Z PGZ współpracuje 11 981 kooperantów. Będzie ich znacznie więcej

• SAFE stanie się kołem zamachowym dla polskiej zbrojeniówki?

• Dzięki SAFE PGZ awansuje do czwartej dziesiątki rankingu SIPRI?

• Czy pieniądze na zbrojenia wpłyną na rozwój mniejszych przedsiębiorstw (MŚP)?

PGZ: Wspólnie budujemy polskie bezpieczeństwo

W wzmiankowanym wpisie podano: „Polska zbrojeniówka to nie tylko wielkie zakłady, ale wielka sieć kooperantów w całej Polsce. Współpracujemy z blisko 12 000 firm na wszystkich etapach produkcji – to producenci, podwykonawcy, serwis, elektronika, IT, logistyka, transport, spawalnie czy setki mniejszych zakładów. Wspólnie tworzymy przemysł obronny. Wspólnie budujemy polskie bezpieczeństwo…”.

12 tys. to będzie wkrótce, albo nawet i więcej, po tym gdy będzie już wiadomo na sto procent, który z mechanizmów finansowych kredytowania wzmocni sektor zbrojeniowy i potencjał militarny Rzeczpospolitej. „Na dziś” z PGZ współpracuje 11 981 kooperantów, co wynika z opublikowanej przez PGZ poglądowej mapki. Opisywać jej nie będę, sami Państwo zapoznajcie się z nią i wyciągnijcie wnioski.

Niektórzy już wyciągnęli i skomentowali informację PGZ. Jeden z nich napisał pod postem Grupy:

„Fajna mapa dla wrogów. Czy ktoś u was się zastanowił nad publikacją takich danych? Jezu kochany!”.

Czujnemu fejsbookowiczowi odpowiedział autor postu:

„Uspokajamy: to tylko ogólna wizualizacja. Grafika nie oddaje dokładnego położenia 11 981 podmiotów. Dziękujemy jednak za czujność! Miłego dnia”.

Czy on był „miły” dla Donalda Tuska oraz Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego? Wnioski można wyciągnąć po lekturze tego materiału opublikowanego w Portalu Obronnym.

Na 51. miejscu w TOP 100 największych firm zbrojeniowych w świecie

Bez względu na to, „czyj” SAFE zostanie wdrożony, pewne jest, że tak potężny transfer pieniędzy (na realizacje zamówień) będzie dla polskiej zbrojeniówki, państwowej i prywatnej, zbawienny. Obrazowo to ujmując: będzie tym, czym deszcz jest dla grzybów.

PGZ już to w przeszłości przerabiała. W 2023 r. dzięki kontraktom na armatohaubice Krab, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun i ciężkie BWP Borsuk Grupa poprawiła pozycję w rankingu 100 największych firm zbrojeniowych w świecie.

Jego kreator (od 1998 r.), Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem – SIPRI, przed tymi kontraktami lokował PGZ na 60. miejscu. W 2024 r. (czyli w najnowszym rankingu) PGZ zajmuje 51. miejsce. Wyprzedza – co ciekawe – Ukroboronprom. Na marginesie: pierwsze pełne zestawienia TOP 100 ukazały się w raportach SIPRI z końcem lat 90. Od 1998 r. ranking jest stałym elementem corocznych publikacji. Zwykle w listopadzie/grudniu za poprzedni rok obrachunkowy. Zestawienie za 2024 r. opublikowano 30 listopada 2025 r.

Za parę lat PGZ ma szansę poprawić pozycję w rankingu dzięki kontraktom na 139 projektów obronnych. Eksperci PKO BP i dziennika „Rzeczpospolita” prognozują, że PGZ może znaleźć się w czwartej dziesiątce TOP 100 SIPRI. Pod warunkiem że nie dojdzie do tzw. nieprzewidzianych trudności (cokolwiek to szerokie pojęcie miałoby oznaczać)”.

Jako że PGZ jest spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, a jego dysponentem (upraszczając) jest rząd, to nic dziwnego, że Grupa wyraża żywe zainteresowanie unijnym SAFE. A nie tym z dopiskiem „zero procent”. Gdyby rządziła nadal Zjednoczona Prawica, PGZ głośno opowiadałaby się za wprowadzeniem krajowego mechanizmu finansowania wzrostu produkcji sektora zbrojeniowego.

Tak czy inaczej te pieniądze trzeba będzie wykorzystać. Jeśli tak się stanie, a trudno na starcie być pesymistą, to PGZ znacznie przybędzie kooperantów, a i nie obejdzie się bez wzrostu zatrudnienia w samej grupie. Dla zobrazowania: obecnie HSW (producent Krabów) kooperuje z ponad 400 firmami, a PGZ obecnie zatrudnia (wg danych Agencji Rozwoju Przemysłu) do 35 tys. osób.

Skoro ma zwiększyć się zasadniczo wolumen produkcji, to do jego uzyskania będzie potrzebny nie tylko intensywny, ale i ekstensywny rozwój Grupy. Dotyczy to także kooperantów. Szacuje się, że jedno miejsce pracy w przemyśle obronnym generuje od 3 do 5 miejsc pracy u kooperantów. Czy tak się stanie? Oby. Już odpukałem, na wszelki wypadek, w niemalowane drewno...

PS. Polska Grupa Zbrojeniowa SA powstała w 2013 r. W 2024 r. w skład grupy kapitałowej wchodziło 67 spółek, a ponadto posiadała ona udziały w 27 innych podmiotach działających w sektorach obronnym, stoczniowym oraz nowych technologii.

Program SAFE (Security Action for Europe; w polskich dokumentach często jako Finansowy Instrument Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy SAFE). To unijny instrument finansowy służący udzielaniu państwom członkowskim UE długoterminowych pożyczek (nie grantów) na pilne inwestycje i zakupy w obronności. Jest projektowany m.in. pod wspólne zamówienia (common procurement) oraz wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej obronności; pułap instrumentu określono na do 150 mld euro...

