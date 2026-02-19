Wojska Obrony Cyberprzestrzeni na czele Europy. Kosiniak-Kamysz ogłasza erę AI w polskiej armii

Podczas uroczystości podpisania porozumień o współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa, Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził dumę z osiągnięć Polski w dziedzinie obrony cyfrowej. Jak podkreślił, konstrukcja Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest „coś niesamowitego, również na tle wielu państw europejskich, których jesteśmy absolutnym liderem”. Zaznaczył, że Polska, obok Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego, znajduje się w centrum globalnych działań na rzecz cyberbezpieczeństwa.

WOC regularnie odpierają „tysiące prób ataków na infrastrukturę krytyczną i wojskową”, co świadczy o ich skuteczności i zaawansowaniu operacyjnym. Te wysiłki są kluczowe dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa państwa w dobie rosnącej liczby zagrożeń hybrydowych.

Sztuczna inteligencja w służbie Wojska Polskiego

Jednym z najważniejszych kroków w rozwoju polskiej armii jest utworzenie w marcu 2025 roku Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji w Wojsku Polskim. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że „nie ma dzisiaj zarządzania wojskiem, siłami zbrojnymi, strukturą armii ponad 200 tysięcy osób, działaniami, sprzętem, szkoleniami, pomocą dla społeczeństwa bez implementacji sztucznej inteligencji”.

Wdrożenie AI ma zrewolucjonizować sposób funkcjonowania wojska, usprawniając procesy decyzyjne, analizę danych i reagowanie na zagrożenia. Szef MON zaznaczył, że bez tych technologii „żaden rodzaj wojsk nie będzie mógł w pełni wypełniać swoich misji”. Inwestycje w sztuczną inteligencję są zatem niezbędne dla utrzymania nowoczesności i skuteczności obronnej.

Znaczenie danych i przewagi informacyjnej

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zwrócił również uwagę na strategiczne znaczenie posiadania i efektywnego zarządzania bazami danych. Jak powiedział, „możemy mieć tysiące danych, ale jak nie nałożymy określonych modeli, nie zaprzęgniemy programów do działania, to nie wykorzystamy tych danych. Posiadanie danych jest walutą”.

Tę perspektywę potwierdził dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, generał Karol Molenda, który podkreślił, że na współczesnym polu walki „wygrywa nie ten, który ma ogromną ilość danych, ale ten, który potrafi w sposób szybki i decyzyjny tą ilość danych przetworzyć i uzyskać przewagę”. Skuteczne wykorzystanie danych, wsparte sztuczną inteligencją, staje się decydującym czynnikiem w konfrontacjach cyfrowych i tradycyjnych.

Porozumienia dla przyszłości cyberbezpieczeństwa

Podpisane w środę (18 lutego) porozumienia z firmą Dell i fundacją SpeakLeash są dowodem na zaangażowanie Polski w budowanie silnych partnerstw na rzecz cyberbezpieczeństwa. Współpraca z Dariuszem Piotrowskim, prezesem Zarządu Dell Technologies Polska, oraz Sebastianem Kondrackim, prezesem Zarządu Fundacji SpeakLeash i współtwórcą polskiego modelu Bielik.AI, ma na celu wzmocnienie technologicznych fundamentów WOC.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są wyspecjalizowanym komponentem sił zbrojnych, zdolnym do realizacji pełnego spektrum działań – od obronnych, przez rozpoznawcze, po ofensywne. W połowie 2025 roku WOC liczyły 6,5 tys. żołnierzy i pracowników, rozmieszczonych w 13 jednostkach w całej Polsce. Utworzono trzy specjalistyczne jednostki do działań w cyberprzestrzeni, co podkreśla ich strategiczne znaczenie. Dowództwo Komponentu WOC podlega bezpośrednio ministrowi obrony, co zapewnia szybkie i efektywne podejmowanie decyzji w obliczu dynamicznych zagrożeń.