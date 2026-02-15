Korea Południowa buduje własny ekosystem uzbrojenia

Hanwha Aerospace oraz Korea Aerospace Industries (KAI) podpisały 9 lutego 2026 r. w Rijadzie memorandum o współpracy (MOU). Dokument zawarto przy okazji targów World Defense Show i dotyczy wspólnego rozwoju oraz integracji pocisków dla południowokoreańskich samolotów bojowych. Porozumienie obejmuje przede wszystkim myśliwiec nowej generacji KF-21 Boramae oraz lekki samolot bojowy FA-50. Firmy zadeklarowały systemową integrację rodzimych środków napadu powietrznego w całym portfolio maszyn KAI. Równolegle przewidziano wspólne działania marketingowe, ukierunkowane na zwiększenie eksportu koreańskich platform i towarzyszącego im uzbrojenia.

Nowa strategia odpowiada na rosnące oczekiwania zagranicznych klientów, którzy coraz częściej domagają się nie tylko samych samolotów, lecz kompletnych pakietów obejmujących platformę, uzbrojenie oraz pełne zaplecze operacyjne. Tym samym porozumienie wpisuje się w szerszy trend budowy zintegrowanych ekosystemów samolot-uzbrojenie, które zyskują na znaczeniu na światowym rynku lotnictwa wojskowego.

Seul odpowiada na oczekiwania zagranicznych klientów

Jak informuje serwis Kdefencenews współpraca zakłada wsparcie programów rozwojowych prowadzonych przez południowokoreańską Agency for Defense Development (ADD). Celem jest osiągnięcie światowego poziomu technologicznego w segmencie lotniczych systemów rakietowych. Hanwha prowadzi już wstępne prace badawcze nad zaawansowanymi konstrukcjami tego typu, w tym technologie naddźwiękowe i hipersoniczne.

Prezes KAI Cha Jae-byung podkreślił, że zagraniczni odbiorcy coraz częściej oczekują w pełni zintegrowanych, krajowych systemów operacyjnych. Z kolei prezes Hanwha Aerospace Son Jae-il wskazał na efekt synergii między doświadczeniem firmy w programach rakietowych a kompetencjami KAI w zakresie integracji systemów myśliwskich. Jego zdaniem współpraca wzmocni potencjał obrony powietrznej Korei oraz zwiększy zaufanie globalnych klientów do koreańskich rozwiązań.