerykanów. Umowa w tej sprawie została zawarta w lutym 2025 r. i uwzględniała osiem maszyn. Leasing śmigłowców ma stanowić tzw. rozwiązanie pomostowe. Ma to zapobiec sytuacji, w której stary sprzęt zostanie wycofany z użycia, a zamówiony nowy nie zostanie jeszcze wdrożony.

Pilot śmigłowca Apache - mjr. Strzyżewski

Śmigłowce AH-64D Apache jako wersja pomostowa dla Wojska Polskiego

Śmigłowiec AH-64D Apache to zaawansowany, dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy, opracowany przez Boeinga dla armii USA, używany także przez Wielką Brytanię, a także inne kraje, takie jak Izrael, Holandia czy Indie. Zaprojektowany do zwalczania celów naziemnych, wsparcia wojsk lądowych, rozpoznania i operacji przeciwpancernych, wszedł do służby w 1998 roku po pierwszym locie w 1997. Ma 17,73 m długości, 14,63 m średnicy wirnika, waży około 5165 kg (maksymalnie 10 400 kg przy starcie) i jest napędzany dwoma silnikami General Electric T700-GE-701C o mocy 1890 KM każdy (w brytyjskiej wersji Rolls-Royce Turbomeca RTM322 o mocy 2100 KM).

Osiąga prędkość maksymalną 293 km/h, przelotową 265 km/h, zasięg 480 km i pułap 6400 m. Załoga składa się z pilota i operatora uzbrojenia. Wyposażony w system celowniczy TADS/PNVS z kamerami termowizyjnymi, telewizyjnymi, laserowym dalmierzem i noktowizją, umożliwia precyzyjne namierzanie celów w każdych warunkach. Kluczowym elementem jest radar Longbow, montowany nad wirnikiem, który pozwala wykrywać i śledzić do 128 celów jednocześnie, nawet w trudnym terenie. Uzbrojenie obejmuje działko M230 Chain Gun 30 mm (do 1200 pocisków), pociski przeciwpancerne AGM-114 Hellfire (do 16), rakiety Hydra 70 oraz, w niektórych wersjach, pociski Stinger lub Sidewinder.

Pancerz chroni przed pociskami do 23 mm, a systemy samoobrony, takie jak flary i zakłócacze podczerwieni, zwiększają odporność na ataki. Zmodernizowaną wersją śmigłowca jest wersja AH-64E Apache Guardian, z ulepszoną awioniką, łącznością i możliwością sterowania dronami. Apache brał udział konfliktach w Iraku, Afganistanie i Syrii.

Polecany artykuł:

„Latałem na Apache przez 20 lat”. Były pilot US Army o walce z dronami i przysz…
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIGŁOWCE
ŚMIGŁOWCE APACHE
WOJSKO POLSKIE