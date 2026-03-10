Niemcy, we współpracy z europejskimi partnerami, zorganizowały dostawę ponad 30 pocisków Patriot dla Ukrainy.

Inicjatywa ministra obrony Niemiec ma na celu wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej w obliczu rosyjskiej inwazji.

Niedobór pocisków Patriot na świecie oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie stanowią wyzwanie dla dalszego wsparcia Ukrainy.

Europa mobilizuje wsparcie dla Ukrainy: Niemcy na czele

Inicjatywa przekazania Ukrainie dodatkowych pocisków do systemów Patriot zrodziła się z potrzeby wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Jak poinformował niemiecki tygodnik „Der Spiegel”, Boris Pistorius z powodzeniem zabiegał u europejskich partnerów o pozyskanie około 30 pocisków. Do tej puli dołączy pięć pocisków z zapasów Bundeswehry, zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami Berlina z lutego. Ministerstwo obrony Niemiec, ze względów bezpieczeństwa, nie ujawnia dokładnej liczby ani terminu dostawy.

W ostatnich miesiącach Pistorius oraz inni niemieccy urzędnicy prowadzili rozmowy z krajami takimi jak Hiszpania, Grecja i Turcja, aby zachęcić je do przekazania Ukrainie całych systemów Patriot lub przynajmniej pocisków. Podczas lutowej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, Pistorius zaproponował, że jeśli inni członkowie NATO przekażą 30 pocisków, Niemcy dołożą kolejnych pięć. Część państw złożyła wstępne deklaracje, jednak szczegóły nie zostały wówczas upublicznione.

Sukces mimo globalnego niedoboru i obaw o Bliski Wschód

Fakt, że Boris Pistorius zdołał zorganizować nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy, jest uznawany za sukces, biorąc pod uwagę globalny niedobór pocisków do systemów Patriot. Mimo to, w niemieckim resorcie obrony panuje świadomość, że konieczne będą dalsze intensywne poszukiwania kolejnych pocisków.

Rząd w Berlinie wyraża obawy, że potencjalny konflikt między USA a Izraelem z Iranem może negatywnie wpłynąć na wsparcie militarne dla Ukrainy. Po atakach amerykańsko-izraelskich, Iran wielokrotnie atakował rakietami i dronami bazy USA w regionie. Eksperci szacują, że na Bliskim Wschodzie wystrzelono już kilkaset pocisków Patriot, z których każdy kosztuje około 4 milionów dolarów. Według szacunków Bundeswehry, Ukraina zużywa około 60 pocisków Patriot miesięcznie w odpieraniu rosyjskiej inwazji.

Warto również zaznaczyć, że Stany Zjednoczone, pod rządami Donalda Trumpa, nie dostarczają już bezpośrednio broni Ukrainie. Prezydent USA wyraża jednak zgodę na to, aby Europejczycy kupowali uzbrojenie w Stanach Zjednoczonych i przekazywali je Ukrainie. Wcześniej Niemcy przekazały Ukrainie trzy baterie Patriot, a prezydent Wołodymyr Zełenski informował, że wzmocniono komponent Patriot w ukraińskiej obronie powietrznej.

Znaczenie systemów Patriot dla Ukrainy

Systemy Patriot są kluczowym elementem obrony powietrznej Ukrainy, chroniącym przed atakami rakiet balistycznych i manewrujących oraz statków powietrznych. Ich wysoka skuteczność jest ceniona przez ukraińskich wojskowych. Jednakże, jak podkreślają eksperci, użycie drogich rakiet Patriot do zestrzeliwania tańszych dronów jest nieefektywne ekonomicznie i militarnie, co wymusza zmianę priorytetów ich użycia.

Od początku pełnoskalowej wojny Ukraina otrzymała około 600 rakiet przechwytujących Patriot. Mimo to, globalny niedobór i wysokie zużycie tych pocisków, zwłaszcza w kontekście sytuacji na Bliskim Wschodzie, stanowią wyzwanie dla dalszego wsparcia Ukrainy.