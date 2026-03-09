Ukraina wysłała do Jordanii specjalistów i drony przechwytujące na prośbę USA, by chronić amerykańskie bazy przed atakami z Iranu.

Decyzja ta, podjęta błyskawicznie przez prezydenta Zełenskiego, ma wzmocnić pozycję Kijowa na arenie międzynarodowej.

Ukraina liczy na zacieśnienie współpracy z USA i krajami Bliskiego Wschodu, oferując drony w zamian za systemy Patriot.

Niespodziewana prośba i natychmiastowa reakcja

Prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla "New York Timesa" ujawnił, że prośba o pomoc nadeszła ze strony USA w czwartek, 5 marca a ukraiński zespół wyruszył do Jordanii już następnego dnia. „Zareagowaliśmy natychmiast” - poinformował Zełenski. „Powiedziałem: tak, oczywiście, wyślemy naszych ekspertów” - relacjonował. Choć Biały Dom nie skomentował tej informacji, akcja Ukrainy podkreśla jej zdolność do szybkiego reagowania i wykorzystania zdobytego doświadczenia w walce z dronami, które Rosja pozyskuje od Iranu. Współpraca ta stwarza Kijowowi szansę na zdobycie przychylności Waszyngtonu, co jest kluczowe w kontekście potencjalnych trójstronnych rozmów pokojowych z Moskwą.

Współdziałanie z USA na Bliskim Wschodzie pozwala Ukrainie na wyraźne odróżnienie się od Rosji, która według amerykańskich urzędników dostarcza Iranowi dane wywiadowcze, w tym zdjęcia satelitarne. Zełenski zaznaczył również, że posiada dane wywiadowcze wskazujące na obecność rosyjskich komponentów w dronach wylatujących z Iranu. Działania te mają również na celu podkreślenie wartości Ukrainy jako partnera strategicznego, co może być szczególnie istotne w obliczu sceptycyzmu niektórych polityków amerykańskich, takich jak Donald Trump, który postrzega Zełenskiego jako większą przeszkodę w zawarciu pokoju niż Władimira Putina.

Drony przechwytujące i potrzeba obrony powietrznej

Ukraina ma nadzieję wykorzystać swoje doświadczenie w walce z dronami do wzmocnienia własnej obrony powietrznej. Prezydent Zełenski zaoferował krajom Bliskiego Wschodu wymianę ukraińskich dronów przechwytujących na potężniejsze środki obrony powietrznej, takie jak systemy Patriot, których Kijów pilnie potrzebuje do walki z rosyjskimi pociskami balistycznymi.

W pierwszych dniach wojny z Iranem kraje Bliskiego Wschodu zużyły ponad 800 takich pocisków, podczas gdy Ukraina w ciągu czterech lat wojny obronnej z Rosją otrzymała zaledwie około 600 zaawansowanych pocisków do systemów Patriot. Kolejny zespół ukraińskich ekspertów ma udać się na Bliski Wschód, aby pomóc w ocenie, jak region może chronić się przed irańskimi dronami w sposób bardziej efektywny i mniej kosztowny niż przy użyciu drogich pocisków do systemów Patriot.

Dmytro Łytwyn, doradca Zełenskiego, podkreślił skalę potrzeb Ukrainy w zakresie obrony powietrznej, co dodatkowo uzasadnia dążenie Kijowa do zacieśnienia współpracy z USA i krajami regionu.