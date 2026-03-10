W obliczu rosnącej liczby cyberataków, bezpieczeństwo cyfrowe Polski staje się priorytetem narodowym.

Ataki na infrastrukturę baz danych w chmurze mogą sparaliżować kluczowe sektory, takie jak bankowość czy energetyka.

Polska intensyfikuje działania, aby zapewnić niezależność danych i odporność na cyberzagrożenia.

Chcesz wiedzieć, jak Polska przygotowuje się na wojnę w cyberprzestrzeni? Czytaj dalej!

Tradycyjne postrzeganie suwerenności państwa przez pryzmat granic lądowych odchodzi do lamusa. Nie jest dla nas nowością informacja, że wojna, a szczególnie wojna hybrydowa, jest prowadzona również w cyberprzestrzeni. A kiedy coraz więcej kluczowych danych znajduje się w „chmurze”, czyli w przestrzeni wirtualnie zagrożonej atakiem, przeciwnik coraz częściej uderza właśnie w ten punkt systemu.

Jak wskazuje analiza „When the Cloud Becomes a Target” opublikowana przez The National Interest, współczesne konflikty zbrojne coraz częściej uderzają w infrastrukturę chmurową, która zasila wszystko: od bankowości, przez systemy energetyczne, aż po komunikację wojskową. Dla Polski, która odnotowuje w ostatnim czasie rekordowe wzrosty liczby cyberataków, ochrona centrów danych staje się priorytetem bezpieczeństwa narodowego na równi z modernizacją armii.

Wojna w chmurze. Jak chronić terabajty danych?

Przez lata chmura obliczeniowa była postrzegana jako bezpieczne, rozproszone rozwiązanie, które chroni dane przed lokalnymi awariami. Jednak ta sama chmura staje się dziś „atrakcyjnym” celem strategicznym. Atak na jednego z wielkich dostawców usług chmurowych (tzw. hyperscalerów) może wywołać efekt domina, paraliżując tysiące firm i instytucji rządowych jednocześnie. Jest to możliwe, ponieważ firmy tego typu świadczą zwykle usługi dla wielu odbiorców, stając się wspólnym elementem licznych struktur. Przez to stanowią trudny, ale bardzo łakomy kąsek dla wrogich działań w cyberprzestrzeni.

W dobie konfliktów hybrydowych, fizyczne zniszczenie centrum danych lub – co częstsze – jego cyfrowe odcięcie, pozwala agresorowi osiągnąć cele militarne bez wystrzelenia ani jednego pocisku. To nowa forma oblężenia, w którym zamiast murów miasta, kruszy się dostęp do informacji i usług. Spowalnia, odcina, paraliżuje to, co jest dziś kluczowe dla sukcesu lub porażki – przepływ informacji.

Polska na cyfrowej linii ognia

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji i raportów ABW z przełomu 2024 i 2025 roku, Polska stała się jednym z najczęściej atakowanych państw w Unii Europejskiej. Tylko w ubiegłym roku liczba incydentów naruszenia bezpieczeństwa wzrosła o ponad 60%.

Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, alarmował niedawno, że rejestrowanych jest codziennie w Polsce około 2000 cyberataków. W odpowiedzi na rosnącą aktywność agresorów w cyberprzestrzeni, realizowanych również w ramach wojny hybrydowej, wydatki na ten cel rok rocznie osiągają rekordowy poziom. W ubiegłym roku były to ponad 3 mld złotych.

Gotowość i procedury kryzysowe

Polskie instytucje publiczne i firmy coraz częściej testują scenariusze, które jeszcze kilka lat temu brzmiały jak science-fiction. Przygotowują się na różnego typu ataki i zagrożenia, które oparte są na całkiem realnych zdarzeniach:

Długotrwały blackout połączony z utratą dostępu do chmury: Raport KPMG „Barometr cyberbezpieczeństwa 2026” wskazuje, że już 37% polskich firm bierze pod uwagę ryzyko utraty kluczowego dostawcy usług chmurowych w wyniku działań wojennych lub sabotażu.

Ataki na infrastrukturę krytyczną:Udokumentowane próby ingerencji w systemy sterowania oczyszczalniami ścieków (jak w Witkowie) czy stacjami regazyfikacji LNG pokazują, że celem nie są już tylko dane, ale realne procesy fizyczne sterowane z poziomu chmury.

Suwerenność danych: Polskie dane w polskich rękach?

W odpowiedzi na te zagrożenia, Polska intensyfikuje działania w ramach inicjatywy Wspólnej Infrastruktury Informacyjnej Państwa (WIIP). Rozwijana jest Rządowa Chmura Obliczeniowa (RChO), która ma zapewnić niezależność od globalnych graczy w przypadku kryzysu geopolitycznego czy zerwania łączy międzynarodowych.

Kluczowym elementem polskiej strategii jest w tym zakresie tzw. suwerenność danych. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że kluczowe zasoby informacyjne obywateli muszą znajdować się pod realną kontrolą państwa, najlepiej w centrach danych zlokalizowanych na terytorium RP lub krajów sojuszniczych, spełniających rygorystyczne Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO).

Tego typu działania mają na celu podniesienie standardu bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń hybrydowych w cyberprzestrzeni, ale również zwiększenie kontroli nad informacją, która w rękach hakerów może stać się bronią i zagrożeniem dla bezpieczeństwa osób, instytucji czy stabilności ekonomicznej. Zależność w obszarze składowania i przetwarzania danych od operatorów zagranicznych, szczególnie agregujących dane w sposób rozproszony i zależny jedynie od parametrów ekonomicznych, będzie zawsze stanowić zagrożenie ingerencji w nie przez służby państwa trzecich.

Przyszłość: Rozproszenie fizyczne oraz ochrona AI

Eksperci The National Interest oraz polscy specjaliści z NASK są zgodni, jeśli chodzi o przyszłość obrony chmur danych. Ma ona opierać się na dwóch głównych filarach:

Geograficzne rozproszenie: Dane nie mogą być składowane w jednym miejscu. Mówiąc krótko – na w jednym centrum obsługi danych. Potrzebne jest stałe tworzenie zapasowych centrów danych oddalonych od siebie geograficznie. Jest to dziś absolutna konieczność.

Sztuczna Inteligencja (AI) w obronie: Skoro atakujący zasoby cybernetyczne używają Sztucznej Inteligencji do znajdowania luk w zabezpieczeniach chmury danych, to obrońcy muszą wdrażać autonomiczne systemy wykrywania i neutralizacji zagrożeń w czasie rzeczywistym. Wynika to z mocy obliczeniowej i czasu reakcji systemów. Oznacza to autonomiczną ochronę i dynamicznie zmieniające się zapory cybernetyczne, reagujące na zagrożenia.

Musimy dziś przyjąć do wiadomości, że wojna przyszłości już trwa, a jej polem jest między innymi Internet. Dla państwa takiego jak Polska położonego w strategicznym i zapalnym punkcie Europy, odporność chmury to nie tylko kwestia wygody IT – to fundament przetrwania w erze konfliktów hybrydowych. Jak pokazuje rzeczywistość 2026 roku, bezpieczeństwo naszych danych jest dziś tak samo ważne, jak bezpieczeństwo naszych granic.