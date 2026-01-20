Do Polski dotarł siódmy z ośmiu śmigłowców AH-64D Apache, które mają szkolić załogi przed dostawą docelowych wersji E.

Minister obrony narodowej podkreśla, że terminowe dostawy maszyn są gwarancją modernizacji Wojska Polskiego i wzmocnienia obronności kraju.

Leasingowane śmigłowce AH-64D to rozwiązanie pomostowe, zanim w 2028 roku do Polski trafią zaawansowane AH-64E Apache Guardian.

Siedem z ośmiu śmigłowców AH-64D Apache już w Polsce

„Terminowe dostawy maszyn dają nam gwarancje, że szkolenie żołnierzy, pilotów i techników, zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Modernizacja Wojska Polskiego to nowe zdolności odstraszania i obrony. To gwarancja bezpiecznej i silnej Polski” – przekazał na platformie X szef MON. Śmigłowiec, podobnie jak i pozostałe egzemplarze amerykańskich maszyn, trafił do 1. Brygady Lotnictwa w 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu.

Pierwsze AH-64D Apache zostały przyjęte do służby 17 czerwca 2025 r., a polscy piloci zaczęli latać na tych maszynach w lipcu 2025 r. Wówczas też Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że polski pilot wspólnie z amerykańskim odbyli pierwszy, udany lot AH-64D Apache.

Mamy już w Inowrocławiu siedem z ośmiu śmigłowców AH-64D APACHE 🇺🇸, które w ramach leasingu dostarczane są do #WojskoPolskieTerminowe dostawy maszyn dają nam gwarancje, że szkolenie żołnierzy, pilotów i techników, zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Modernizacja… pic.twitter.com/5xEYbnVaDW— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) January 19, 2026

Apache w polskiej armii

Umowa na zakup 96 śmigłowców AH-64E dla Wojska Polskiego została podpisana w sierpniu 2024 r. Oprócz zakupu maszyn obejmuje ona również pakiet szkoleniowy, logistyczny, w tym sprzęt do wykonywania obsług śmigłowców, sprzęt lotniskowo-hangarowy i wsparcie techniczne, a także zapas amunicji i części zamiennych. Zamówienie obejmuje również kompleksową dostawę środków bojowych i części zamiennych. Apache zastąpią m.in. przestarzałe śmigłowce Mi-24.

Zakupione AH-64E zaczną pojawiać się w Polsce w 2028 r. Zanim jednak do tego dojdzie, piloci będą mieli do swojej dyspozycji śmigłowce AH-64D wyleasingowane od Amerykanów. Umowa w tej sprawie została zawarta w lutym 2025 r. i uwzględniała osiem maszyn. Leasing śmigłowców ma stanowić tzw. rozwiązanie pomostowe. Ma to zapobiec sytuacji, w której stary sprzęt zostanie wycofany z użycia, a zamówiony nowy nie zostanie jeszcze wdrożony.

Śmigłowce AH-64D Apache jako wersja pomostowa dla Wojska Polskiego

Śmigłowiec AH-64D Apache to zaawansowany, dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy, opracowany przez Boeinga dla armii USA, używany także przez Wielką Brytanię, a także inne kraje, takie jak Izrael, Holandia czy Indie. Zaprojektowany do zwalczania celów naziemnych, wsparcia wojsk lądowych, rozpoznania i operacji przeciwpancernych, wszedł do służby w 1998 roku po pierwszym locie w 1997. Ma 17,73 m długości, 14,63 m średnicy wirnika, waży około 5165 kg (maksymalnie 10 400 kg przy starcie) i jest napędzany dwoma silnikami General Electric T700-GE-701C o mocy 1890 KM każdy (w brytyjskiej wersji Rolls-Royce Turbomeca RTM322 o mocy 2100 KM).

Osiąga prędkość maksymalną 293 km/h, przelotową 265 km/h, zasięg 480 km i pułap 6400 m. Załoga składa się z pilota i operatora uzbrojenia. Wyposażony w system celowniczy TADS/PNVS z kamerami termowizyjnymi, telewizyjnymi, laserowym dalmierzem i noktowizją, umożliwia precyzyjne namierzanie celów w każdych warunkach. Kluczowym elementem jest radar Longbow, montowany nad wirnikiem, który pozwala wykrywać i śledzić do 128 celów jednocześnie, nawet w trudnym terenie. Uzbrojenie obejmuje działko M230 Chain Gun 30 mm (do 1200 pocisków), pociski przeciwpancerne AGM-114 Hellfire (do 16), rakiety Hydra 70 oraz, w niektórych wersjach, pociski Stinger lub Sidewinder.

Pancerz chroni przed pociskami do 23 mm, a systemy samoobrony, takie jak flary i zakłócacze podczerwieni, zwiększają odporność na ataki. Zmodernizowaną wersją śmigłowca jest wersja AH-64E Apache Guardian, z ulepszoną awioniką, łącznością i możliwością sterowania dronami. Apache brał udział konfliktach w Iraku, Afganistanie i Syrii.