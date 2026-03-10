Portal Obronny zaprasza na konferencję „Odporność cyfrowa i informacyjna Polski. Wyzwania w dobie wojny hybrydowej"

Maria Olecha-Lisiecka
2026-03-10 12:56

O cyberbezpieczeństwie w samorządzie i biznesie oraz sztucznej inteligencji wobec zagrożeń hybrydowych porozmawiają goście konferencji „Odporność cyfrowa i informacyjna Polski. Wyzwania w dobie wojny hybrydowej" organizowanej przez Portal Obronny. Konferencja odbędzie się 11 marca w hotelu Bellotto w Warszawie, a jej punktem kulminacyjnym będzie debata dwóch wicepremierów: Władysława Kosiniaka-Kamysza i Krzysztofa Gawkowskiego.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski

i

Autor: Wojciech Olkusnik/ East News Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski
Cyberbezpieczeństwo i odporność cyfrowa a wojna hybrydowa

Ochrona infrastruktury krytycznej, zwalczanie fake newsów, zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie manipulacji społeczeństwem to tylko kilka wyzwań dla państwa w dobie wojny hybrydowej. Cyberprzestrzeń jest tą domeną, w której adwersarze w coraz większym stopniu dążą do destabilizacji: do degradacji infrastruktury krytycznej, ingerencji w usługi rządowe, zdobycia informacji, kradzieży własności intelektualnej i utrudnienia działań wojskowych.

Rośnie liczba poważnych i utrzymujących się zagrożeń cybernetycznych, które stanowią część kampanii hybrydowych – w tym dla systemów demokratycznych i infrastruktury krytycznej. Neutralizowanie podejmowanych w tej domenie działań jest rosnącym wyzwaniem dla państw NATO, w tym dla Polski. 

Konferencja Portalu Obronnego „Odporność cyfrowa i informacyjna Polski. Wyzwania w dobie wojny hybrydowej"

I właśnie o wyzwaniach związanych z cyberbezpieczeństwem i o odporności cyfrowej Polski, o cyberbezpieczeństwie w samorządzie i biznesie oraz sztucznej inteligencji wobec zagrożeń hybrydowych będą rozmawiać goście kolejnej konferencji Portalu Obronnego. Jej tematem będzie "Odporność cyfrowa i informacyjna Polski. Wyzwania w dobie wojny hybrydowej". 

Pierwszy panel poświęcony zostanie "Strategii cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji wobec zagrożeń hybrydowych". A w rozmowie będą uczestniczyć:

  • szef zarządu kierowania i dowodzenia P6 Sztab Generalny WP generał brygady Piotr Chodowiec
  • szef Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji pułkownik Piotr Turek
  • Dyrektor NASK dr inż. Radosław Nielek.

Wielka debata dwóch wicepremierów

"Cyberbezpieczeństwo w samorządzie i biznesie. Wdrażanie standardów SCCO i NIS2" - to tytuł drugiego panelu naszej konferencji. Prelegentami będą:

  • dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generał dywizji Karol Molenda
  • Dyrektor NASK dr inż. Radosław Nielek
  • Prezes Pracodawców RP Joanna Makowiecka-Gatza
  • Prezes Związku Samorządów Polskich Adam Ciszkowski.

Podczas konferencji odbędzie się również debata wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

Dziewiąta konferencja branżowa Portalu Obronnego w hotelu Bellotto

Konferencja odbędzie się 11 marca w warszawskim hotelu Bellotto. Dodajmy, że będzie to dziewiąta branżowa konferencja organizowana przez Portal Obronny. Pierwsza odbyła się w grudniu 2024 roku i była poświęcona wnioskom z wojny w Ukrainie. Inne edycje dotyczyły m.in. bezpieczeństwa na Bałtyku, przyszłości Sił Powietrznych, medycyny wojskowej, programu SAFE czy wyzwań dla wojsk logistycznych i inżynieryjnych.

