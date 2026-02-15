Myśliwce Gripen w misji Arctic Sentry. Szwecja wzmacnia arktyczne zdolności NATO

Szwecja dołącza do Arctic Sentry, wzmacniając północną flankę NATO.

Myśliwce Gripen i elitarne jednostki piechoty wezmą udział w nowej inicjatywie.

Program ma na celu zacieśnienie współpracy i odstraszanie w Arktyce.

Jak Szwecja zmieni układ sił w regionie i jakie wyzwania czekają NATO?

Program Arctic Sentry został oficjalnie aktywowany 11 lutego 2026 roku, i stanowi szeroki mechanizm koordynujący bieżące i przyszłe działania NATO w regionie arktycznym. Jego nadrzędnym celem jest zacieśnienie współpracy między sojusznikami oraz zwiększenie zdolności do odstraszania i wspólnej obrony w tym newralgicznym obszarze, w którym Rosja i Chiny stają się coraz bardziej aktywne. Dowodzenie nad operacją sprawuje sojusznicze dowództwo w Norfolk w stanie Wirginia, co podkreśla transatlantycki wymiar bezpieczeństwa północnej flanki.

"W miarę jak Rosja się remilitaryzuje, a współpraca między Rosją a Chinami pogłębia się, sojusz musi wzmocnić swoją obecność i świadomość sytuacyjną w Arktyce. Wnosimy specjalistyczną wiedzę, potencjał i zasoby, aby wzmocnić odstraszanie i chronić infrastrukturę krytyczną. W ten sposób bierzemy odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo i spójność sojuszu" – mówi minister obrony Szwecji Pål Jonson.

Szwedzki wkład w operację obejmuje przede wszystkim wykorzystanie sił powietrznych, które operują obecnie z baz na Islandii w ramach misji NATO Air Policing. W początkowej fazie aktywności szwedzkie lotnictwo realizuje zaawansowane scenariusze ćwiczebne we współpracy z siłami duńskimi. Równolegle do działań w powietrzu, Szwecja angażuje swoje siły lądowe poprzez wysłanie elitarnych jednostek strzelców (jägarsoldater) na Grenlandię. Żołnierze ci biorą udział w kilkutygodniowych szkoleniach, doskonaląc techniki operowania w skrajnie trudnych warunkach polarnych.

Udział Szwecji w Arctic Sentry jest naturalną konsekwencją jej przystąpienia do NATO, co znacząco zmieniło układ sił w regionie. Jak zauważa Johan Pekkari, szef jednostki strategicznej Sztabu Obronnego, po akcesji Szwecji i Finlandii aż siedem z ośmiu państw arktycznych należy do Sojuszu, co radykalnie wzmacnia stabilność i bezpieczeństwo na północy. Szwedzkie Siły Zbrojne (Försvarsmakten) planują bieżącą analizę swojego dalszego zaangażowania, dostosowując skalę obecności do kolejnych faz ćwiczeń i zmieniającej się sytuacji polityczno-militarnej.