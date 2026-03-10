Polska otrzymała ósmego i ostatniego śmigłowca AH-64D Apache w ramach leasingu z USA.

Leasingowane maszyny mają przygotować polskich pilotów i techników na przyjęcie 96 najnowszych śmigłowców AH-64E Apache Guardian.

Dowiedz się, dlaczego te maszyny są kluczowe dla polskiego wojska i kiedy spodziewane są kolejne dostawy docelowych śmigłowców.

Polska odebrała ósmego Apache’a z USA

27 lutego 2025 r. w 56. Bazie Lotniczej w Latkowie pod Inowrocławiem podpisana została umowa na leasing od Stanów Zjednoczonych 8 śmigłowców szturmowych AH-64D Apache. Umowa oprócz leasingu zabezpiecza również procesy eksploatacji i szkolenia personelu polskiej armii w okresie ich użytkowania do czasu dostaw nowych 96 śmigłowców AH-64E, a łączna wartość umów wynosi ok. 300 mln dolarów. Jak wówczas zapowiedziano, maszyny będą trafiać do pododdziałów 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, stacjonującej m.in. w inowrocławskiej bazie.

Leasing śmigłowców Apache ma pozwolić polskim pilotom i technikom na dużo wcześniejsze rozpoczęcie szkoleń i nauki obsługi nowego sprzętu. To ma kluczowe znaczenie w obliczu wyzwania, jakim jest wyszkolenie odpowiedniej liczby załóg i obsługi dla 96 maszyn. Leasing ośmiu śmigłowców ma stanowić tzw. rozwiązanie pomostowe - czyli zapobieżenie sytuacji, w której stary sprzęt zostanie wycofany z użycia, a zamówiony nowy nie zostanie jeszcze wdrożony. Dostawy zamówionych dla polskiej armii "docelowych" 96 maszyn mają bowiem rozpocząć się dopiero w 2028 r.

Pierwsze śmigłowce AH-64D Apache dotarły do Polski 17 czerwca 2025 r., a ostatnia z leasingowanych maszyn pojawiła się w kraju 10 marca 2026 r. Jak przekazał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X: "Ósmy, ostatni z leasingowanych od USA śmigłowców AH-64D już w Polsce. To ważna wiadomość dla Wojska Polskiego" i naszego bezpieczeństwa. Szkolenie pilotów i obsług przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Dzięki temu będziemy gotowi na przyjęcie 96 śmigłowców kupionych w USA i wykorzystywanie ich do budowania naszego potencjału odstraszania i obrony".

Umowa na 96 śmigłowców AH-64 Apache

AH-64E Apache Guardian to najnowsza wersja legendarnego amerykańskiego śmigłowca bojowego, który od dekad uchodzi za jeden z najbardziej śmiercionośnych systemów uzbrojenia pola walki. Opracowany przez Boeinga i wprowadzony do służby jako następca wcześniejszych wersji AH-64D, zaprojektowany z myślą o walce w środowisku nasyconym systemami przeciwlotniczymi i elektronicznymi. Nowoczesna awionika, systemy samoobrony, zintegrowane czujniki i możliwość współpracy z bezzałogowcami to kluczowe elementy tej konstrukcji.

Śmigłowiec wykorzystuje ulepszone silniki T700-GE-701D, które zapewniają mu większy zasięg i lepsze osiągi: prędkość maksymalna sięga około 293 km/h, a zasięg operacyjny to blisko 480 kilometrów. AH-64E może działać bez wsparcia nawet przez kilka godzin, wykonując misje bojowe, rozpoznawcze i eskortowe. Na pokładzie śmigłowca znalazły się zaawansowane systemy zarządzania polem walki, dzięki którym Apache może nie tylko skutecznie wykrywać i niszczyć cele, ale też koordynować działania z innymi jednostkami - zarówno powietrznymi, jak i lądowymi, w tym np. czołgami Abrams, czy myśliwcami F-35, które również nabyła Polska.

Zmodernizowany radar Longbow umożliwia wykrycie do 256 celów jednocześnie i jednoczesne śledzenie wielu z nich, nawet w trudnych warunkach pogodowych czy przy zakłóceniach elektronicznych. Co ważne, wersja E może również przekazywać dane do dronów i odbierać od nich informacje, a to znacząco zwiększa świadomość sytuacyjną załogi.

Umowa na zakup 96 śmigłowców AH-64E dla Wojska Polskiego została podpisana w sierpniu 2024 r. Oprócz zakupu maszyn obejmuje ona również pakiet szkoleniowy, logistyczny, w tym sprzęt do wykonywania obsług śmigłowców, sprzęt lotniskowo-hangarowy i wsparcie techniczne, a także zapas amunicji i części zamiennych. Zamówienie obejmuje również kompleksową dostawę środków bojowych i części zamiennych. Śmigłowce te zastąpią m.in. obecnie używane maszyny Mi-24.